Nhiều chuyến bay đổi lịch, phải bay chờ do ảnh hưởng của bão số 5

Máy bay được chằng néo, gia cố trước bão. Ảnh: CAAV.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết do ảnh hưởng của mưa giông sáng 26/8, một số chuyến bay đến, đi từ sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất có thể phải thay đổi lịch khai thác hoặc bay chờ, gây ảnh hưởng dây chuyền đến nhiều chuyến bay khác trong ngày.

Đã có hơn 40 chuyến bay đi, đến sân bay Thọ Xuân và Đồng Hới phải hủy chuyến trong ngày bão số 5 đổ bộ vào đất liền miền Trung.

Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) gửi Cục Hàng không Việt Nam về ảnh hưởng của bão số 5 đến các cảng hàng không trực thuộc ACV, đã có 42 chuyến bay đi và đến sân bay Thọ Xuân và sân bay Đồng Hới bị hủy trong ngày 25/8.

Cụ thể, tại Cảng Hàng không Thọ Xuân đã có 32 chuyến bay bị hủy trong ngày 25/8. Trong đó có 12 chuyến bay của Vietnam Airlines và 20 chuyến bay của Vietjet Air.

Tính đến nay, không có thiệt hại về người, trang thiết bị cũng như cơ sở hạ tầng nhà ga tại sân bay Thọ Xuân. Cảng đã triển khai kiểm tra các khu vực đường CHC, đường lăn, sân đỗ tàu bay... Dự kiến, ngày 26/8, Cảng hàng không Thọ Xuân sẽ khai thác 15 chuyến bay, trong đó có 8 chuyến bay của Vietjet Air và 7 chuyến bay của Vietnam Airlines.

Hãng đồng thời khuyến nghị hành khách lưu ý điều kiện thời tiết cũng có thể ảnh hưởng đến giao thông trên đường đến sân bay, từ đó chủ động sắp xếp kế hoạch đi lại, có mặt tại sân bay làm thủ tục trước ít nhất 2 giờ đối với chuyến bay nội địa và 3 giờ đối với chuyến bay quốc tế.

Tương tự, đại diện Bamboo Airways cho biết hoàn lưu bão đã gây mưa vừa đến mưa to và sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến một số sân bay, đặc biệt là khu vực Hải Phòng và Hà Nội.

Tùy diễn biến thực tế của bão, mức độ ảnh hưởng đến lịch khai thác của các hãng hàng không khác nhau. Theo đó, thời gian mỗi chuyến bay có thể kéo dài hơn thường lệ.

"Chúng tôi rất mong sẽ nhận được sự thông cảm và thấu hiểu của quý khách về điều kiện thời tiết bất khả kháng này. Kính đề nghị quý khách thường xuyên theo dõi tình hình giao thông, các tuyến đường tới sân bay để giảm thiểu tối đa việc gián đoạn hành trình", đại diện Bamboo nói thêm.

Theo thống kê của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), do ảnh hưởng của bão số 5, ngày 23/8 có 225 chuyến bay phải thay đổi đường bay. Ngày 24/8, 170 chuyến bay phải thay đổi đường bay; 35 chuyến bay hủy, 5 chuyến bay phải điều hành hạ cánh tại sân bay dự bị.

Trên cơ sở dự báo tình hình diễn biễn của cơn bão số 5, Cục Hàng không đã chỉ đạo VATM thực hiện thủ tục thông báo tin tức hàng không theo quy định về việc tạm ngừng tiếp thu, khai thác tàu bay tại các cảng hàng không nằm trong vùng ảnh hưởng của bão gồm: Cảng hàng không Đồng Hới từ 4h đến 16h và Cảng hàng không Thọ Xuân từ 10h đến 21h ngày 25/8.

Sau đó, các sân bay này đã được mở lại vào chiều 25/8 và chưa ghi nhận thiệt hại về người và cơ sở vật chất do ảnh hưởng của cơn bão số 5.