Đón Giáng sinh đơn giản, tiết kiệm

Người tiêu dùng siết chặt chi tiêu, kinh doanh ế ẩm

Chị Hạnh, chủ cửa tiệm bán đồ trang trí Noel nằm trên đường Lê Văn Sỹ (quận Phú Nhuận) cho biết nhiều năm kinh doanh mặt hàng này chưa bao giờ thấy Giáng sinh nào nhàn rỗi như năm nay. Lượng khách vắng, giảm gần 50% so với trước, bởi xu hướng khách hạn chế chi tiêu.

"Tệp khách hàng thường mua hóa đơn vài chục triệu như quán cà phê, công ty, doanh nghiệp… để trang trí thì nay cũng hạn chế đặt. Người xem thì nhiều mà người mua thì ít", chị Hạnh nói.

Theo chị, khách năm nay chuộng sản phẩm quà tặng quà như ly, cốc Giáng sinh, giá khoảng 200.000-300.000 đồng. Vòng nguyệt quế hàng tươi thì khoảng 250.000-450.000 đồng, vòng nguyệt quế vẽ tay trên bản gỗ từ 500.000-800.000 đồng.

"Các doanh nghiệp, cửa hàng và gia đình trước là khách quen, nay chẳng ghé cửa hàng. Có lẽ năm nay doanh nghiệp khó khăn, thu nhập của người làm công thấp nên sức mua kém'', chị chủ cửa hàng chia sẻ.

Nhiều khách hàng tận dụng đồ cũ để trang trí nên cửa hàng chị Hạnh năm nay ế ẩm. Ảnh: Kỳ Duyên

Chị Tuyền, bán gần chục năm đồ phụ kiện Giáng sinh ở đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5) chưa thấy năm nào khó bán hàng như năm nay, trừ hai mùa Covid-19.

"Những năm trước, Giáng sinh vào cuối tuần thế này bán không ngơi tay. Năm nay mãi mới được vài đơn lẻ. Người ta chơi thì nhiều, nhưng bỏ tiền ra mua ít lắm'', chị nói.

Giáng sinh năm nay, ở các điểm lớn trung tâm thương mại như Saigon Center hay Diamond Plaza… vẫn trang trí lộng lẫy, thu hút người dân vui chơi, chụp ảnh. Tuy nhiên, dọc các tuyến đường ít thấy bóng dáng của cây thông Noel, tiếng nhạc Giáng sinh như mọi năm.

''Mọi năm con hẻm nhà tôi vẫn hay giăng đèn trang trí, năm nay mạnh nhà ai nấy tự làm hoặc có nhà chẳng muốn làm vì không đủ tiền, tới tháng 12 rồi mà chẳng thấy tí không khí Giáng sinh", Thu Ngân (quận Phú Nhuận) nói và cho biết chưa bao giờ thấy Noel trầm lắng như năm nay.

Dùng phụ kiện cũ trang trí Giáng sinh để tiết kiệm chi phí

Giáng sinh của các xóm đạo ở TP.HCM cũng yên ắng hơn hẳn các năm trước. Anh Đức Tiến (quận Phú Nhuận) cho biết khoảng đầu tháng 12, mọi người bắt đầu trang trí, những năm trước có phần xôm hơn.

"Gia đình tôi năm nay không trang trí riêng mà gộp tiền với xóm để làm hang đá lớn đặt ở đầu xóm, bởi kinh tế khó khăn nên ai cũng chắt bóp lại. Tôi góp khoảng 200.000 đồng. Mỗi người có bao nhiêu góp bấy nhiêu", anh nói.

Người dân góp tiền lại giăng đèn led cho có không khí Giáng sinh. Ảnh: Kỳ Duyên

Chị Mỹ Hạnh cho biết xóm chị mùa Noel này chỉ làm hang đá với giàn dây đèn led phía trên. Những hộ khác có trang trí riêng nhưng cũng xuề xòa, không đầu tư như mọi năm.

