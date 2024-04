Nam tiến mạnh mẽ nhưng đích của tập đoàn thuộc doanh nhân Nam Định còn xa

Ông Mười sinh năm 1973, là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Năm Sao (Five Star Group), doanh nghiệp đang xây dựng tổ hợp căn hộ khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế Five Star Odyssey và Five Star Poseidon tại TP.Vũng Tàu.

Cả 2 đều nằm trên đường Thùy Vân, vị trí "vàng" ở Vũng Tàu, là trung tâm của Bãi Sau và nằm trong quy hoạch dự án phố đi bộ, phố đêm.



Ông Trần Văn Mười, Chủ tịch HĐQT Năm Sao. Ảnh tư liệu

Được kết nối qua biển Bãi Sau bằng đường hầm, Five Star Odyssey tọa lạc tại số 165 Thùy Vân trong khi Five Star Poseidon cách đó không xa, số 57-59 Thùy Vân. Đây là 2 công trình điểm nhấn góp phần nâng tầm chất lượng du lịch của Vũng Tàu và cả tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Cả hai dự kiến sẽ khai trương sau 39-45 tháng thi công (bắt đầu tháng 3/2024).



Five Star Odyssey với 50 tầng nổi và 4 tầng hầm sẽ là tòa nhà cao nhất tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Dự án gồm 436 phòng khách sạn, 1.019 phòng căn hộ cao cấp, và 12 penhouse. Chủ đầu tư tên là Green World, thành viên của Năm Sao.

Trong khi đó, chủ đầu tư của Five Star Poseidon là AgriTour, một thành viên khác của tập đoàn.

Phát biểu tại lễ khởi công 2 dự án vào ngày 24/3, ông Mười cho biết: "Chúng tôi đánh giá cao tiềm năng phát triển mạnh mẽ tại Vũng Tàu với nhiều lợi thế chưa được khai thác hết nhờ khả năng kết nối mạnh với TP.HCM và các tỉnh lân cận. Cùng với lợi thế thiên nhiên sẵn có, hạ tầng giao thông đồng bộ kết nối đa dạng, đặc biệt là trục đường ven biển Thùy Vân hiếm có loại hình sản phẩm căn hộ du lịch thương mại cao cấp".

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết tỉnh đang triển khai đầu tư phát triển trục đường Thùy Vân cùng với tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu kết nối với sân bay Long Thành mang ý nghĩa quan trọng đối với ngành du lịch của tỉnh.

Đồng thời, sẽ tạo ra các không gian tổ chức lễ hội, không gian du lịch, các công trình điểm nhấn của Vũng Tàu, mở ra cơ hội lớn trong việc đón khách du lịch, nhất là khách du lịch quốc tế và các nhà đầu tư tiềm năng chất lượng cao; tạo đà cho ngành du lịch phát triển mạnh mẽ trong tương lai, đúng với mục tiêu phát triển thành phố thành trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế.

Hình phối cảnh tổ hợp Five Star Odyssey trên đường Thùy Vân, Vũng Tàu.

Tiếng gọi từ địa ốc

Câu chuyện của ông Trần Văn Mười có thể mang đến nhiều cảm hứng khởi nghiệp cho giới doanh nhân. Tuy nhiên, hiệu quả của các đơn vị trong hệ sinh thái của Năm Sao chưa phải là các con số màu hồng.

Sinh ra trong gia đình 10 anh chị em ở Nam Định, ông là em trai của cố doanh nhân Trần Văn Cường, người sáng lập Tập đoàn Nam Cường. Khác với anh mình, ông Mười chọn khởi nghiệp ở phía Nam trong lĩnh vực phân bón.

Năm 1999, ông Mười mới 26 tuổi nhưng đã cho ra đời thương hiệu Năm Sao và hoạt động của công ty chỉ là kinh doanh phân bón sản phẩm trong nước và hàng ngoại nhập.

Sau đó, Năm Sao mở rộng sang lĩnh vực sản xuất vào năm 2004, bằng việc xây dựng nhà máy phân bón Năm Sao tại Long An với tổng công suất là 300.000 tấn/năm. Sau đó 5 năm, Năm Sao xây nhà máy phân bón công suất 350.000 tấn/năm tại tỉnh Kandal ở Campuchia (thủ đô Phnom Penh là điểm nằm giữa của tỉnh này).

