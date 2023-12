Ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2024, sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 110.000 khách

Ngày 30/12, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết dự kiến khai thác 683 chuyến bay. Trong đó, 342 chuyến bay đi (gồm 206 chuyến quốc nội, 136 chuyến quốc tế), 341 chuyến bay đến (gồm 210 chuyến quốc nội và 131 chuyến quốc tế).

Dự kiến có tổng số 110.715 khách. Trong đó, 55.528 khách đi (gồm 32.371 khách quốc nội, 23.157 khách quốc tế), 55.187 khách đến (gồm 32.471 khách quốc nội và 22.716 khách quốc tế).

Ghi nhận của PV Thế Giới Tiếp Thị Online, năm nay dù vé máy bay đắt đỏ nhưng nhiều người vẫn lựa chọn hàng không làm phương tiện di chuyển để tiết kiệm thời gian. Bên trong sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách vẫn tập trung đông để làm thủ tục. Dù lượng khách đông nhưng nhà ga khá thông thoáng, không xảy ra cảnh ùn ứ, quá tải.

Hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Gia Linh

Qua quan sát, khu vực ga đi quốc nội vẫn nhộn nhịp. Trước các quầy làm thủ tục của các hãng như Vietnam Airlines, Vietjet Air vẫn đông đúc hành khách. Khu vực phòng chờ lên máy bay của các hành khách đã làm xong thủ tục soi chiếu an ninh tập trung khá đông người. Tuy nhiên, so với chiều 29/12, lượng khách đổ dồn về sân bay có xu hướng hạ nhiệt.

Cao điểm lễ năm nay, khách chủ yếu di chuyển các chặng từ TP.HCM đi các điểm du lịch nổi tiếng như Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc... Tuy nhiên, lượng khách từ TP.HCM đi Phú Quốc trong cao điểm Tết Dương dịch năm nay có xu hướng sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái do nhiều nguyên nhân. Trong đó, nhiều người do biết do giá vé máy bay đắt đỏ cùng các dịch vụ du lịch, ăn uống, khách sạn... tại Phú Quốc tăng cao khiến họ quyết định không lựa chọn nơi đây làm điểm đến du lịch.

Trong khi đó, khu vực bên ngoài, các tuyến đường dẫn vào cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất như Cộng Hòa, Bạch Đằng, Hồng Hà, Trường Sơn... trong ngày 30/12 khá thông thoáng trái ngược với tình cảnh vào chiều tối 29/12.

Được vậy do một số lượng lớn người dân đã tranh thủ về quê hoặc di chuyển ra sân bay vào chiều tối 29/12 nên giảm bớt phương tiện lưu thông.