"Dây đèn led tận dụng lại của những năm trước để tiết kiệm, những dây bị hư sẽ mua dây mới thay vào. Kinh phí dàn dây đèn led năm nay khoảng gần 20 triệu, do bà con góp mỗi ít vào làm. Năm nay nhà tôi trang trí một dàn đèn led và một cây thông Noel giả, sử dụng đồ từ những năm trước để tiết kiệm. Có kết hợp treo đèn led với đèn lồng, sau Noel vẫn có thể giữ để chơi Tết", chị nói.

"Vì theo Đạo nên ráng trang trí để có không khí, chứ thời buổi này bán buôn ế ẩm, chi phí không có nhiều mà mỗi nhà cứ chi tiền triệu ra làm cũng ngán lắm", bà Vy tiếp lời.

Bà Hoa trang trí hang đá nhỏ trước nhà. Ảnh: Kỳ Duyên

Tại con hẻm 115 đường Lê Văn Sỹ, quận Phú Nhuận, bà Hoa đang làm vòng nguyệt quế trang trí hàng rào trước nhà. Bà cho biết, kinh tế cũng khó khăn, Tết lại cận kề nên Giáng sinh năm nay bà sử dụng món đồ cũ ở những năm trước trang trí để tiết kiệm.

"Tôi trang trí một cây thông, những trái châu thì dùng cũ, vòng nguyệt quế năm ngoái còn dùng được đem treo cho có không khí", bà Hoa nói.

Tại con hẻm này, theo lời bà Hoa ngoại trừ năm ngoái dịch không trang trí, những năm trước bà con chung tay góp mỗi người 200.000 đồng giăng đèn nguyên con hẻm. "May mắn năm nay có mạnh thường quân đứng ra lo kinh phí nên dù khó khăn nhưng con hẻm vẫn ngập tràn không khí rực rỡ của mùa Giáng sinh", bà nói.

"Ngày lễ đến mọi người thấy vui trong lòng nên mình cũng không nghĩ nhiều về tiền. Miễn làm sao phù hợp với kinh phí mình có. Năm nay nhờ mạnh thường quân lo chuyện trang trí nên bà con cũng tiết kiệm được chút ít để tổ chức tiệc mừng tiệc Giáng sinh", bà nói.

Đa phần người dân dùng đồ cũ để vừa trang trí Giáng sinh và cho cả Tết nhằm tiết kiệm. Ảnh: Kỳ Duyên

Thay vì như năm ngoái công ty chị Thủy chi khoảng 50 triệu để trang trí và tổ chức tiệc cho nhân viên tạo tinh thần mùa Noel. Năm nay, doanh số giảm 20-30% nên công ty chị cũng cắt bớt phần tiệc. Chị Thủy cho biết, ban công đoàn công ty tặng mỗi phòng ban 500.000 đồng để tự trang trí Giáng sinh. "Còn số tiền thay vì tổ chức tiệc như mọi năm, chúng tôi dành để bổ sung vào phần thưởng cuối năm cho nhân viên. Kinh tế khó khăn nên mọi chi tiêu đều được cân nhắc kỹ lưỡng", chị Trưởng phòng Nhân sự cho công ty thời trang ở quận 5 nói.

Theo đánh giá của nhiều hộ kinh doanh, tình trạng vắng khách, buôn bán khó là điều dễ hiểu bởi ảnh hưởng sau hai năm đại dịch Covid, các doanh nghiệp sản xuất bị giảm, mất đơn hàng, người lao động mất việc cuối năm ngày càng cao.

Số lao động bị mất việc trong quý 3/2023 là 118.400 người, giảm 99.400 người so với quý trước. Trong đó, tập trung chủ yếu ở Bình Dương là 33.600 người và TP.HCM là 34.600 người do các địa phương này có nhiều lao động thuộc ngành dệt may và da giày.