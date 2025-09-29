Từ ngày 10/10, thị trường vàng có gì thay đổi?

Nghị định 232 được ban hành ngày 26/8/2025 và có hiệu lực từ 10/10/2025, sửa đổi Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Đây là căn cứ pháp lý mới nhất điều chỉnh toàn bộ chuỗi hoạt động: sản xuất - mua bán vàng miếng, xuất nhập khẩu vàng, kinh doanh vàng trên tài khoản và phái sinh về vàng.

Nghị định 232 bổ sung hoạt động sản xuất vàng miếng vào phạm vi điều chỉnh; định nghĩa vàng miếng nay ghi nhận “có ký mã hiệu của doanh nghiệp và ngân hàng thương mại được NHNN cho phép sản xuất”, đồng thời khẳng định sản xuất vàng miếng là ngành kinh doanh có điều kiện và phải được NHNN cấp giấy phép. Nói ngắn gọn, cơ chế “một mình một chợ” trước đây được thay bằng cạnh tranh có kiểm soát.

Nghị định yêu cầu mọi giao dịch mua bán vàng từ 20 triệu đồng/ngày trở lên phải thanh toán qua tài khoản; doanh nghiệp lập hóa đơn điện tử, lưu trữ và kết nối dữ liệu giao dịch cho NHNN; các đơn vị kinh doanh niêm yết công khai giá và kết nối dữ liệu giá niêm yết về NHNN; không được kinh doanh vàng miếng thông qua đại lý ủy nhiệm. Những quy định này giúp thị trường “hiện hóa” dòng tiền, phòng ngừa rửa tiền, hạn chế đầu cơ, thao túng.

Doanh nghiệp phải có giấy phép mua - bán vàng miếng, vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng trở lên, không có vi phạm chưa khắc phục và có quy trình nội bộ cho khâu nhập nguyên liệu - sản xuất - giám sát - kiểm soát chất lượng. Ngân hàng thương mại muốn sản xuất vàng miếng cần vốn điều lệ từ 50.000 tỷ đồng trở lên cùng các điều kiện tương tự; Thống đốc NHNN sẽ quy định hồ sơ, thủ tục để cấp phép.

Nghị định nêu rõ Công ty SJC được phép gia công lại các vàng miếng SJC do chính công ty đã sản xuất trước ngày hiệu lực nhưng bị trầy xước, móp méo hoặc có dấu hiệu không phải của SJC, nhằm sớm đưa vàng đạt chuẩn trở lại lưu thông. Đây là “kênh bơm cung” ngay lập tức bên cạnh nhập nguyên liệu mới.

Kỳ vọng thu hẹp chênh lệch

Việc đảm bảo nguồn cung vàng miếng được kỳ vọng sẽ tạo lực kéo thu hẹp khoảng cách giá giữa thị trường trong nước và quốc tế, vốn hiện đang ở mức cao tới 10-13%.

Một trong những giải pháp quan trọng là cho phép tái chế vàng miếng không đạt chuẩn kỹ thuật thành sản phẩm đạt chuẩn theo quy định, nhằm giải phóng nhanh lượng hàng tồn kho có chất lượng. Đồng thời, các doanh nghiệp được phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng theo tiêu chuẩn công bố và phân phối trực tiếp ra thị trường dưới thương hiệu riêng của ngân hàng hoặc doanh nghiệp. Cơ chế thanh toán minh bạch cũng được siết chặt: mọi giao dịch đều phải qua tài khoản ngân hàng, có hóa đơn điện tử và dữ liệu giá – giao dịch được kết nối trực tiếp với NHNN. Điều này góp phần làm tăng chi phí cho hành vi găm hàng, đầu cơ, từ đó từng bước bào mòn khoảng chênh lệch giá.

