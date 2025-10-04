Hà Nội khởi công dự án tiêu thoát nước và hồ điều hòa gần 1.000 tỷ đồng tại Long Biên
Thành An
04/10/2025 6:18 PM (GMT+7)
Hà Nội triển khai dự án tiêu thoát nước gần 1.000 tỷ đồng tại Long Biên, kỳ vọng giải quyết tình trạng úng ngập, cải thiện môi trường sống và tạo diện mạo mới cho khu vực cửa ngõ phía Đông Thủ đô.
Ngày 4/10, chính quyền phường Long Biên (Hà Nội) khởi công dự án “Xây dựng tuyến mương Việt Hưng – Cầu Bây và hồ điều hòa Cự Khối” với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.
Đây được coi là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm
nhằm giải quyết tình trạng úng ngập cục bộ ở khu vực phía Đông Thủ đô.
Dự án có quy mô hơn 38ha, bao gồm tuyến mương dẫn dài 2,6km, rộng 19,5–30m, bao quanh hồ điều hòa Cự Khối rộng khoảng 30ha. Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, từ đường dạo, cây xanh, chiếu sáng đến kè, lan can, cống điều tiết và hệ thống thoát nước.
Chi phí xây lắp chiếm 321 tỷ đồng, trong khi công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư lên tới 528 tỷ đồng.
Phát biểu tại lễ khởi công, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Biên Nguyễn Mạnh Hà nhấn mạnh cam kết triển khai dự án đúng tiến độ, hạn chế tối đa tác động tới đời sống người dân.
Ông cũng kiến nghị thành phố sớm
đầu tư Trạm xử lý nước thải An Lạc để đồng bộ với hệ thống thoát nước mới, đảm
bảo mục tiêu cải thiện chất lượng môi trường đô thị.
Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn, Long Biên là cửa ngõ phía Đông Thủ đô, nơi phát triển đô thị nhanh nhưng còn đối diện áp lực lớn về hạ tầng và môi trường.
Ông Tuấn khẳng định dự án mương và hồ Cự Khối, cùng với loạt công trình khác như trạm bơm Cự Khối, tuyến cống thoát nước Long Biên – Cự Khối hay công viên – hồ Thạch Bàn, sẽ tạo nên mạng lưới tiêu thoát nước và hạ tầng đô thị đồng bộ, tác động tích cực không chỉ cho Long Biên mà cả khu vực phía Đông Hà Nội.
“Đây là công trình khởi công đúng vào thời điểm thành phố hướng tới Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII và kỷ niệm 71 năm Giải phóng Thủ đô. Với sự quyết tâm của chính quyền và đồng thuận của nhân dân, dự án sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị, cải thiện môi trường sống và thúc đẩy phát triển bền vững”, ông Tuấn nói.
