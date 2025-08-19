Siêu dự án gần 80.000 tỷ đồng vừa khởi công ở Đà Nẵng quy mô ra sao?

Siêu dự án gần 80.000 tỷ đồng có tòa tháp cao thứ 2 Việt Nam

Sáng nay 19/8, TP Đà Nẵng Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown).

Đây là dự án lớn xây trên khu đất nằm bên sông Hàn, dự án có thiết kế ấn tượng với một tòa tháp chọc trời đang nhận được quan tâm từ dư luận.

Siêu dự án này có tên là Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown) với quy mô 76,92 ha, vị trí tại công viên Châu Á cũ. Siêu dự án này sở hữu vị trí đắc địa ven sông Hàn, nằm giữa hai cây cầu Trần Thị Lý và Tiên Sơn. Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí Da Nang Downtown được ví như “trung tâm của trung tâm”. Đây cũng là khu đất kim cương hiếm hoi còn sót lại của Đà Nẵng, là “sân khấu pháo hoa” tương lai.

Vị trí dự án Da Nang Downtown. Ảnh: Đình Thiên

Tập đoàn Sungroup là chủ đầu tư tổ hợp này. Với tổng mức đầu tư khoảng 79.790 tỷ đồng, Da Nang Downtown sẽ bao gồm khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, nhà hát, khu phố thương mại ven sông, công viên xanh ôm trọn mặt nước sông Hàn…

Đặc biệt, điểm nhấn dự án là tòa tháp biểu tượng 69 tầng với chiều cao 408m - cao thứ 2 tại Việt Nam.

Khi Hà Nội đã có các tòa tháp cao biểu tượng như Keangnam 72 tầng (350m), Lotte Center 65 tầng (272m), TP.HCM có Landmark 81 (461m)… thì tòa tháp 69 tầng tại Da Nang Downtown sẽ là biểu tượng kiến trúc mới của Đà Nẵng.

Tòa tháp sẽ tích hợp đa tiện ích như khách sạn 5 sao, văn phòng hạng A, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại, nhà hàng, quán bar, đài quan sát, cùng khu hội nghị sự kiện…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch Sun Group Vùng Miền Trung cho biết, dự án Khu Công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown) sẽ viết tiếp hành trình tâm huyết của Sun Group tại Đà Nẵng, kiến tạo một biểu tượng mới xứng tầm với thế và lực của Đà Nẵng mới, đặc biệt giúp thành phố khai thác tiềm năng kinh tế đêm để thu hút du khách trong và ngoài nước.

"Kết hợp cùng các công trình du lịch nghỉ dưỡng – vui chơi giải trí đã được đầu tư từ trước tạo thành hệ sinh thái trải nghiệm hoàn chỉnh, Sun Group kỳ vọng Da Nang Downtown sẽ đưa du lịch Đà Nẵng vươn tầm, sánh ngang các trung tâm du lịch hàng đầu châu Á như Singapore, Thượng Hải, Hong Kong...", ông Bình chia sẻ.

Cũng dịp này, từ ngày 19/8 đến ngày 2/9, Đà Nẵng sẽ tổ chức khởi công 6 dự án trọng điểm.

Ngoài dự án Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown), các dự án khác sẽ gồm: Dự án Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng; Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam trên địa bàn phường Điện Bàn Bắc, Dự án Quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ; Dự án Chung cư tại khu đất C1, C2 thuộc khu đô thị Phú Mỹ An; Dự án Nhà ở xã hội tại Khu đất B4-1, B4-2 thuộc Khu tái định cư Hòa Hiệp 4.