Tòa nhà cao nhất Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ cao 50 tầng, có đường hầm kết nối Bãi Sau

Hai công ty Five Star Group và Agritour & Green World vừa tổ chức lễ động thổ tổ hợp căn hộ khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế Five Star Odyssey và Five Star Poseidon tại TP. Vũng Tàu ngày 24/3. Cả 2 đều nằm trên đường Thùy Vân (bãi tắm Thùy Vân hoặc Bãi Sau), được kết nối với nhau bằng đường hầm thông tới biển Bãi Sau.

Five Star Odyssey tọa lạc tại số 165 Thùy Vân trong khi Five Star Poseidon cách đó không xa, số 57-59 Thùy Vân. Đây là 2 công trình điểm nhấn góp phần nâng tầm chất lượng du lịch của Vũng Tàu và cả tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Five Star Odyssey sẽ gồm 50 tầng nổi. Ảnh tư liệu

Dự án Five Star Odyssey với quy mô 50 tầng nổi, 4 tầng hầm, 436 phòng khách sạn, 1.019 phòng căn hộ cao cấp, 12 penhouse và đường hầm kết nối nói trên. Tòa nhà cao nhất tỉnh sẽ là một trong những trung tâm tổ chức sự kiện và hội nghị mang tầm quốc tế lớn nhất tại Vũng Tàu với sức chứa trên 1.000 khách. Điểm đặc biệt là 100% các căn hộ trong dự án đều có tầm nhìn biển.

Five Star Poseidon sẽ là tòa tháp đôi 43 tầng nổi, 3 tầng hầm, 457 phòng khách sạn, 1.056 căn hộ cao cấp, 4 penhouse, 21 căn duplex và kết nối với đường hầm xuyên qua biển. Five Star Poseidon như một biểu tượng cho sự phát triển của Vũng Tàu.

Odyssey là một trong hai thiên sử thi Hy Lạp cổ đại, cùng với sử thi Iliad (quen thuộc hơn với câu chuyện "Ngựa gỗ thành Troy"). Tác giả của hai trường ca này là Homer. Odyssey nói về người anh hùng Hy Lạp tên Odysseus, vua của Ithaca, và hành trình 10 năm trở về nhà sau khi cuộc chiến thành Troy kết thúc. Trong thần thoại Hy Lạp, Poseidon là Vua Thủy tề hoặc thần biển Poisedon, người sử dụng vũ khí là cây đinh ba đầy sức mạnh.

Dự kiến sau 39 - 45 tháng thi công hai công trình sẽ đi vào hoạt động, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch biển, trở thành điểm nhấn và mang lại diện mạo mới cho tỉnh; đồng thời đóng góp cho sự phát triển bền vững của ngành du lịch cũng như kinh tế xã hội của Bà Rịa - Vũng Tàu.



Tháp đôi Five Star Poseidon sẽ cao 43 tầng nổi. Ảnh tư liệu

Ông Trần Văn Mười, Chủ tịch HĐQT Five Star Group, cho biết đã nghiên cứu về tiềm năng kinh tế biển rất kỹ, để đưa những cái độc đáo nhất, tốt nhất phù hợp thời đại 4.0, để làm sao đón được những du khách quốc tế khó tính nhất khi đến Bà Rịa-Vũng Tàu.



Ông nói: "Chúng tôi đánh giá cao tiềm năng phát triển mạnh mẽ tại Vũng Tàu với nhiều lợi thế chưa được khai thác hết nhờ khả năng kết nối mạnh với TP.HCM và các tỉnh lân cận. Cùng với lợi thế thiên nhiên sẵn có, hạ tầng giao thông đồng bộ kết nối đa dạng, đặc biệt là trục đường ven biển Thùy Vân hiếm có loại hình sản phẩm căn hộ du lịch thương mại cao cấp".

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết hiện nay, tỉnh đang triển khai đầu tư phát triển trục đường Thùy Vân cùng với tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu kết nối với sân bay Long Thành mang ý nghĩa quan trọng đối với du lịch BR-VT. Đồng thời, sẽ tạo ra các không gian tổ chức lễ hội, không gian du lịch, các công trình điểm nhấn của Vũng Tàu, mở ra cơ hội lớn trong việc đón khách du lịch, nhất là khách du lịch quốc tế và các nhà đầu tư tiềm năng chất lượng cao; tạo đà cho ngành du lịch phát triển mạnh mẽ trong tương lai, đúng với mục tiêu phát triển thành phố thành trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế.

Ngày 18/12/2021, nhân kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Five Star Group đã được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2 dự án trên. Đây là hai công trình điểm nhấn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quy hoạch chung.