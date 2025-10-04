Hà Nội khởi công dự án tiêu thoát nước và hồ điều hòa gần 1.000 tỷ đồng tại Long Biên

+ aA -

Thành An

04/10/2025 6:18 PM (GMT+7)

Hà Nội triển khai dự án tiêu thoát nước gần 1.000 tỷ đồng tại Long Biên, kỳ vọng giải quyết tình trạng úng ngập, cải thiện môi trường sống và tạo diện mạo mới cho khu vực cửa ngõ phía Đông Thủ đô.

Ngày 4/10, chính quyền phường Long Biên (Hà Nội) khởi công dự án “Xây dựng tuyến mương Việt Hưng – Cầu Bây và hồ điều hòa Cự Khối” với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.

Đây được coi là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm nhằm giải quyết tình trạng úng ngập cục bộ ở khu vực phía Đông Thủ đô.

Dự án có quy mô hơn 38ha, bao gồm tuyến mương dẫn dài 2,6km, rộng 19,5–30m, bao quanh hồ điều hòa Cự Khối rộng khoảng 30ha. Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, từ đường dạo, cây xanh, chiếu sáng đến kè, lan can, cống điều tiết và hệ thống thoát nước.

Chi phí xây lắp chiếm 321 tỷ đồng, trong khi công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư lên tới 528 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công. Ảnh: Hiền Lương

Phát biểu tại lễ khởi công, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Biên Nguyễn Mạnh Hà nhấn mạnh cam kết triển khai dự án đúng tiến độ, hạn chế tối đa tác động tới đời sống người dân.

Ông cũng kiến nghị thành phố sớm đầu tư Trạm xử lý nước thải An Lạc để đồng bộ với hệ thống thoát nước mới, đảm bảo mục tiêu cải thiện chất lượng môi trường đô thị.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn, Long Biên là cửa ngõ phía Đông Thủ đô, nơi phát triển đô thị nhanh nhưng còn đối diện áp lực lớn về hạ tầng và môi trường.

Phối cảnh hồ điều hòa Cự Khối trong dự án. Ảnh: UBND phường Long Biên

Ông Tuấn khẳng định dự án mương và hồ Cự Khối, cùng với loạt công trình khác như trạm bơm Cự Khối, tuyến cống thoát nước Long Biên – Cự Khối hay công viên – hồ Thạch Bàn, sẽ tạo nên mạng lưới tiêu thoát nước và hạ tầng đô thị đồng bộ, tác động tích cực không chỉ cho Long Biên mà cả khu vực phía Đông Hà Nội.

“Đây là công trình khởi công đúng vào thời điểm thành phố hướng tới Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII và kỷ niệm 71 năm Giải phóng Thủ đô. Với sự quyết tâm của chính quyền và đồng thuận của nhân dân, dự án sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị, cải thiện môi trường sống và thúc đẩy phát triển bền vững”, ông Tuấn nói.

Tham khảo thêm
Công viên hồ điều hòa Mai Dịch ngập nước sau mưa lớn, người dân soi đèn bắt cá trong đêm

Công viên hồ điều hòa Mai Dịch ngập nước sau mưa lớn, người dân soi đèn bắt cá trong đêm

04/10/2025 6:18 PM

Công ty Việt Thành - Sài Đồng là ai mà được giao hơn 10.000 m2 làm dự án thấp tầng ở Long Biên?

