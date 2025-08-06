Hàng không tăng tốc khai thác đường bay quốc tế, khai phá tiềm năng du lịch

Chiến lược khai thác hàng không quốc tế

Gần đây, ngành hàng không đang có dấu hiệu bứt tốc phục hồi. Trợ lực quan trọng là làn sóng du lịch phục hồi tại thị trường nội địa và quốc tế. Các chuyên gia đánh giá, thị trường quốc tế chiếm tỷ trọng lớn trong thành phần doanh thu nên được các hãng rất chú trọng. Đặc biệt, việc phát triển đường bay đến nhiều quốc gia không những mang ý nghĩa kinh tế mà còn có vai trò quan trọng trong việc xây dựng cầu nối ngoại giao.

Trao đổi với Thế Giới Tiếp Thị Online, hãng hàng không Vietnam Airlines, 6 tháng đầu năm, hãng đã khai thác gần 78.000 chuyến bay, vận chuyển 12,6 triệu lượt hành khách và 165.000 tấn hàng hóa, tăng trưởng lần lượt 11%, 13% và 16% so với cùng kỳ. Chỉ số sẵn sàng khai thác đội tàu bay đạt gần 100%.

Đại diện Vietnam Airlines cho hay chiến lược mở rộng mạng bay quốc tế là bước đi then chốt trong việc cụ thể hóa Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Tính đến ngày 1/7/2025, Vietnam Airlines đã khai thác 69 đường bay tới 37 điểm đến tại 21 quốc gia và vùng lãnh thổ, không ngừng gia tăng hiện diện tại các khu vực trọng điểm.

Được biết, hãng đã khôi phục và mở mới nhiều đường bay kết nối Việt Nam với các trung tâm kinh tế, du lịch năng động như Hà Nội – Moscow (Nga), Hà Nội – Milan (Ý), , TP.HCM – Bắc Kinh (Trung Quốc), Đà Nẵng – Osaka (Nhật Bản), Nha Trang – Busan (Hàn Quốc), Phú Quốc – Seoul (Hàn Quốc)...

Thị trường quốc tế chiếm tỷ trọng lớn trong thành phần doanh thu nên được các hãng rất chú trọng. Ảnh: Gia Linh

Trong đó, Indonesia là một trong những thị trường quốc tế giàu tiềm năng trong mạng bay của Vietnam Airlines, nhờ vị trí chiến lược tại khu vực Đông Nam Á, quy mô dân số lớn và sức hấp dẫn đặc biệt về du lịch, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên. Bali – thiên đường du lịch nổi tiếng toàn cầu – là điểm đến nổi bật trong mạng bay của hãng.

Bên cạnh đó, Jakarta – thủ đô và trung tâm kinh tế, chính trị lớn nhất của Indonesia – cũng là điểm đến quan trọng trong chiến lược khai thác của Vietnam Airlines. Thành phố này ghi nhận lượng lớn hành khách đi lại vì mục đích công vụ, thương mại và du lịch giữa hai quốc gia.

Hiện nay, Vietnam Airlines đang khai thác đều đặn các chuyến bay khứ hồi hằng ngày trên cả hai chặng TP. HCM – Jakarta và TP. HCM – Denpasar, sử dụng các dòng máy bay hiện đại như Airbus A321/A321NEO và dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế. Tần suất khai thác hiện tại gồm 7 chuyến/ tuần giữa TP.HCM và Jakarta, 7 chuyến/ tuần giữa TPHCM và Denpasar.

Đại diện hãng hàng không khác như Vietjet Air cũng tăng cường chiến lược mở rộng mạng bay quốc tế bằng việc kết nối các đường bay đến nhiều quốc gia trong khu vực hoặc các châu lục khác.

Hàng không tăng trưởng cả thị phần nội địa và quốc tế

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam, sản lượng tổng thị trường hành khách cộng dồn 6 tháng đầu năm 2025 đạt 41,3 triệu khách, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó thị trường quốc tế đạt 23 triệu khách, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2024; thị trường nội địa đạt 18,4 triệu khách, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2024.

Sản lượng hành khách qua các cảng hàng không 6 tháng đầu năm đạt 59,7 triệu lượt, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó lượng khách quốc tế đạt 22,9 triệu khách, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2024; khách nội địa đạt 36,8 triệu khách, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Đường bay TP.HCM - Bali của Vietnam Airlines thu hút đông hành khách. Ảnh: Gia Linh

Trong 6 tháng đầu năm 2025, các hãng hàng không Việt Nam đã chuyên chở 28 triệu khách, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó khách quốc tế đạt 9,6 triệu khách, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2024; khách nội địa là 18,4 triệu khách, tăng7% so với cùng kỳ năm 2024.

Thời gian tới, lãnh đạo Cục Hàng không cho rằng các hãng hàng không Việt Nam cần phát triển đội tàu bay, tăng cường quy mô và mở rộng mạng đường bay quốc tế, đặc biệt là các tuyến bay xuyên lục địa đi/đến các đường bay quốc tế đến các điểm đến mới tại châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Đông, châu Phi, Nam Mỹ…