Hà Nội rà soát, xử lý nghiêm các bãi trông xe trái phép

Sông Bùi

03/10/2025 10:17 AM (GMT+7)

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu UBND TP Hà Nội rà soát, xử lý nghiêm đối với các bãi đỗ, trông giữ xe đang hoạt động trên các bãi đất trống, không nằm trong Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe.

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà liên quan đến vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, TP Hà Nội.

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại Báo cáo về việc thực hiện Công điện số 157 của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, TP Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu UBND TP Hà Nội khẩn trương thực hiện ý kiến của Bộ Xây dựng, khắc phục kịp thời các hậu quả gây ra do vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy.

Đồng thời, UBND TP Hà Nội rà soát và xử lý nghiêm đối với các bãi đỗ, bãi trông giữ xe đang hoạt động trên các bãi đất trống, không nằm trong Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn TP, báo cáo Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bãi trông giữ xe dưới cầu cạn Vành đai 2 gần cầu Vĩnh Tuy trước khi tạm dừng hoạt động. Ảnh: Thành An

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương tổng hợp báo cáo của các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo tại Công điện số 157 của Thủ tướng Chính phủ, có giải pháp xử lý tổng thể để không xảy ra sự cố tương tự.

Trước đó, vào hồi 13 giờ 00 phút ngày 30/8 đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại bãi trông giữ xe dưới gầm khu vực cầu Vĩnh Tuy thuộc tuyến đường dẫn đầu cầu trên địa bàn phường Hồng Hà, TP Hà Nội, hậu quả ban đầu gây cháy khoảng trên 500 phương tiện xe máy và có nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu công trình cầu Vĩnh Tuy.

Ngay sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Công điện số 157/CĐ-TTg ngày 4/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP Hà Nội khẩn trương rà soát việc cấp phép, quản lý bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Thủ tướng cũng chỉ đạo đánh giá ảnh hưởng của vụ cháy tới kết cấu cầu Vĩnh Tuy và triển khai ngay biện pháp bảo vệ công trình.

Được biết, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông của TP Hà Nội đã chủ trì phối hợp với các nhà thầu quản lý, bảo trì đường bộ và các cơ quan liên quan tổng rà soát việc sử dụng hành lang an toàn đường bộ.

Ngoài ra, lực lượng tuần tra của TP đã phối hợp cùng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự và Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy để kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là việc sử dụng gầm cầu cạn làm bãi giữ xe trái phép.

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông được giao rà soát, di dời ngay các bãi giữ xe nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trước ngày 30/10/2025.

Trong nhiều năm qua, do thiếu bãi đỗ, Hà Nội tạm tận dụng gầm một số cầu như Chương Dương, Ngã Tư Vọng, Vĩnh Tuy... làm bãi giữ xe. Tuy nhiên, sau vụ cháy nghiêm trọng vừa qua, công tác quản lý, di dời và chấn chỉnh các điểm trông giữ xe dưới gầm cầu đang được siết chặt nhằm đảm bảo an toàn công trình và trật tự đô thị.

Hà Nội xóa bãi xe gầm cầu: Xe tràn xuống đường, chuyên gia cảnh báo hệ lụy

Hà Nội xóa bãi xe gầm cầu: Xe tràn xuống đường, chuyên gia cảnh báo hệ lụy

03/10/2025 10:17 AM

Cảnh tượng trái ngược bãi xe dưới gầm cầu cạn ở Hà Nội: Chỗ dừng, chỗ vẫn tấp nập

Cảnh tượng trái ngược bãi xe dưới gầm cầu cạn ở Hà Nội: Chỗ dừng, chỗ vẫn tấp nập

03/10/2025 10:17 AM

Cận cảnh hàng loạt bãi trông giữ xe ở gầm cầu tại Hà Nội

Cận cảnh hàng loạt bãi trông giữ xe ở gầm cầu tại Hà Nội

03/10/2025 10:17 AM

Hà Nội khởi công xây dựng Bệnh viện Thận cơ sở 2 gần 750 tỷ đồng tại phường Dương Nội

Hà Nội khởi công xây dựng Bệnh viện Thận cơ sở 2 gần 750 tỷ đồng tại phường Dương Nội

Hà Nội vừa khởi công xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Thận gần 750 tỷ đồng, có quy mô khối nhà chính từ 2 đến 8 tầng nổi, 1 tầng hầm. Dự kiến, dự án hoàn thành vào năm 2026.

Vàng thế giới bất ngờ tăng vọt lên 4.000 USD, chuyên gia dự báo gây bàng hoàng

Vàng thế giới bất ngờ tăng vọt lên 4.000 USD, chuyên gia dự báo gây bàng hoàng

Giá vàng lập kỷ lục mới trong phiên giao dịch ngày thứ Ba 7/10, được thúc đẩy bởi nhu cầu đầu tư mạnh mẽ giữa bối cảnh bất ổn địa chính trị và kinh tế toàn cầu, cùng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất.

TMĐT không còn màu hồng: Doanh nghiệp nhỏ dễ trở thành “nạn nhân tăng trưởng”

TMĐT không còn màu hồng: Doanh nghiệp nhỏ dễ trở thành “nạn nhân tăng trưởng”

Thị trường TMĐT Việt Nam tiếp tục cho thấy sức bật mạnh mẽ trong năm 2025. Tuy nhiên, ẩn sau con số doanh thu “khủng” là thực tế nhiều doanh nghiệp nhỏ lẻ không trụ nổi khi doanh số tăng không đồng nghĩa lợi nhuận thật. Những “cái bẫy” chi phí, quyền lực nghiêng về nền tảng và áp lực vận hành ngày càng khốc liệt là những rào cản mà doanh nghiệp nhỏ khó vượt qua.

Mỹ tung hàng tỉ USD cứu trợ nông dân, nhấn mạnh tự sản xuất lương thực để đảm bảo an ninh quốc gia

Mỹ tung hàng tỉ USD cứu trợ nông dân, nhấn mạnh tự sản xuất lương thực để đảm bảo an ninh quốc gia

Nông dân Mỹ đang trải qua một năm khó khăn , phần lớn là do cuộc chiến thương mại của Tổng thống Donald Trump. Hiện tại, Nhà Trắng đang chuẩn bị cấp cho họ một gói cứu trợ trị giá hàng tỷ USD - theo các nguồn tin của CNN.

Doanh nghiệp đăng ký mới tăng mạnh, tín hiệu kinh tế Đà Nẵng phục hồi mạnh mẽ

Doanh nghiệp đăng ký mới tăng mạnh, tín hiệu kinh tế Đà Nẵng phục hồi mạnh mẽ

Doanh nghiệp đăng ký mới tăng mạnh, tín hiệu kinh tế Đà Nẵng phục hồi mạnh mẽ trong năm 2025.

Lộ diện 3 thương hiệu dệt may Việt Nam 'sánh vai' Adidas, Nike, Uniqlo, Dior và Chanel

Lộ diện 3 thương hiệu dệt may Việt Nam "sánh vai" Adidas, Nike, Uniqlo, Dior và Chanel

Pureprofile for Campaign Asia-Pacific còn cho biết số liệu xếp hạng về Top 10 thương hiệu thời trang hàng đầu tại Việt Nam.

