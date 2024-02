Novagroup lại đăng ký bán 4,4 triệu cổ phiếu Novaland nhằm cơ cấu nợ

Năm 2023, lãi ròng của Tập đoàn Novaland đạt mức cao gấp 3,2 lần mục tiêu đề ra.

Với việc đang nắm hơn 367 triệu cổ phiếu NVL (tương đương tỷ lệ chi phối 18,83%), Novagroup hiện là cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Novaland và là tổ chức có liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Novaland.

Giao dịch của Novagroup sẽ được thực hiện từ ngày 28/2 - 8/3 bằng phương pháp khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Nếu giao dịch này diễn ra thành công, tỷ lệ chi phối của Novagroup tại Tập đoàn Novaland sẽ giảm xuống còn 18,611%, tương đương 362,9 triệu cổ phần.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc ngày 23/2, thị giá cổ phiếu NVL đạt 17.000 đồng/cổ phiếu. Tạm ước tính theo mức giá này, Novagroup sẽ thu về khoảng 75 tỷ đồng cho giao dịch trên.

Trước đó, kể từ ngày 2/2 - 5/2, Novagroup cũng đã bán ra thành công toàn bộ 12,4 triệu cổ phiếu NVL như đã đăng ký.



Ngoài Novagroup, cổ đông lớn thứ 2 của Tập đoàn Novaland và là tổ chức có liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn là Công ty CP Diamond Properties vừa đăng ký bán ra 4 triệu cổ phiếu NVL nhằm "cân đối danh mục đầu tư".

Giao dịch của Diamond Properties sẽ được thực hiện bằng phương pháp khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trong khoảng thời gian từ 26/2 - 26/3. Nếu giao dịch diễn ra thành công, tỷ lệ chi phối của Diamond Properties tại Tập đoàn Novaland sẽ giảm xuống còn 8,789%, tương đương 171,4 triệu cổ phần.

Phiên giao dịch cuối tuần qua (ngày 23/2), cổ phiếu NVL đạt 17.000 đồng/cổ phiếu với thanh khoản trên 37 triệu đơn vị, vượt mức trung bình 20 phiên. Xét trên góc độ kỹ thuật, cổ phiếu NVL hiện đã rút chân và đóng cửa trên mốc MA20. Tuy nhiên, khối lượng lại có xu hướng tăng dần. Với diễn biến này, cổ phiếu NVL có thể tiếp tục vào pha điều chỉnh trong các phiên sắp tới.

Mới đây, Novaland đã thông qua việc điều chỉnh giá và tỷ lệ chuyển đổi lô trái phiếu quốc tế trị giá gần 300 triệu USD. Theo đó, giá chuyển đổi được điều chỉnh tăng lên mức 77.000 đồng/cp, tăng tới 92,5% so với mức giá 40.000 đồng/cp từng được công bố hồi giữa tháng 12/2023, và cao hơn tới 4,5 lần so với thị giá hiện tại của cổ phiếu NVL.

Ban đầu trái phiếu có giá chuyển đổi là 135.700 đồng/cp và tỷ lệ thực hiện quyền chuyển đổi là 33.916 cổ phiếu/trái phiếu, sau đó giá chuyển đổi được điều chỉnh về 85.000 đồng/cp và tỷ lệ chuyển đổi là 54.145 cổ phiếu/trái phiếu vào ngày 19/1/2022.

Gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 300 triệu USD (hơn 7.000 tỷ đồng) được Novaland phát hành và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) vào tháng 7/2021 cho các nhà đầu tư quốc tế. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 200.000 USD và lãi suất cố định ở mức 5,25%/năm.

Các nhà đầu tư quốc tế do Credit Suisse AG, chi nhánh Singapore tư vấn và Bank of New York Mellon, chi nhánh London làm đại lý ủy thác.

Về kết quả kinh doanh, trong năm 2023, Tập đoàn Novaland ghi nhận doanh thu thuần gần 4.772 tỷ đồng và lãi ròng 685 tỷ đồng, lần lượt giảm 57% và giảm 68% so với năm 2022.