Vào năm 2006, Năm Sao mua lại toàn bộ phần vốn nhà nước tại CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (Bitagco) và trở thành cổ đông chiến lược sở hữu 84,03% vốn điều lệ. Từ đó, ông liên tục đẩy mạnh đầu tư trong nông nghiệp: Tên ông được in trên bàn Chủ tịch HĐQT tại nhiều công ty thành viên như Five Star International Fertilizer tại Campuchia, CTCP Xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp III (Cajimex) tại TP.HCM, CTCP Vật tư Nông nghiệp Vàm Cỏ Đông ở Long An…

Từ nguồn lực tích lũy trong nông nghiệp, Năm Sao đã nhảy vào bất động sản. Có thể kể đến Khu đô thị Five Star Eco City với quy mô 196 hectare, vốn đầu tư 4.150 tỷ đồng, tại huyện Cần Đước (Long An), được chấp thuận đầu tư năm 2009, dự án Khu dân cư Phước Lý tại huyện Cần Giuộc, Long An có diện tích 419 hectare, vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng.

Tại quê nhà Nam Định, tập đoàn có dự án Trung tâm thương mại và Công nghiệp Five Star Garden quy mô 23 ha tại huyện Mỹ Lộc, tổng mức đầu tư 690 tỷ đồng. Trên Tây Nguyên, Năm Sao sở hữu Khu biệt thự nghỉ dưỡng Happy Valley Da Lat Villa rộng 2,4 hectare và Khu dinh thự Dalat Manoir Luxury 7 có quy mô 2,3 hectare – cả hai đều ở thành phố du lịch Đà Lạt.

Ở TP.HCM nơi tập đoàn đặt trụ sở chính, Năm Sao đã giới thiệu một số dự án như Khu đô thị mới Năm Sao, khu căn hộ cao cấp Five Star Riverside Luxury (385 Trần Xuân Soạn, quận 7); Five Star Pearl (2225 Phạm Thế Hiển, quận 8).

Kết quả kinh doanh không thuận lợi

Cajimex, thành viên của Năm Sao, vừa công bố văn bản xin gia hạn thời gian thanh toán lãi trái phiếu, nguyên nhân do tình hình kinh doanh khó khăn. Cajimex cho biết cả hai mảng hoạt động chính của công ty là kinh doanh nông sản và bất động sản đều chịu tác động nặng nề trong năm 2023.

Trong nông nghiệp, đặc biệt là xuất nhập khẩu phân bón, Cajimex chịu tác động lớn từ xung đột Nga – Ukraine khiến các khách hàng của công ty gặp khó khăn, chưa thể thu hồi công nợ kịp. Trong bất động sản, việc hợp tác đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái Năm Sao (TP.HCM) cũng đang gặp khó khăn khi thị trường này đóng băng.

Cajimex cho biết những khó khăn trên đã ảnh hưởng đến toàn bộ nguồn thu và công ty chưa kịp thu xếp số tiền thanh toán lãi kỳ 25/3/2024 của trái phiếu theo phương án phát hành ban đầu. Công ty đang nỗ lực huy động thêm nguồn vốn để thanh toán mua lại toàn bộ số lượng trái phiếu còn lại, mong nhà đầu tư thông cảm và chấp thuận gia hạn thanh toán lãi kỳ này vào thời gian mua lại trái phiếu trước hạn hoặc chậm nhất là trong tháng 4/2024.

Nhà máy Phân bón Năm Sao tại Long An. Ảnh: Five Star Group

Lô trái phiếu của Cajmiex được phát hành cuối năm 2020, tổng giá trị phát hành 2.230 tỷ đồng, kỳ hạn 6 năm với lãi suất 11,25%/năm. Ngày 3/1/2024, Cajimex đã mua lại 111,5 tỷ đồng trong lô trái phiếu kể trên.

Bức tranh chưa thực sự hiệu quả trong kinh doanh cũng được thấy tại tập đoàn mẹ và các thành viên khác trong. Đơn cử, giai đoạn 2017 – 2020, tập đoàn ghi nhận lỗ lũy kế 4 năm lên tới gần 700 tỉ đồng.

Nhà máy Phân bón Năm Sao cũng liên tục báo lỗ 54,7 tỷ đồng và 22,3 tỷ đồng trong những năm 2018 và 2019. Các khoản lỗ này đã đẩy vốn chủ sở hữu nhà máy xuống âm 77,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, CTCP Vật tư Nông nghiệp Vàm Cỏ Đông trong năm 2019 lỗ 13,3 tỷ đồng.



Agritour (chủ đầu tư của tổ hợp 5 sao Five Star Poseidon trên bãi Thùy Vân – Vũng Tàu) lỗ liên tục trong giai đoạn 2018-2020. Cụ thể, công ty lỗ sau thuế 1,4 tỷ đồng năm 2018, lỗ 4,5 tỷ năm 2019 và lỗ 3,7 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2020.

Tại Đà Lạt, dự án Happy Valley Da Lat Villa được cấp giấy chứng nhận đầu tư tháng 1/2015 nhưng dự án đã bước sang năm thứ 9, trễ tiến độ so với mốc thời gian hoàn thành ban đầu 5 năm, trễ so với thời gian gia hạn 3 năm.