Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu có gì hấp dẫn cho lễ 30/4 và 1/5?

02/04/2024 11:01 AM (GMT+7)

Sở Du lịch tỉnh công bố chuỗi sự kiện mang tên "Ngày hội phố biển The Maris" hôm nay 2/4 tại tổ hợp nghỉ dưỡng - thương mại - giải trí biển The Maris Vũng Tàu rộng 23 hectare tại 2 phường 10 và 11 ở Vũng Tàu.



Theo bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, mục đích là nhằm tăng cường sản phẩm, dịch vụ du lịch phục vụ du khách trong kỳ nghỉ lễ lớn sắp tới. Bà cho biết đây là lần đầu tiên UBND tỉnh giao cho Sở chung tay với Công ty TDG (chủ đầu tư dự án The Maris Vũng Tàu)

"Ở đây có bãi biển rất dài và có đầy đủ không gian, sân khấu, quảng trường để phục vụ chuỗi sự kiện đặc sắc này. Đặc biệt, mọi du khách không cần phải mua vé cho 2 đêm đại nhạc hội trong chương trình vào ngày 27 và 28/4", bà Hiền phát biều tại buổi họp báo công bố chương trình.

"Điểm nhấn của cả chương trình là các sản phẩm du lịch biển. Bãi biển tại The Maris là một trong những bãi biển đẹp nhất tại Vũng Tàu", bà Hiền nhấn mạnh.

Bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, và ông Bùi Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty TDG (chủ đầu tư dự án The Maris Vũng Tàu), tại họp báo công bố "Ngày hội phố biển The Maris" ngày 2/4/2024. Ảnh: Tường Thụy

Cụ thể, "Ngày hội phố biển The Maris" gồm các hoạt động trải nghiệm trong không gian văn hóa, ẩm thực, du lịch mới của Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong những sự kiện của hành trình xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.



Trong hai ngày 27 và 28/4, tổng cộng 12 cụm hoạt động bao gồm 30 hoạt động sẽ diễn ra nhằm phục vụ du khách và người dân thuộc nhiều lứa tuổi, nhiều nhóm. Tiêu biểu là các gian hàng thủ công mỹ nghệ đặc sắc của tỉnh, triển lãm hình ảnh Vũng Tàu xưa và nay, chương trình biểu diễn múa lân – sư – rồng, không gian cắm trại và phim ảnh ngoài trời.

Theo Ban Tổ chức, chương trình cũng sẽ gồm hơn 25 gian hàng ẩm thực với gần 50 món đại diện cho ẩm thực Việt Nam và quốc tế. Ban Tổ chức kỳ vọng các tiểu cảnh làng nghề truyền thống, các gian hàng lưu niệm và thủ công mỹ nghệ sẽ tạo không gian trải nghiệm ấn tượng cho du khách.

Bên cạnh đó sẽ là lễ hội diều với nhiều cánh diều khổng lồ; biểu diễn và tổ chức cho du khách trải nghiệm các hoạt động thể thao biển như Flyboard (thiết bị cho phép người sử dụng bay lên cao tới gần 10m nhờ sức đẩy của nước), phao chuối, mô tô nước (Jetski).

Ảnh minh họa môn Flyboard

Dành cho thiếu nhi sẽ gồm các trò chơi vận động; vui cùng thú cưng; đua xe Kart; tô tượng, vẽ tranh...

Đặc biệt là 2 đêm âm nhạc 27 và 28/4 với tham gia của các ca sĩ nổi tiếng như Ngọc Sơn, Nguyễn Hưng, Lam Trường, Phương Thanh, Sỹ Luân, Liên Thảo cùng một số ca sĩ, diễn viên, band nhạc, vũ đoàn… Bà Thu Hiền cho biết hy vọng mỗi đêm sẽ chào đón khoảng 10.000 người nhờ sự kết hợp của hệ thống âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu.

Du lịch là một trong những thế mạnh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung và thành phố Vũng Tàu nói riêng. Ngày 24/3 tại Vũng Tàu, hai công ty Five Star Group và Agritour & Green World tổ chức lễ động thổ tổ hợp hai khách sạn 5 sao quốc tế Five Star Odyssey (số 165 đường Thùy Vân) và Five Star Poseidon (57-59 Thùy Vân).

Để thực hiện mục tiêu phát triển du lịch theo hướng chất lượng cao, cần có các sản phẩm du lịch đẳng cấp quốc tế. Tỉnh và TP. Vũng Tàu đã và đang tập trung nhiều nguồn lực nâng cấp chỉnh trang cơ sở hạ tầng dịch vụ, các không gian công cộng tại Vũng Tàu.

Đặc biệt, tỉnh đã phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 trục đường Thùy Vân để tạo ra một không gian du lịch đẳng cấp quốc tế, hòa nhập với thiên nhiên và môi trường xung quanh với tính chất là khu du lịch, dịch vụ, thương mại công viên công cộng, bãi biển, trong đó ưu tiên các chức năng phục vụ cộng đồng và cảnh quan thu hút khách du lịch.