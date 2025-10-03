Hà Nội rà soát, xử lý nghiêm các bãi trông xe trái phép
Sông Bùi
03/10/2025 10:17 AM (GMT+7)
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu UBND TP Hà Nội rà soát, xử lý nghiêm đối với các bãi đỗ, trông giữ xe đang hoạt động trên các bãi đất trống, không nằm trong Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe.
Văn phòng
Chính phủ vừa có Công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng
Hà liên quan đến vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, TP Hà Nội.
Theo đó, xét
đề nghị của Bộ Xây dựng tại Báo cáo về việc thực hiện Công điện số 157 của Thủ
tướng Chính phủ về vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, TP Hà Nội,
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu UBND TP Hà Nội khẩn trương thực hiện
ý kiến của Bộ Xây dựng, khắc phục kịp thời các hậu quả gây ra do vụ cháy bãi
trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy.
Đồng thời, UBND TP Hà Nội rà soát và xử lý nghiêm đối với các bãi đỗ, bãi trông giữ xe đang hoạt động trên các bãi đất trống, không nằm trong Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn TP, báo cáo Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Phó Thủ tướng
cũng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương tổng hợp báo cáo của các địa phương, báo
cáo Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo tại Công điện số 157 của Thủ tướng Chính
phủ, có giải pháp xử lý tổng thể để không xảy ra sự cố tương tự.
Trước đó,
vào hồi 13 giờ 00 phút ngày 30/8 đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại bãi trông giữ xe dưới
gầm khu vực cầu Vĩnh Tuy thuộc tuyến đường dẫn đầu cầu trên địa bàn phường Hồng
Hà, TP Hà Nội, hậu quả ban đầu gây cháy khoảng trên 500 phương tiện xe máy và
có nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu công trình cầu Vĩnh Tuy.
Ngay sau
khi xảy ra vụ hỏa hoạn trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Công điện
số 157/CĐ-TTg ngày 4/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP Hà Nội khẩn
trương rà soát việc cấp phép, quản lý bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, làm rõ
nguyên nhân vụ hỏa hoạn, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.
Thủ tướng
cũng chỉ đạo đánh giá ảnh hưởng của vụ cháy tới kết cấu cầu Vĩnh Tuy và triển
khai ngay biện pháp bảo vệ công trình.
Được biết,
Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông của TP Hà Nội đã chủ trì phối hợp
với các nhà thầu quản lý, bảo trì đường bộ và các cơ quan liên quan tổng rà
soát việc sử dụng hành lang an toàn đường bộ.
Ngoài ra, lực
lượng tuần tra của TP đã phối hợp cùng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự và
Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy để kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt
là việc sử dụng gầm cầu cạn làm bãi giữ xe trái phép.
Phòng Quản
lý kết cấu hạ tầng giao thông được giao rà soát, di dời ngay các bãi giữ xe nằm
trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trước ngày 30/10/2025.
Trong nhiều năm qua, do thiếu bãi đỗ, Hà Nội tạm tận dụng gầm một số cầu như Chương Dương, Ngã Tư Vọng, Vĩnh Tuy... làm bãi giữ xe. Tuy nhiên, sau vụ cháy nghiêm trọng vừa qua, công tác quản lý, di dời và chấn chỉnh các điểm trông giữ xe dưới gầm cầu đang được siết chặt nhằm đảm bảo an toàn công trình và trật tự đô thị.
Hà Nội khởi công xây dựng Bệnh viện Thận cơ sở 2 gần 750 tỷ đồng tại phường Dương Nội
Hà Nội vừa khởi công xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Thận gần 750 tỷ đồng, có quy mô khối nhà chính từ 2 đến 8 tầng nổi, 1 tầng hầm. Dự kiến, dự án hoàn thành vào năm 2026.
Vàng thế giới bất ngờ tăng vọt lên 4.000 USD, chuyên gia dự báo gây bàng hoàng
Giá vàng lập kỷ lục mới trong phiên giao dịch ngày thứ Ba 7/10, được thúc đẩy bởi nhu cầu đầu tư mạnh mẽ giữa bối cảnh bất ổn địa chính trị và kinh tế toàn cầu, cùng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất.
TMĐT không còn màu hồng: Doanh nghiệp nhỏ dễ trở thành “nạn nhân tăng trưởng”
Thị trường TMĐT Việt Nam tiếp tục cho thấy sức bật mạnh mẽ trong năm 2025. Tuy nhiên, ẩn sau con số doanh thu “khủng” là thực tế nhiều doanh nghiệp nhỏ lẻ không trụ nổi khi doanh số tăng không đồng nghĩa lợi nhuận thật. Những “cái bẫy” chi phí, quyền lực nghiêng về nền tảng và áp lực vận hành ngày càng khốc liệt là những rào cản mà doanh nghiệp nhỏ khó vượt qua.
Mỹ tung hàng tỉ USD cứu trợ nông dân, nhấn mạnh tự sản xuất lương thực để đảm bảo an ninh quốc gia
Nông dân Mỹ đang trải qua một năm khó khăn , phần lớn là do cuộc chiến thương mại của Tổng thống Donald Trump. Hiện tại, Nhà Trắng đang chuẩn bị cấp cho họ một gói cứu trợ trị giá hàng tỷ USD - theo các nguồn tin của CNN.
Doanh nghiệp đăng ký mới tăng mạnh, tín hiệu kinh tế Đà Nẵng phục hồi mạnh mẽ
Doanh nghiệp đăng ký mới tăng mạnh, tín hiệu kinh tế Đà Nẵng phục hồi mạnh mẽ trong năm 2025.
Lộ diện 3 thương hiệu dệt may Việt Nam "sánh vai" Adidas, Nike, Uniqlo, Dior và Chanel
Pureprofile for Campaign Asia-Pacific còn cho biết số liệu xếp hạng về Top 10 thương hiệu thời trang hàng đầu tại Việt Nam.
Hà Nội khởi công xây dựng Bệnh viện Thận cơ sở 2 gần 750 tỷ đồng tại phường Dương Nội
Vàng thế giới bất ngờ tăng vọt lên 4.000 USD, chuyên gia dự báo gây bàng hoàng
TMĐT không còn màu hồng: Doanh nghiệp nhỏ dễ trở thành “nạn nhân tăng trưởng”
Thị trường TMĐT Việt Nam tiếp tục cho thấy sức bật mạnh mẽ trong năm 2025. Tuy nhiên, ẩn sau con số doanh thu “khủng” là thực tế nhiều doanh nghiệp nhỏ lẻ không trụ nổi khi doanh số tăng không đồng nghĩa lợi nhuận thật. Những “cái bẫy” chi phí, quyền lực nghiêng về nền tảng và áp lực vận hành ngày càng khốc liệt là những rào cản mà doanh nghiệp nhỏ khó vượt qua.