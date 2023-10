Him Lam trao nhà bán trú cho học sinh vùng cao Xín Mần - Hà Giang

Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land cùng Báo Dân trí, Công an tỉnh Hà Giang và chính quyền địa phương đã khánh thành nhà bán trú Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú (PTDTBT) Tiểu học Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, Hà Giang.

Công trình nhà bán trú có quy mô 200m2 gồm 3 phòng nghỉ, thiết kế 6 gian, 42 giường đôi với tổng giá trị hơn 900 triệu đồng, đã được đưa vào sử dụng phục vụ cho 170 em học sinh đang học tập, sinh hoạt bán trú tại trường.

Lễ khánh thành công trình nhà bán trú Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú (PTDTBT) Tiểu học Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, Hà Giang.

Đây là công trình nằm trong chuỗi hoạt động Chương trình Nhân ái của báo Dân trí tham gia đồng hành cùng Him Lam Land.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng biên tập báo Dân trí, nhà báo Phạm Tuấn Anh, cho biết: "Chúng tôi hạnh phúc và vui mừng khánh thành công trình. Chắc chắn, công trình sẽ đóng góp phần nào giúp các em có sức khỏe tốt, học tập tốt, sau này đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước".

Ông Nguyễn Huy Thiêm – đại diện Him Lam Land chia sẻ công trình nhà bán trú giúp các em học sinh có điều kiện sinh hoạt, học tập tốt hơn. Giờ đây các em sẽ không phải chịu cảnh mùa đông rét buốt, mùa hè nóng bức.

Ông cũng gửi lời cảm ơn báo Dân trí, Công an tỉnh Hà Giang và chính quyền địa phương đã kết nối, tạo điều kiện để Him Lam Land được hỗ trợ, giúp đỡ các em học sinh tại đây.

Ông Nguyễn Huy Thiêm – Đại diện Him Lam Land phát biểu tại Lễ khánh thành công trình.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Nguyên, ông Nguyễn Xuân Trường bày tỏ sự phấn khởi và cảm ơn sâu sắc trước sự hỗ trợ và quan tâm của các nhà đồng hành tài trợ. Đây cũng là món quà ý nghĩa, thiết thực, kịp thời chia sẻ khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày của các em học sinh, góp phần cải thiện cơ sở vật chất của nhà trường, giúp thầy và trò có không gian sinh hoạt và học tập tốt hơn.

Không chỉ chú trọng phát triển kinh doanh nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, Him Lam Land luôn đề cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, đặc biệt các hoạt động thiện nguyện về giáo dục.

Him Lam Land mong muốn sẽ góp phần chăm lo, giúp các em học sinh và thầy cô vùng cao có một môi trường học tập phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.