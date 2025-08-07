McDonald’s tung chiến dịch tiếp thị lớn nhất lịch sử và gặt hái thành công vang dội

Việc ra mắt bữa ăn "phim Minecraft" của McDonald's đã giúp thay đổi vận mệnh của công ty. Ảnh Jakub Porzycki/NurPhoto/Shutterstock

Trong quý kết thúc ngày 30/6, doanh số tại các cửa hàng McDonald’s ở Mỹ hoạt động ít nhất một năm đã tăng 2,5%, chấm dứt chuỗi hai quý giảm sút liên tiếp. Hãng cho biết thành công này đến từ “chiến dịch marketing nổi bật”, bao gồm chương trình quảng bá phim quy mô lớn và ra mắt món gà rán giòn mới.

Cuối tháng 3, McDonald’s đã giới thiệu Happy Meal (Bữa ăn vui vẻ) phiên bản phim Minecraft cho trẻ em với đồ chơi chủ đề Minecraft, cùng một phần ăn dành cho người lớn gắn với thời điểm ra mắt bộ phim. Bộ phim “A Minecraft Movie” – do Warner Bros. Pictures sản xuất – đã thu về gần 1 tỷ USD toàn cầu.

Chiến dịch khuyến mãi bữa ăn "Phim Minecraft" được triển khai tại 100 thị trường, giúp doanh số toàn cầu tại các cửa hàng McDonald’s hoạt động ít nhất một năm tăng 3,8%. Tổng doanh thu trong quý cũng tăng 5%, đạt 6,8 tỷ USD, theo báo cáo ngày thứ Tư 6/8.

Trong quý trước đó, CEO Chris Kempczinski từng cảnh báo rằng, khách hàng thu nhập thấp và trung bình đang cắt giảm chi tiêu, ít lui tới McDonald’s hơn, buộc chuỗi phải làm mới thực đơn và tung ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn hơn.

Ông Kempczinski cho biết xu hướng này vẫn tiếp diễn: lượng khách có thu nhập thấp tiếp tục giảm hai chữ số so với cùng kỳ năm trước, trong khi nhóm thu nhập trung bình đã có dấu hiệu quay lại.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng: “Thu hút lại khách hàng thu nhập thấp là nhiệm vụ then chốt”, bởi nhóm khách này có tần suất ghé McDonald’s nhiều hơn hẳn so với các nhóm thu nhập cao hơn. Để làm điều đó, McDonald’s sẽ tiếp tục cung cấp các phần ăn có giá trị hợp lý – ví dụ như tiếp tục kéo dài chương trình Snack Wrap chỉ 2,99 USD đến hết năm.

Dù vậy, ông cũng thừa nhận rằng: “Nhận thức về giá trị của người tiêu dùng chủ yếu bị ảnh hưởng bởi giá bán trên thực đơn chính” – một cách gián tiếp thừa nhận rằng nhiều người đang cảm thấy McDonald’s “quá đắt đỏ”.

“Người tiêu dùng chú trọng đến giá trị thường xuyên thấy các combo có giá trên 10 USD – điều này đang làm suy giảm hình ảnh McDonald’s về giá cả hợp lý. Chúng tôi cần sửa điều đó", ông Kempczinski nói thêm.

Hiện McDonald’s đang làm việc với các đối tác nhượng quyền tại Mỹ để tìm giải pháp điều chỉnh giá, tuy nhiên ông chưa tiết lộ chi tiết cụ thể.

Dựa trên thành công từ các món ăn và chương trình mới, McDonald’s sẽ tiếp tục đẩy mạnh marketing trong quý hiện tại. Tuần tới, hãng sẽ ra mắt phần ăn “McDonaldland” mới dành cho người lớn hoài cổ – kèm theo một ly shake hương vị bí ẩn. Đồng thời, hãng cũng sẽ làm mới menu đồ uống dưới thương hiệu CosMc’s tại 500 cửa hàng McDonald’s vào tháng 9, sau khi chấm dứt chuỗi cửa hàng tách biệt CosMc’s.

Cổ phiếu McDonald’s (MCD) đã mở phiên giao dịch với mức tăng gần 3%.