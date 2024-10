Kiểm tra camera giám sát hành trình trên xe tải để xử lý vi phạm

Tiềm năng trong công nghiệp in 3D rất lớn nhưng giá trị được ngành tạo ra tại Việt Nam vẫn thấp hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực như Singapore, Thái Lan và Malaysia. Theo giới chuyên gia, Việt Nam cần nhanh chóng bắt kịp công nghệ in 3D tiên tiến của thế giới.