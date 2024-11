Công an tìm cổ đông Công ty truyền thông Thanh Niên năm 2014

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đang điều tra vụ án vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại dự án này.



Sai phạm tại khu đất vàng 151-155 Bến Vân Đồn

Liên quan đến vụ án trên, công an tìm các cá nhân, tổ chức là cổ đông của Công ty truyền thông Thanh Niên thời điểm năm 2014.

Ông Nguyễn Công Khế (áo màu sáng) - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, nguyên Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, vào thời điểm bị bắt. Ảnh tư liệu

Công an TP.HCM đề nghị những tổ chức, cá nhân là cổ đông của Công ty truyền thông Thanh Niên thời điểm năm 2014 liên hệ Cơ quan an ninh điều tra (địa chỉ số 161 Nguyễn Du, phường Bến Thành, quận 1) gặp điều tra viên Đoàn Văn Luận, số điện thoại 028.38.414.579 hoặc 0708.098.848 để được giải quyết.

Theo cơ quan an ninh điều tra, việc tìm các cá nhân, tổ chức là cổ đông nhằm làm rõ quyền lợi, yêu cầu của cổ đông liên quan đến vụ án ông Nguyễn Công Khế.

Trong thời hạn 30 ngày, nếu không có tổ chức, cá nhân nào liên hệ giải quyết thì cơ quan an ninh điều tra sẽ căn cứ theo quy định pháp luật để xử lý vụ án.

Trước đó, ngày 16/1/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Quá trình điều tra đến nay xác định, ông Nguyễn Công Khế - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, nguyên Tổng Biên tập Báo Thanh Niên và ông Nguyễn Quang Thông - nguyên Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, đã có nhiều vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại khu đất số 151-155 Bến Vân Đồn.