Công ty Việt Thành - Sài Đồng là ai mà được giao hơn 10.000 m2 làm dự án thấp tầng ở Long Biên?
19

04/10/2025 6:18 PM

Hà Nội: Người dân được tương tác với “Cụ Rùa AI”, trải nghiệm mới mẻ với sách điện tử, AI, VR360 tại hội sách 2025

Hà Nội: Người dân được tương tác với “Cụ Rùa AI”, trải nghiệm mới mẻ với sách điện tử, AI, VR360 tại hội sách 2025

04/10/2025 6:18 PM

Hà Nội khởi công hầm chui nút giao Cổ Linh gần 750 tỷ đồng có 6 làn xe

Hà Nội khởi công hầm chui nút giao Cổ Linh gần 750 tỷ đồng có 6 làn xe

04/10/2025 6:18 PM

Icon
Hà Nội khởi công dự án tiêu thoát nước và hồ điều hòa gần 1.000 tỷ đồng tại Long Biên

Hà Nội khởi công dự án tiêu thoát nước và hồ điều hòa gần 1.000 tỷ đồng tại Long Biên

Hà Nội triển khai dự án tiêu thoát nước gần 1.000 tỷ đồng tại Long Biên, kỳ vọng giải quyết tình trạng úng ngập, cải thiện môi trường sống và tạo diện mạo mới cho khu vực cửa ngõ phía Đông Thủ đô.

Cơn khát bia: Nước Nhật cạn kiệt loại đồ uống yêu thích suốt gần một tuần qua

Cơn khát bia: Nước Nhật cạn kiệt loại đồ uống yêu thích suốt gần một tuần qua

Các nhà hàng, quán bar và cửa hàng ở Nhật Bản đang dần cạn kiệt bia và đồ uống khác của tập đoàn hàng đầu Asahi Group, khi ảnh hưởng từ một vụ tấn công mạng bước sang ngày thứ năm nhưng vẫn chưa có dấu hiệu được giải quyết.

TP.HCM mở cơ chế mới, kêu gọi doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở thương mại

TP.HCM mở cơ chế mới, kêu gọi doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở thương mại

Hàng loạt doanh nghiệp bất động sản sẽ có cơ hội nộp hồ sơ tham gia dự án nhà ở thương mại tại TP.HCM từ tháng 10/2025, theo cơ chế thí điểm vừa được triển khai.

Lý do giá thực phẩm thế giới giảm nhẹ, thịt bò Mỹ lập kỷ lục mới

Lý do giá thực phẩm thế giới giảm nhẹ, thịt bò Mỹ lập kỷ lục mới

Giá hàng hóa nông sản toàn cầu giảm trong tháng 9 do giá đường và sữa đi xuống đã bù đắp cho mức đỉnh mới của giá thịt, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) cho biết hôm thứ Sáu.

Bài 2: Pop-up store bùng nổ tại Việt Nam: Thời cơ mới cho bán lẻ

Bài 2: Pop-up store bùng nổ tại Việt Nam: Thời cơ mới cho bán lẻ

Sau khi làm nên “cơn sốt” tại nhiều thị trường quốc tế, mô hình pop-up store đã bắt đầu nở rộ ở Việt Nam, từ trung tâm thương mại tới phố đi bộ, lễ hội. Đây vừa là “bệ phóng” cho startup, vừa là công cụ marketing mới của thương hiệu lớn. Nhưng để pop-up thực sự trở thành xu hướng bền vững, thị trường Việt Nam còn phải vượt qua nhiều thách thức về chi phí, sáng tạo và pháp lý.

Hà Nội rà soát, xử lý nghiêm các bãi trông xe trái phép

Hà Nội rà soát, xử lý nghiêm các bãi trông xe trái phép

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu UBND TP Hà Nội rà soát, xử lý nghiêm đối với các bãi đỗ, trông giữ xe đang hoạt động trên các bãi đất trống, không nằm trong Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe.

