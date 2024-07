50.0% doanh nghiệp TP.HCM khó khăn vì thiếu đơn hàng mới

02/07/2024 8:05 AM (GMT+7)

Theo Nguyễn Phước Hưng – Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM kết quả khảo sát doanh nghiệp quý II/2024 của Huba, hầu hết các doanh nghiệp đang hoạt động ổn định với tỷ lệ 57.1%, tăng hơn 6.0% so với quý II/2024. Tuy nhiên, số doanh nghiệp giảm doanh thu lại tăng vọt lên mức 30.4%.

Điều này cho thấy cộng đồng doanh nghiệp nay đã tạm thời thích ứng với khó khăn và tình trạng thanh lọc thị trường đang diễn ra với các doanh nghiệp vốn mỏng, quản trị yếu hoặc trong ngành có sự suy giảm sức cầu đột biến.

Sức mua yếu nên nhiều hệ thống phân phối thực hiện nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi

Khảo sát cũng ghi nhận, lượng hàng tồn kho tăng lên mức 34% và số dư nợ tăng mức 42.0% là dấu hiệu chỉ báo thị trường đang dần xấu đi, doanh nghiệp khó tiêu thụ hàng hóa hơn trước, tình trạng nợ đọng dây dưa đang diễn ra phổ biến trong cộng đồng.

Liên quan đến chỉ số tồn kho, Cục Thống kê TP.HCM cho biết, chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 6 năm 2024 ước tính tăng 3,4% so với tháng trước và giảm 23,7% so với cùng kỳ.

Cụ thể, một số ngành có chỉ số tồn kho cao so với cùng kỳ như: Sản xuất đồ uống tăng 97,3%; sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu tăng 91,2%; sản xuất than cốc sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 53,1%; in, sao chép bản ghi các loại tăng 39,6%; sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 37,5%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 32,6%.

Doanh nghiệp sản xuất gặp khó khi chi phí đầu vào tăng cao

Ông Nguyễn Phước Hưng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM cho biết, kết quả khảo sát về khó khăn của doanh nghiệp chỉ rõ, có 50.0% doanh nghiệp khó khăn vì thiếu các đơn hàng mới; 29.0% doanh nghiệp khó khăn do giá nguyên liệu đầu vào tăng; 64.0% doanh nghiệp khó khi cầu tiêu dùng suy giảm;16.0% doanh nghiệp gặp do thiếu vốn kinh doanh; 2.0% thiếu mặt bằng sản xuất kinh doanh; 30.0% doanh nghiệp khó khăn vì thuế, phí và các khoản nộp ngân sách cao.