Hơn 43.000 nhà ở tại TP.HCM được gỡ vướng trong cấp giấy chứng nhận

11/12/2024 11:43 AM (GMT+7)

11/12/2024 11:43 AM (GMT+7)

Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, thành phố hiện có hơn 81.000 nhà ở chưa được cấp giấy chứng nhận. Điều này đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người dân khi các vấn đề giao dịch chuyển nhượng, thế chấp ngân hàng, đăng ký nhân khẩu… đều gặp nhiều khó khăn.



Để giải quyết, thành phố đã phân loại các vướng mắc thành 6 nhóm như sau: Chờ thuế; chậm nộp hồ sơ cấp; loại hình bất động sản mới; rà soát nghĩa vụ tài chính bổ sung; vướng mắc khác (đối tượng mua nhà; cấn trừ nghĩa vụ tài chính…) và đang trong quá trình thanh tra, điều tra.

Liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận nhà ở, trong báo cáo gửi Thường trực HĐND TP.HCM về kết quả cấp sổ đỏ cho tổ chức và cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn TP.HCM, lãnh đạo UBND TP.HCM cho biết thành phố đã giải quyết cấp giấy chứng nhận cho 43.121 căn trong số hơn 81.000 căn.

Cơ quan chức năng đã thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cấp giấy chứng nhận cho 43.121 nhà ở tại TP.HCM. Ảnh: Gia Linh

Cụ thể như sau: Nhóm 1 (không có vướng mắc pháp lý, chờ thực hiện hoàn thành nghĩa vụ tài chính), với 8.159 căn nhà, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố đã hoàn tất việc giải quyết thủ tục cấp sổ đỏ.

Nhóm 2 (nhóm dự án không có vướng mắc pháp lý, chủ đầu tư, người mua nhà chưa nộp hồ sơ), UBND TP.HCM cho biết với 30.061 hồ sơ đến nay chủ đầu tư các dự án đã nộp được 16.378/30.061 hồ sơ, còn lại 13.683 hồ sơ chưa nộp. Nguyên nhân là do dự án phải thực hiện rà soát lại tiền sử dụng đất (dự án của Công ty Phú Mỹ Hưng, quận 7), dự án chưa có văn bản được phép bán cho người nước ngoài và các hồ sơ thuộc diện tái định cư bán lại cho địa phương.

Đối với 16.378 căn nhà đã được chủ đầu tư nộp hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai thành phố khẩn trương thực hiện các thủ tục để giải quyết cấp sổ đỏ cho người mua nhà.

Đối với 13.683 căn nhà chưa nộp hồ sơ, theo quy định của pháp luật hiện hành, vướng mắc do việc chậm nộp hồ sơ của các chủ đầu tư dự án đã được tháo gỡ. Đồng thời, việc giải quyết thủ tục cấp sổ đỏ sẽ được giải quyết theo quy định tại Nghị định 101/2024, người mua nhà có thể tự đi nộp hồ sơ, không nhất thiết phải do chủ đầu tư nộp như trước đây. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện phân loại các hồ sơ này vào các nhóm vướng mắc tương ứng để đề ra giải pháp tháo gỡ phù hợp theo tiến độ đề ra.

Nhóm 3 (nhóm bất động sản mới), với 8.918 căn hộ tại 29 dự án, đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường đã tháo gỡ được cho 9 dự án với 7.174 căn hộ officetel. Trong 9 dự án này, có 2 dự án của Tập đoàn Novaland đã thực hiện nộp hồ sơ và đang được Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố giải quyết cấp sổ đỏ cho người mua nhà gồm: dự án tại số 146 Nguyễn Văn Trỗi (87 căn officetel) và dự án tại 28 Mai Chí Thọ (1.009 căn officetel). Đối với 20 dự án còn lại chưa tháo gỡ, dự kiến trong quý 4/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ hoàn tất việc tháo gỡ vướng mắc và cấp sổ đỏ cho 1.744 căn nhà nêu trên.

Nhóm 4 (nhóm nghĩa vụ tài chính bổ sung), với 19.958 căn hộ tại 39 dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ đề nghị chủ đầu tư và người mua nhà tại các dự án nêu trên thực hiện việc nộp hồ sơ để giải quyết thủ tục cấp sổ đỏ.

Nhóm 5 (nhóm vướng mắc khác), với 3.125 căn nhà tại 6 dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng để giải quyết các nội dung vướng mắc liên quan đến đối tượng mua nhà.

Và cuối cùng là nhóm 6 (nhóm thanh tra, điều tra), với 8.235 căn hộ tại 18 dự án, các dự án thuộc danh mục giải quyết của Tổ công tác 153 sẽ thực hiện sau khi có Nghị quyết thí điểm của Quốc hội trên cơ sở kết luận số 77 của Bộ Chính trị. Các dự án thuộc diện tạm nộp tiền sử dụng đất mà UBND TP.HCM đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường đã giao các đơn vị trực thuộc rà soát, nghiên cứu và đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện việc xác định nghĩa vụ tài chính cũng như cấp giấychứng nhận cho người mua nhà tại các dự án này.

Lãnh đạo UBND TP.HCM chốt lộ trình trong năm 2025 sẽ hoàn tất việc tháo gỡ khó khăn đối với 81.085 căn nhà theo 6 nhóm vướng mắc thuộc chức năng, nhiệm vụ giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.