Giảm nghèo bốn phương

TS Nguyễn Sĩ Dũng: Vấn đề giảm nghèo, giáo dục vùng sâu vùng xa luôn vang vọng trên nghị trường Quốc hội

TS Nguyễn Sĩ Dũng: Vấn đề giảm nghèo, giáo dục vùng sâu vùng xa luôn vang vọng trên nghị trường Quốc hội

Người trẻ làm giàu từ nông sản, góp sức thay đổi diện mạo nông thôn

Người trẻ làm giàu từ nông sản, góp sức thay đổi diện mạo nông thôn

Giảm nghèo bền vững nhờ nuôi hươu ở miền núi Hà Tĩnh

Giảm nghèo bền vững nhờ nuôi hươu ở miền núi Hà Tĩnh

Xã hội

Người dân được nghỉ lễ, Tết 22 ngày trong năm 2025

Người dân được nghỉ lễ, Tết 22 ngày trong năm 2025

Quy định kinh tế nào hiệu lực thi hành từ tháng 1/2025

Quy định kinh tế nào hiệu lực thi hành từ tháng 1/2025

Cúng ngày vía thần Tài 2025 giờ nào chuẩn nhất?

Cúng ngày vía thần Tài 2025 giờ nào chuẩn nhất?

Hà Nội khởi công dự án tiêu thoát nước và hồ điều hòa gần 1.000 tỷ đồng tại Long Biên

Hà Nội khởi công dự án tiêu thoát nước và hồ điều hòa gần 1.000 tỷ đồng tại Long Biên

Hà Nội triển khai dự án tiêu thoát nước gần 1.000 tỷ đồng tại Long Biên, kỳ vọng giải quyết tình trạng úng ngập, cải thiện môi trường sống và tạo diện mạo mới cho khu vực cửa ngõ phía Đông Thủ đô.

Cơn khát bia: Nước Nhật cạn kiệt loại đồ uống yêu thích suốt gần một tuần qua

Cơn khát bia: Nước Nhật cạn kiệt loại đồ uống yêu thích suốt gần một tuần qua

Các nhà hàng, quán bar và cửa hàng ở Nhật Bản đang dần cạn kiệt bia và đồ uống khác của tập đoàn hàng đầu Asahi Group, khi ảnh hưởng từ một vụ tấn công mạng bước sang ngày thứ năm nhưng vẫn chưa có dấu hiệu được giải quyết.

TP.HCM mở cơ chế mới, kêu gọi doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở thương mại

TP.HCM mở cơ chế mới, kêu gọi doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở thương mại

Hàng loạt doanh nghiệp bất động sản sẽ có cơ hội nộp hồ sơ tham gia dự án nhà ở thương mại tại TP.HCM từ tháng 10/2025, theo cơ chế thí điểm vừa được triển khai.

Lý do giá thực phẩm thế giới giảm nhẹ, thịt bò Mỹ lập kỷ lục mới

Lý do giá thực phẩm thế giới giảm nhẹ, thịt bò Mỹ lập kỷ lục mới

Giá hàng hóa nông sản toàn cầu giảm trong tháng 9 do giá đường và sữa đi xuống đã bù đắp cho mức đỉnh mới của giá thịt, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) cho biết hôm thứ Sáu.

Bài 2: Pop-up store bùng nổ tại Việt Nam: Thời cơ mới cho bán lẻ

Bài 2: Pop-up store bùng nổ tại Việt Nam: Thời cơ mới cho bán lẻ

Sau khi làm nên “cơn sốt” tại nhiều thị trường quốc tế, mô hình pop-up store đã bắt đầu nở rộ ở Việt Nam, từ trung tâm thương mại tới phố đi bộ, lễ hội. Đây vừa là “bệ phóng” cho startup, vừa là công cụ marketing mới của thương hiệu lớn. Nhưng để pop-up thực sự trở thành xu hướng bền vững, thị trường Việt Nam còn phải vượt qua nhiều thách thức về chi phí, sáng tạo và pháp lý.

Hà Nội rà soát, xử lý nghiêm các bãi trông xe trái phép

Hà Nội rà soát, xử lý nghiêm các bãi trông xe trái phép

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu UBND TP Hà Nội rà soát, xử lý nghiêm đối với các bãi đỗ, trông giữ xe đang hoạt động trên các bãi đất trống, không nằm trong Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe.