Đi Vũng Tàu không cần ra Bãi Trước, Bãi Sau, vẫn có chỗ ăn chơi “đã thèm”

Đi Vũng Tàu chơi dịp cuối tuần, lễ, Tết nếu không đi Bãi Trước, Bãi Sau du khách có thể tham khảo làng chài Phước Hải (thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Làng chài Phước Hải nằm cách trung tâm thành phố Vũng Tàu khoảng 16km theo Tỉnh lộ 44. Làng chài nằm dọc theo bờ biển.

Làng chài Phước Hải là nơi ngắm hoàng hôn, bình minh rất lý tưởng mỗi khi đi du lịch Vũng Tàu. Ảnh: Quang Dương





Nơi đây không nhộn nhịp nhiều hoạt động như trung tâm thành phố Vũng Tàu, thay vào đó là cảnh nhẹ nhàng, bình yên của một làng chài ven biển. Nếu sáng sớm ra bờ biển, bạn dễ gặp cảnh ngư dân đang kéo cá; cảnh mua bán nhộn nhịp ngay tại bờ kè.

Người dân tại đây chủ yếu sống bằng nghề biển. Những năm gần đây, làng chài Phước Hải được biết đến nhiều thông qua mạng xã hội. Cũng từ đó, nơi đây dần hình thành những dịch vụ ăn uống, lưu trú... mở ra thêm ngành dịch vụ cho địa phương.

Cuộc sống tại làng chài Phước Hải nhẹ nhàng, chậm rãi. Ảnh: Quang Dương

Đến làng chài Phước Hải, nơi được nhiều người chọn tham quan nhất là bờ kè Phước Hải. Để đi đến bờ kè Phước Hải, du khách có thể đi đến chợ Phước Hải, sau đó rẽ ra phía biển khoảng 5m là đến bờ kè. Đoạn đường bờ kè nằm sát biển, có chiều dài khoảng 3km là nơi tập trung nhiều quán ăn nhất của khu vực này.

Đường bờ kè Phước Hải mỗi tối đều có xe xếp hàng để ăn tối. Ảnh: Quang Sung

Du khách thường đến bờ kè Phước Hải để thưởng thức món ăn đặc trưng nhất là hàu, với nhiều cách chế biến như: hấp, nướng mỡ hành, nấu cháo… Chạy dài hết đường bờ kè Phước Hải khoảng vài chục quán ăn, quán nào cũng có món hàu, giá các quán chênh lệch nhau không nhiều. Hải sản ở các quán này cũng rất tươi, du khách có thể thưởng thức thêm các món nổi tiếng như: lẩu cá đuối, tôm hùm, ghẹ, gỏi cá, ốc các loại…

Đường bờ kè Phước Hải nằm sát biển, có view đẹp để du khách có thể ngắm hoàng hôn, bình minh. Tại đây có những bức tranh được vẽ lên bờ kè, cũng là địa điểm các bạn trẻ thường chọn chụp ảnh checkin khi đến đây. Nếu dậy sớm, du khách có thể ra đây để xem người dân đem cá đánh bắt vào bờ bán, du khách cũng có thể tự mua về chế biến theo ý thích.

Hoạt động thả diều tại bãi biển trước chợ Phước Hải. Ảnh: Quang Dương

Cuối đường bờ kè Phước Hải là Lăng Ông Nam Hải. Đây là nơi thờ cá Ông (một tín ngưỡng của người dân biển) của người dân nơi đây. Du khách có thể vào để tham quan, tìm hiểu miễn phí. Tại Lăng có rất nhiều mộ cá Ông được chôn cất tử tế, bên trong Lăng thờ nhiều bộ xương cá Ông.

Sau khi vui chơi, trải nghiệm ở khu vực bờ kè Phước Hải, du khách có thể di chuyển khoảng 4km để đến bờ kè Lộc An. Tại đây, du khách sẽ có một trải nghiệm hoàn toàn khác. Không có nhiều quán ăn như bờ kè Phước Hải, mà bờ kè Lộc An là một con đường đá kéo dài gần 1km, chạy giữa biển, điểm cuối con đường là ngọn hải đăng. Xung quanh bờ kè là biển, mỗi khi chiều xuống nơi đây có rất nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh. Nhiều bạn trẻ đầu tư thêm cả flycam để có những góc ảnh đẹp, sáng tạo.

Bờ kè Lộc An chạy cắt ngang biển. Ảnh: Quang Dương

Bên cạnh bờ kè là khu vực bãi biển, với bãi cát trải dài và hàng phi lao cao, xanh mướt trong gió. Đây là không gian lý tưởng cho những buổi camping, dã ngoại ngoài trời. Khi chiều xuống, đây cũng là nơi ngắm trọn vẹn mặt trời đỏ rực, từ từ khuất dần sau núi.

Bờ kè Lộc An hiện đang mở cửa miễn phí cho du khách, tại đây cũng không có người quản lý. Do đó, du khách đến đây vui chơi cần chú ý an toàn, giữ gìn vệ sinh chung. Hiện tại đường dẫn ra bờ kè Lộc An đang trong quá trình thi công, đường gồ ghề, cát lún, do đó du khách di chuyển cần thận trọng.

Nhiều bạn trẻ đến bờ kè Lộc An để chụp ảnh, ngắm hoàng hôn. Ảnh: Quang Dương

Càng về chiều, du khách đổ về khu vực bờ kè Lộc An càng nhiều. Ảnh: Quang Dương

Ngoài các địa điểm trên, khi đến làng chài Phước Hải, du khách có thể trải nghiệm thêm các hoạt động như: mua khô tại chỗ, đi chợ hải sản Phước Hải, thả diều ở bãi biển, ngồi cà phê ngắm biển…