Thời trang chống nắng toàn thân đang bùng nổ ở Trung Quốc, Uniqlo, Nike cũng chạy đua theo xu hướng tiêu dùng mới
Phương Đăng (theo Asianews)
28/08/2025 12:28 PM (GMT+7)
Do tác động của biến đổi khí hậu cùng quan niệm làn da trắng sáng mới đẹp, tại Trung Quốc đang bùng nổ một xu hướng thời trang độc đáo: quần áo và phụ kiện chống nắng toàn thân, bao gồm cả che mặt, thay thế dần cho kem chống nắng, từ bãi biển đến phố phường, theo Asianews.
Nếu như người phương Tây ưa chuộng việc tắm nắng thì ở Trung Quốc, đặc biệt là phụ nữ, việc tránh ánh nắng từ lâu đã trở thành một phần quan niệm để bảo tồn, giữ gìn vẻ đẹp. Từ xưa, làn da trắng của người phụ nữ Á Đông gắn với vẻ đẹp và địa vị cao sang, trong khi làn da sạm bị gắn với lao động tay chân và cuộc sống cơ cực.
Biến đổi khí hậu càng khiến việc tránh nắng trở nên tối quan trọng đối với phụ nữ Trung Quốc. Năm ngoái được ghi nhận là năm nóng nhất lịch sử hiện đại, và 2025 nhiều khả năng tiếp tục phá kỷ lục. Người Trung Quốc giờ đây không chỉ dựa vào kem chống nắng mà còn đổ xô sang các sản phẩm “chống nắng cứng” như áo chống tia UV, mũ vành rộng, găng tay, khẩu trang, kính chắn gió và đặc biệt là “facekini” – mặt nạ che toàn bộ khuôn mặt.
Các sản phẩm này thường làm từ vải đạt chứng nhận UPF, thoáng khí nhờ công nghệ làm mát, thậm chí có xử lý kháng khuẩn bằng ion bạc để ngăn mùi. Người dùng còn đăng tải video thử nghiệm bằng thẻ cảm biến tia UV để chứng minh hiệu quả.
Theo Lisa Zhang - chuyên gia thuộc Daxue Consulting - một công ty nghiên cứu thị trường và tư vấn chiến lược chuyên sâu về thị trường Trung Quốc - trang phục chống nắng có nhiều ưu điểm vượt trội so với kem chống nắng: an toàn hơn, không gây kích ứng, tiện lợi khi vận động ngoài trời và không cần bôi lại nhiều lần.
Ban đầu được chọn vì tính thực dụng, giờ đây dòng sản phẩm này đã trở thành xu hướng thời trang.
Trên mạng xã hội Xiaohongshu (RedNote), hashtag “quần áo chống nắng” đã đạt hơn 2,2 tỷ lượt xem trong tháng 7. Báo cáo của iResearch cho thấy thị trường này tăng trưởng trung bình 9,4% mỗi năm từ 2021, hiện đạt khoảng 100 tỷ nhân dân tệ (13,8 tỷ USD). Riêng trên Douyin (phiên bản TikTok của Trung Quốc), doanh số quần áo chống nắng đạt 3,73 tỷ NDT năm 2023, tăng hơn 217% so với năm trước.
Các thương hiệu lớn như Bosideng (nổi tiếng với áo phao mùa đông) đã nhanh chóng lấn sân, giới thiệu dòng sản phẩm quần áo chống nắng từ 2022 và thậm chí trình diễn tại Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh 2025. Ngoài Bosideng, những cái tên như Moution, Sinsin, Bananain, Beneunder cùng các hãng quốc tế như Uniqlo và Nike đều chạy đua, kết hợp với người nổi tiếng và KOL để chinh phục giới trẻ.
Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc tránh nắng quá cực đoan có thể gây hại. Trường hợp một phụ nữ 48 tuổi ở Thành Đô bị gãy xương sườn chỉ vì trở mình trên giường, sau đó được chẩn đoán loãng xương do thiếu vitamin D vì tránh nắng quá mức, đã làm dấy lên lo ngại.
Bác sĩ Jiang Xiaobing, Bệnh viện Đại học Y Quảng Châu, nhấn mạnh: “Việc che chắn kín từ đầu đến chân không hề tốt cho sức khỏe. Sau tuổi 30, cơ thể mất 0,5–1% khối lượng xương mỗi năm. Thiếu tiếp xúc ánh nắng, thiếu vitamin D, chế độ ăn ít canxi, cùng lối sống ít vận động, hút thuốc, uống rượu đều làm suy yếu xương".
Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá basa kho cà chua, canh cải ngọt nấu thịt băm
Giữa nhịp sống bận rộn, bữa cơm tối gia đình luôn là khoảng thời gian quý giá để quây quần và sẻ chia. Không cần cầu kỳ, chỉ với 120 nghìn đồng, bạn vẫn có thể chuẩn bị một mâm cơm giản dị nhưng trọn vẹn: cá basa kho cà chua đậm đà, canh cải ngọt nấu thịt băm thanh mát, rau muống xào tỏi giòn thơm và những quả ổi giòn ngọt làm món tráng miệng.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Thịt rim mắm ruốc, canh rau tập tàng nấu tôm
Ẩm thực Huế vốn nổi tiếng bởi sự tinh tế, dân dã mà vẫn đậm đà hồn quê. Dù chỉ với 120 nghìn đồng, bạn vẫn có thể tái hiện một mâm cơm chuẩn vị Huế ngay tại căn bếp của mình. Thịt ba chỉ rim mắm ruốc thơm nồng, canh rau tập tàng nấu tôm khô ngọt mát, vả trộn giòn bùi và chuối cau ngọt thanh, tất cả cùng hòa quyện thành một bữa ăn giản dị nhưng đủ đầy, gợi nhớ hương vị quê nhà miền Trung.
100.000 đồng tiêu gì cho ý nghĩa ngày Tết Độc lập?
Ngày 2/9 năm nay không chỉ là một ngày nghỉ lễ thông thường mà còn là Ngày Tết Độc lập tròn 80 năm. Mỗi người con đất Việt sẽ tưởng nhớ về công lao của các thế hệ cha anh đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Với 100.000 đồng trong tay, làm thế nào để chi tiêu một cách ý nghĩa, vừa thể hiện lòng biết ơn, vừa lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng? Dưới đây là một vài gợi ý thiết thực dành cho bạn.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Thịt bò xào cần tỏi, canh chua cá lóc
Sau những ngày mưa bão, bầu trời trong lành và không khí mát mẻ khiến con người ta cũng muốn bữa cơm tối trở nên nhẹ nhàng và hài hòa hơn. Chỉ với 120 nghìn đồng, bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị một mâm cơm dân dã mà đầy đủ dưỡng chất.
Thời trang chống nắng toàn thân đang bùng nổ ở Trung Quốc, Uniqlo, Nike cũng chạy đua theo xu hướng tiêu dùng mới
Do tác động của biến đổi khí hậu cùng quan niệm làn da trắng sáng mới đẹp, tại Trung Quốc đang bùng nổ một xu hướng thời trang độc đáo: quần áo và phụ kiện chống nắng toàn thân, bao gồm cả che mặt, thay thế dần cho kem chống nắng, từ bãi biển đến phố phường, theo Asianews.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá nục kho tiêu, canh cải xanh nấu thịt băm
Trong ngày mưa bão, một mâm cơm nóng hổi, dân dã nhưng đủ đầy chính là cách để giữ ấm và gắn kết các thành viên trong gia đình. Chỉ với 120 nghìn đồng, bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị một bữa tối đậm đà với cá nục kho tiêu, canh cải xanh nấu thịt băm, đậu phụ chiên giòn và ổi tráng miệng giòn ngọt.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá basa kho cà chua, canh cải ngọt nấu thịt băm
Giữa nhịp sống bận rộn, bữa cơm tối gia đình luôn là khoảng thời gian quý giá để quây quần và sẻ chia. Không cần cầu kỳ, chỉ với 120 nghìn đồng, bạn vẫn có thể chuẩn bị một mâm cơm giản dị nhưng trọn vẹn: cá basa kho cà chua đậm đà, canh cải ngọt nấu thịt băm thanh mát, rau muống xào tỏi giòn thơm và những quả ổi giòn ngọt làm món tráng miệng.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Thịt rim mắm ruốc, canh rau tập tàng nấu tôm
Ẩm thực Huế vốn nổi tiếng bởi sự tinh tế, dân dã mà vẫn đậm đà hồn quê. Dù chỉ với 120 nghìn đồng, bạn vẫn có thể tái hiện một mâm cơm chuẩn vị Huế ngay tại căn bếp của mình. Thịt ba chỉ rim mắm ruốc thơm nồng, canh rau tập tàng nấu tôm khô ngọt mát, vả trộn giòn bùi và chuối cau ngọt thanh, tất cả cùng hòa quyện thành một bữa ăn giản dị nhưng đủ đầy, gợi nhớ hương vị quê nhà miền Trung.
100.000 đồng tiêu gì cho ý nghĩa ngày Tết Độc lập?
Ngày 2/9 năm nay không chỉ là một ngày nghỉ lễ thông thường mà còn là Ngày Tết Độc lập tròn 80 năm. Mỗi người con đất Việt sẽ tưởng nhớ về công lao của các thế hệ cha anh đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Với 100.000 đồng trong tay, làm thế nào để chi tiêu một cách ý nghĩa, vừa thể hiện lòng biết ơn, vừa lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng? Dưới đây là một vài gợi ý thiết thực dành cho bạn.