Nghịch lý ở châu Âu: Tesla bị ghẻ lạnh, xe điện Trung Quốc lên ngôi
Phương Đăng (theo CNBC)
29/08/2025 8:16 AM (GMT+7)
Doanh số Tesla tại châu Âu tiếp tục lao dốc trong tháng 7, đánh dấu tháng thứ 7 liên tiếp sụt giảm, trong khi đối thủ Trung Quốc BYD lại tăng trưởng bùng nổ, theo số liệu vừa công bố ngày 28/8.
Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA) cho biết, số lượng xe Tesla đăng ký mới trong tháng 7 chỉ đạt 8.837 chiếc, giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Trái lại, BYD ghi nhận 13.503 xe đăng ký mới, tăng tới 225%.
Điều đáng chú ý là cú trượt dài của Tesla diễn ra trong bối cảnh tổng doanh số xe điện chạy pin (BEV) tại châu Âu vẫn tăng trưởng.
Thách thức bủa vây Tesla
Hãng xe điện của Elon Musk đang đối mặt với hàng loạt khó khăn tại châu Âu bao gồm: Cạnh tranh gay gắt từ các hãng xe Trung Quốc và châu Âu; Ảnh hưởng hình ảnh thương hiệu do phát ngôn gây tranh cãi của Musk và mối quan hệ với chính quyền Trump; Danh mục sản phẩm cũ kỹ và Tesla chưa có đợt nâng cấp lớn nào cho dòng xe chủ lực; Mẫu Cybertruck kỳ vọng lại gây thất vọng.
Tesla gần đây cũng gặp khó khăn trên phạm vi toàn cầu. Doanh thu từ mảng ô tô của công ty đã giảm trong quý II năm nay, và CEOMusk cảnh báo rằng, hãng “có thể sẽ trải qua vài quý khó khăn” sắp tới.
Tesla cho biết đang phát triển một mẫu xe điện giá rẻ hơn, với kế hoạch sản xuất hàng loạt từ nửa cuối 2025 nhằm vực dậy doanh số.
Thomas Besson, Trưởng bộ phận nghiên cứu ngành ô tô tại Kepler Cheuvreux, cho biết ban lãnh đạo Tesla đang cố gắng “thuyết phục nhà đầu tư rằng Tesla không thực sự chỉ là một công ty ô tô” bằng cách nói nhiều về trí tuệ nhân tạo, robot và công nghệ tự lái.
BYD và làn sóng xe Trung Quốc
Trong khi đó, các hãng xe Trung Quốc đang đẩy mạnh tấn công thị trường châu Âu. BYD dẫn đầu làn sóng này với chiến lược mở showroom dày đặc và tung xe giá cạnh tranh.
Theo JATO Dynamics, thị phần xe Trung Quốc tại châu Âu đã vượt mốc 5% trong nửa đầu 2025, mức cao kỷ lục.
Không chỉ Tesla, nhiều ông lớn khác cũng lao đao: Stellantis (Jeep), Hyundai, Toyota, Suzuki đều ghi nhận doanh số giảm trong tháng 7. Trái lại, Volkswagen, BMW và Renault lại tăng trưởng tốt.
