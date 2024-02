Mảng nông nghiệp chạy băng băng, "vua mía đường" áp sát mục tiêu của năm tài chính

TTC AgriS cho biết công ty tiếp tục bám sát định hướng về ứng dụng mô hình chuỗi giá trị thương mại tuần hoàn với mục tiêu trở thành nhà cung cấp giải pháp nông nghiệp công nghệ cao, tham gia vào chuỗi giá trị thực phẩm và đồ uống (F&B), hướng tới mục tiêu doanh thu 60.000 tỷ đồng vào năm 2030.

Kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính (niên độ) 2023-2024, TTC AgriS ghi nhận doanh thu thuần lũy kế đạt 13.387 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ, hoàn thành 65% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đạt 478 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, hoàn thành 56% kế hoạch năm.

Sản lượng tiêu thụ trong quý 2 của công ty ghi nhận tăng trưởng so với quý 1, nâng tổng sản lượng tiêu thụ lũy kế 6 tháng đạt 640 ngàn tấn. Danh mục khách hàng đạt con số 2.700, tăng 60% so với cuối năm tài chính 2022-2023.



Riêng quý 2, lợi nhuận gộp của công ty đạt 745 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp cũng là điểm sáng khi đã có những cải thiện tích cực đạt 11%, tăng 37% so với cùng kỳ, kết quả này có được là do sự chuyển dịch tích cực trong tỷ trọng cơ cấu sản phẩm: chuyển dịch sang các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Lợi nhuận trước thuế đạt 225 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 169 tỷ đồng, tăng hơn 42%.

Thời điểm cuối năm 2023, quy mô của TTC AgriS cũng được mở rộng với tổng tài sản đạt 34.137 tỷ đồng (khoảng 1,4 tỷ USD ), tăng 14% so với đầu niên độ.

Trong quý 2, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng ghi nhận tăng lần lượt 39% và 26%, nguyên nhân chủ yếu do TTC AgriS tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng sản xuất và kinh doanh để phát triển các dòng sản phẩm nước uống dinh dưỡng, đây là một mắt xích quan trọng để công ty bám sát mục tiêu trở thành hà cung cấp giải pháp nông nghiệp công nghệ cao, tham gia vào chuỗi giá trị F&B toàn cầu, tập trung đẩy mạnh mảng kinh doanh F&B và phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng.

Các dòng sản phẩm thức uống dinh dưỡng từ thiên nhiên đa dạng của TTC AgriS đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ tại thị trường F&B

Doanh thu xuất khẩu tăng 23%

Trong 6 tháng đầu niên độ này, TTC AgriS đạt doanh thu xuất khẩu hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ.

Bên cạnh các sản phẩm đường đã có mặt tại nhiều thị trường nước ngoài, công ty cho biết đã đưa các sản phẩm dinh dưỡng thiên nhiên thương hiệu TTC AgriS đến hơn 50 thị trường trên toàn cầu, tăng hơn 70% so với Niên độ 2022-2023, trong đó có nhiều thị trường mới đầy tiềm năng như Nga, Macau,… và đặc biệt là các thị trường truyền thống khó tính như Châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc, Singapore…

TTC AgriS đã phát triển thành công danh mục sản phẩm đa dạng với 88 sản phẩm đường, 19 sản phẩm cạnh đường – sau đường, 8 dòng sản phẩm nước uống và với sự xuất hiện mới của 47 sản phẩm từ dừa (nước dừa Cocoxim, cốt dừa Momcooks…) và 21 sản phẩm khác như điện mặt trời, chuối già Nam Mỹ Smiley, chuối Dole xuất khẩu…



Niên độ 2022-2023, TTC AgriS cũng là đơn vị Việt Nam đầu tiên vinh dự đạt chứng nhận Bonsucro - thể hiện cam kết về tính bền vững về môi trường và xã hội đối với cây mía.



Thêm sức mạnh trong F&B

Với sự bùng nổ của thương mại điện tử và các kênh mua sắm kết hợp giải trí đã giúp cho người tiêu dùng ngày càng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm, TTC AgriS đã tập trung nghiên cứu và cho ra mắt các sản phẩm mới để tối đa hóa chuỗi giá trị cây trồng, cụ thể là các sản phẩm đồ uống dinh dưỡng từ thiên nhiên.

Công ty có biệt hiệu "vua mía đường" đã đẩy mạnh xây dựng nền tảng bên trong với việc đào tạo và phát triển đội ngũ bán hàng, đặc biệt triển khai các đội bán hàng chuyên biệt cho ngành hàng đồ uống nhằm đẩy mạnh hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Tháng 1/2024, TTC AgriS bấm nút khai trương trang web nhận đặt hàng (order) để tăng trải nghiệm khách hàng. Đồng thời cũng xây dựng kênh bán hàng trên các sàn thương mại điện tử như Lazada, Shopee, Tiki, Tiktok… TTC AgriS kết nối tất các các điểm chạm và giải pháp để tạo thành một thể thống nhất, phát huy tối đa cơ hội tiếp cận phục vụ Khách hàng.

Giao diện web order (https://www.agrismart.com.vn) dễ dàng tiếp cận các sản phẩm của TTC AgriS

Xây dựng thành công web order này được xem là một bước tiến trong chiến lược tham gia vào chuỗi giá trị F&B toàn cầu, từng bước hiện thực hóa mục tiêu mở rộng và đầu tư phát triển cho các thị trường mới tiềm năng, ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.