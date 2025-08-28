Thời trang chống nắng toàn thân đang bùng nổ ở Trung Quốc, Uniqlo, Nike cũng chạy đua theo xu hướng tiêu dùng mới

Phụ nữ Trung Quốc giữ da rất kỹ vì tiêu chuẩn cái đẹp ở đây là phải có làn da trắng sáng. Ảnh Asianews

Nếu như người phương Tây ưa chuộng việc tắm nắng thì ở Trung Quốc, đặc biệt là phụ nữ, việc tránh ánh nắng từ lâu đã trở thành một phần quan niệm để bảo tồn, giữ gìn vẻ đẹp. Từ xưa, làn da trắng của người phụ nữ Á Đông gắn với vẻ đẹp và địa vị cao sang, trong khi làn da sạm bị gắn với lao động tay chân và cuộc sống cơ cực.

Biến đổi khí hậu càng khiến việc tránh nắng trở nên tối quan trọng đối với phụ nữ Trung Quốc. Năm ngoái được ghi nhận là năm nóng nhất lịch sử hiện đại, và 2025 nhiều khả năng tiếp tục phá kỷ lục. Người Trung Quốc giờ đây không chỉ dựa vào kem chống nắng mà còn đổ xô sang các sản phẩm “chống nắng cứng” như áo chống tia UV, mũ vành rộng, găng tay, khẩu trang, kính chắn gió và đặc biệt là “facekini” – mặt nạ che toàn bộ khuôn mặt.

Các sản phẩm này thường làm từ vải đạt chứng nhận UPF, thoáng khí nhờ công nghệ làm mát, thậm chí có xử lý kháng khuẩn bằng ion bạc để ngăn mùi. Người dùng còn đăng tải video thử nghiệm bằng thẻ cảm biến tia UV để chứng minh hiệu quả.

Theo Lisa Zhang - chuyên gia thuộc Daxue Consulting - một công ty nghiên cứu thị trường và tư vấn chiến lược chuyên sâu về thị trường Trung Quốc - trang phục chống nắng có nhiều ưu điểm vượt trội so với kem chống nắng: an toàn hơn, không gây kích ứng, tiện lợi khi vận động ngoài trời và không cần bôi lại nhiều lần.

Ban đầu được chọn vì tính thực dụng, giờ đây dòng sản phẩm này đã trở thành xu hướng thời trang.

Trên mạng xã hội Xiaohongshu (RedNote), hashtag “quần áo chống nắng” đã đạt hơn 2,2 tỷ lượt xem trong tháng 7. Báo cáo của iResearch cho thấy thị trường này tăng trưởng trung bình 9,4% mỗi năm từ 2021, hiện đạt khoảng 100 tỷ nhân dân tệ (13,8 tỷ USD). Riêng trên Douyin (phiên bản TikTok của Trung Quốc), doanh số quần áo chống nắng đạt 3,73 tỷ NDT năm 2023, tăng hơn 217% so với năm trước.

Các thương hiệu lớn như Bosideng (nổi tiếng với áo phao mùa đông) đã nhanh chóng lấn sân, giới thiệu dòng sản phẩm quần áo chống nắng từ 2022 và thậm chí trình diễn tại Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh 2025. Ngoài Bosideng, những cái tên như Moution, Sinsin, Bananain, Beneunder cùng các hãng quốc tế như Uniqlo và Nike đều chạy đua, kết hợp với người nổi tiếng và KOL để chinh phục giới trẻ.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc tránh nắng quá cực đoan có thể gây hại. Trường hợp một phụ nữ 48 tuổi ở Thành Đô bị gãy xương sườn chỉ vì trở mình trên giường, sau đó được chẩn đoán loãng xương do thiếu vitamin D vì tránh nắng quá mức, đã làm dấy lên lo ngại.

Bác sĩ Jiang Xiaobing, Bệnh viện Đại học Y Quảng Châu, nhấn mạnh: “Việc che chắn kín từ đầu đến chân không hề tốt cho sức khỏe. Sau tuổi 30, cơ thể mất 0,5–1% khối lượng xương mỗi năm. Thiếu tiếp xúc ánh nắng, thiếu vitamin D, chế độ ăn ít canxi, cùng lối sống ít vận động, hút thuốc, uống rượu đều làm suy yếu xương".