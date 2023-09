TP.HCM cấp thành công gần 5.500 sổ hồng trong 9 tháng đầu năm

Theo đó, 6 nhóm được phân loại như sau:

Nhóm nguyên nhân thứ nhất do chủ đầu tư đã nộp hồ sơ đề nghị cấp sổ hồng cho người mua nhà, đã phát hành thông báo thuế, chờ người dân đóng thuế, có 8.372 căn.

Thứ hai, do chủ đầu tư, người mua nhà chưa nộp hồ sơ. Đây là những dự án không có vướng mắc nhưng có số lượng căn hộ nhiều hoặc chủ đầu tư vẫn đang nộp hồ sơ, có 28.907 căn.

Thứ ba, do vướng các quy định về loại hình bất động sản mới, có 8.918 căn. Thứ tư, do tạm ngừng cấp sổ hồng do phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính bổ sung, có 19.958 căn của 39 dự án.

Thứ năm, do các vướng mắc khác. Đây là dạng xác định lại diện tích đất sử dụng chung của chung cư, phải thực hiện truy thu tiền; rà soát lại đối tượng mua nhà, có 4.653 căn. Và nguyên nhân thứ 6 là do tạm ngừng cấp do dạng thanh tra, điều tra với 10.277 căn của 18 dự án.