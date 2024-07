Ngành nào của TP.HCM có tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm thấp nhất?

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn TP.HCM (GRDP) là 6,46% (6 tháng năm 2023 tăng 3,55%). Trong đó, khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 5,55%; khu vực dịch vụ đóng góp lớn nhất vào mức tăng GRDP khi tăng 7,26% so với cùng kỳ. Riêng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,18% so với cùng kỳ, thấp nhất trong 3 khu vực.

Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 5.000 tỷ đồng (tăng 0,2% so cùng kỳ). Trong đó, giá trị sản xuất các nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực và tiềm năng chiếm tỷ trọng khoảng 73% trên tổng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 0,5% trong cơ cấu GDP 6 tháng đầu năm 2024 của TP.HCM.

Ngành nông nghiệp của TP.HCM có tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm thấp nhất. Ảnh: Q.D

Đến giữa năm 2024, diện tích gieo trồng rau các loại của TP.HCM đạt 10.258ha (giảm 3,4% so cùng kỳ), sản lượng rau đạt 273.394 tấn.

Ông Mai Văn Khánh - Giám đốc HTX rau sạch GAP (huyện Hóc Môn, TP.HCM) cho biết, thời gian qua thời tiết trên địa bàn TP.HCM nắng nóng kéo dài ảnh hưởng đến năng suất các loại rau.

“Giá của phân bón, giống, nhân công liên tục tăng nhưng giá sản phẩm khi đưa ra thị trường thì chúng tôi không thể tăng lên được. Do vậy chi phí đầu tư cao, nhưng lợi nhuận thấp, đây là rào cản lớn trong việc sản xuất cũng như mở rộng sản xuất rau”, ông Khánh cho biết.

Tại hội thảo về chuyển đổi số trong lĩnh vực HTX nông nghiệp mới đây, ông Nguyễn Hữu Khoa - Giám đốc HTX rau sạch nên ăn cũng cho biết doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn. Điển hình như việc gặp khó trong thuê đất sản xuất, giá thuê cao, thời gian thuê không được dài nên doanh nghiệp ngại đầu tư. Hiện nay, việc sản xuất và bán rau ra thị trường đều giảm sản lượng, doanh thu của HTX giảm nhiều so với những năm trước.

Kế hoạch triển khai Đề án phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung, bảo đảm truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030 trên địa bàn TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2025, diện tích canh tác rau là 3.000ha, sản lượng đạt 446.000 tấn. Đến 2030, thành phố sẽ chỉ còn 2.500ha sản xuất rau, với sản lượng đạt 387.000 tấn.

Như vậy đến giữa năm 2024, diện tích trồng rau của TP.HCM cao hơn 3 lần so với kế hoạch năm 2025, nhưng sản lượng kém gần một nửa so với kế hoạch.

Đến tháng 6 năm nay, đàn bò của TP.HCM có 90.251 con (giảm 14,23% so cùng kỳ). Trong đó đàn bò thịt 30.126 con giảm 7,78%; bò sữa 60.125 con giảm 17,14%. Đàn heo của toàn thành phố hiện có 199.629 con (giảm 0,06% so cùng kỳ).

Riêng hoạt động nuôi chim yến lấy tổ tính đến nay, toàn thành phố đã khai thác được 8,47 tấn (tăng 7,2% so cùng kỳ). Tổng sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm 2024 đạt hơn 29.000 tấn (tăng 0,01% so với cùng kỳ); sản lượng cá cảnh đạt 55,2 triệu con (tăng 5,3% so với cùng kỳ).