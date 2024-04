Giá USD ngân hàng không ngừng phá đỉnh

Giá USD ngân hàng vượt đỉnh

Giá USD ngày hôm nay (3/4): Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm hiện đang ở mức 24.020 VND/USD, tăng 15 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng giá 22.838 - 25.242 đồng.

Tỷ giá bán cũng được Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng 1 đồng, lên 25.155 VND/USD. Tỷ giá mua vẫn duy trì mức 23.400 VND/USD.

Giá USD tại các ngân hàng đang tăng mạnh. Ảnh: T. Hiếu

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank đang niêm yết giá USD ở mức 24.780 - 25.120 VND/USD, tăng 70 đồng. Từ đầu năm đến nay, tỷ giá tại Vietcombank đã tăng 2,66%.

VietinBank nâng giá mua và bán USD lên mức 24.815 - 25.155 VND/USD, tăng 90 đồng ở chiều mua và tăng 10 đồng ở chiều bán. Đây cũng là ngân hàng đang để mức mua và bán cao nhất thị trường ở thời điểm hiện tại.

Ngân hàng BIDV áp dụng tỷ giá từ 24.815 - 25.125 VND/USD, tăng 60 đồng.

Ngoài nhóm ngân hàng có vốn hóa nhà nước thì giá bán ra USD tại nhiều ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân cũng lập đỉnh mới, đồng loạt vượt mốc 25.000 đồng.

Eximbank cũng thông báo tăng 100 đồng. Ngân hàng này giao dịch từ 24.830 - 25.140 VND/USD. Techcombank tăng 95 đồng chiều mua và tăng 100 đồng chiều bán, lên 24.827 - 25.137 VND/USD (mua vào - bán ra).

Sacombank niêm yết giá USD ở mức 24.830 - 25.130 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng 90 đồng.

Như vậy, giá USD bán ra tại nhiều ngân hàng vượt mức giá bán tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước và gần chạm mức giá trần được phép giao dịch.

Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do tăng 20 đồng ở chiều mua vào, đạt 25.440 đồng và cũng tăng 20 đồng ở chiều bán ra, lên 25.540 đồng. Do biên độ tăng ít hơn nên giá USD tự do rút ngắn khoảng cách với ngân hàng, xuống 450 đồng thay vì 550 đồng như hôm qua.

Ngân hàng Nhà nước bất ngờ "bơm tiền" sau khi hút ròng hơn 171.000 tỷ đồng tín phiếu

Giá USD bắt đầu bật tăng mạnh trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước dừng phát hành tín phiếu, sau 3 tuần liên tục hút tiền trên thị trường liên ngân hàng.

Sau 16 phiên liên tiếp phát hành tín phiếu, Ngân hàng Nhà nước bất ngờ bơm ra thị trường 5.952,27 tỷ đồng thông qua kênh tín phiếu kỳ hạn 7 ngày với lãi suất 4%/năm.

Đây là phiên giao dịch đầu tiên NHNN bơm ròng thanh khoản cho hệ thống ngân hàng. Trước đó, NHNN đã có động thái hút ròng gần 171.700 tỷ đồng qua kênh tín phiếu.

Kể từ phiên 25/3, NHNN có giảm dần cường độ hút tiền, với khối lượng tín phiếu phát hành giảm dần. Tại ngày 1/4, NHNN chỉ còn phát hành 500 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 28 ngày, lãi suất 2,4%/năm. Trước đó, NHNN thường phát hành gần 15.000 tỷ đồng/phiên.