Thực tế, nhiều đơn vị đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lãnh đạo Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cho biết doanh nghiệp hiện có dây chuyền với công suất khoảng 5.000 lượng/ngày, sẵn sàng tái chế vàng miếng không đạt chuẩn kỹ thuật và hoàn tất thủ tục nhập khẩu vàng nguyên liệu khi có hướng dẫn cụ thể. SJC cũng đáp ứng điều kiện vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng theo quy định mới (hiện là 1.667 tỷ đồng). Trong khi đó, phía Techcombank cho biết ngân hàng đã chủ động xây dựng quy trình nhập khẩu, kho bãi bảo quản, phân phối số hóa và kết nối đối tác quốc tế. Hình thức thanh toán qua tài khoản với giao dịch từ 20 triệu đồng trở lên được đại diện ngân hàng đánh giá là “phù hợp và bình thường” trong bối cảnh hiện nay.

Những động thái sớm này cho thấy tiềm năng tăng nguồn cung vàng miếng ngay khi các thủ tục được hoàn tất, từ đó tạo mặt bằng cạnh tranh rõ ràng hơn. Đặc biệt, việc cho phép nhiều doanh nghiệp, ngân hàng cùng tham gia nhập khẩu và sản xuất vàng miếng sẽ giúp giảm phụ thuộc vào một đầu mối độc quyền như trước đây, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh và minh bạch giá bán. Khi chi phí đầu cơ, thao túng bị đẩy lên cao và các đơn vị buộc phải niêm yết giá công khai, kết nối dữ liệu với NHNN, khoảng cách giá giữa thị trường trong nước và thế giới có nhiều khả năng sẽ dần thu hẹp, ngay cả trong bối cảnh giá vàng toàn cầu vẫn ở vùng cao kỷ lục.

Những điều người dân và cửa hàng cần lưu ý khi Nghị định 232 có hiệu lực

Từ ngày 10/10/2025, theo quy định mới, mọi giao dịch vàng miếng có giá trị từ 20 triệu đồng/ngày trở lên đều bắt buộc phải thực hiện qua tài khoản ngân hàng. Với người mua, điều này đồng nghĩa cần chủ động kiểm tra kỹ thông tin người thụ hưởng, lưu lại sao kê chuyển khoản, hóa đơn điện tử và các chứng từ liên quan để đảm bảo quyền lợi khi cần khiếu nại, bảo hành.

Về phía cửa hàng kinh doanh, cần chuẩn hóa quy trình đón tiếp và hướng dẫn khách thanh toán theo đúng quy định, công khai giá bán rõ ràng, đồng thời đảm bảo hệ thống kết nối dữ liệu giao dịch với Ngân hàng Nhà nước được thiết lập đầy đủ, đúng chuẩn.

Với người có nhu cầu tích lũy dài hạn, các sản phẩm nhẫn tròn trơn 9999 thường có giá bám sát thị trường quốc tế hơn và ít chịu biến động từ yếu tố thương hiệu. Ngược lại, với những người chú trọng đến khả năng thanh khoản hoặc thường xuyên mua bán lại, vàng miếng thương hiệu, chẳng hạn như SJC hoặc các thương hiệu sắp được cấp phép sẽ phù hợp hơn, dù biên độ giá mua - bán có thể cao hơn. Khi thị trường xuất hiện nhiều thương hiệu vàng miếng mới theo giấy phép, thay vì chỉ nhìn vào một thương hiệu quen thuộc, người tiêu dùng nên so sánh bảng giá niêm yết của các đơn vị, đặc biệt là mức chênh lệch giữa giá mua vào - bán ra.

Việc công bố danh sách các doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện được cấp phép sản xuất và nhập khẩu vàng miếng sẽ là yếu tố tác động mạnh đến diễn biến thị trường. Trong giai đoạn đầu khi chính sách mới có hiệu lực, giá vàng trong nước có thể xảy ra biến động ngắn hạn do yếu tố tâm lý và tin đồn lan truyền. Người dân được khuyến nghị nên theo dõi sát thông báo chính thức từ NHNN thay vì chạy theo đám đông, tránh tình trạng mua đuổi ở thời điểm thị trường nhiễu loạn trước khi mặt bằng giá mới được thiết lập ổn định.