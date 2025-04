Nước ép cần tây - siêu thực phẩm chăm sóc da

Nước ép cần tây có tác dụng thế nào trong việc chăm sóc da

Nước ép cần tây được xem là một giải pháp hữu ích trong việc giảm cân, bởi vì trong 475ml nước ép chỉ có chứa khoảng 85 calorie mà cơ thể có thể hấp thụ. Thay vì tiêu thụ các loại đồ uống có calorie cao như cà phê hay nước ngọt, thì nước ép cần tây chính là một sự thay thế tuyệt vời dành cho những ai đang muốn giảm cân. Thêm vào đó, vì có hàm lượng chất xơ cao nên việc uống cần tây trước bữa ăn sẽ tạo cảm giác no, từ đó cũng giúp bạn tiêu thụ ít thức ăn hơn.

Nước ép cần tây chứa lượng lớn nước, với khoảng 95% trọng lượng của cần tây là nước. Thường xuyên uống cần tây không chỉ giúp cung cấp đủ nước cho cơ thể mà còn duy trì độ ẩm cho tế bào da, khi làn da được duy trì đủ nước sẽ trở nên mềm mại và đàn hồi hơn.

Ngoài ra, nước cần tây cũng chứa nhiều loại vitamin quan trọng như vitamin A, B, C, K, niacin và folate. Những vitamin này đóng vai trò quan trọng trong quá trình chữa lành các tổn thương trên da và duy trì sức khỏe làn da. Chúng cũng hỗ trợ quá trình sản xuất collagen, một protein quan trọng giúp làn da trở nên đàn hồi và săn chắc.

Để có một làn da sáng thì việc uống nước ép cần tây thường xuyên là điều rất cần thiết, các dưỡng chất có trong cần tây như canxi, kali, magie...

Một công dụng tuyệt vời của nước ép cần tây nữa là ngăn ngừa các tổn thương cho da. Do cần tây có chứa rất nhiều chất chống ôxy hóa, các chất này sẽ giúp ngăn chặn các tế bào da bị tổn thương do các gốc tự do gây ra. Đặc biệt, nước ép cần tây còn giúp cơ thể thải các độc tố, thanh lọc cơ thể.

Uống nước ép cần tây đúng cách để có làn da khoẻ đẹp

Nước ép cần tây dứa

Nguyên liệu, dụng cụ

- 3 cọng cần tây cùng với 1/4 quả dứa

- Máy ép trái cây, dao thớt, ly

Cách chế biến nước ép cần tây dứa

Bước 1: Sơ chế cần tây và dứa

Rửa sạch cần tây và dứa rồi cắt cần tây cắt thành từng khúc để vừa miệng máy ép. Còn dứa gọt vỏ và cắt miếng nhỏ.

Bước 2: Ép rau cần tây

Cho toàn bộ dứa và cần tây vào máy ép sẽ có ngay ly nước ép thơm ngon, bổ dưỡng.

Màu sắc của nước ép sẽ không còn màu xanh của rau cần, vì đã có dứa nhưng bạn yên tâm rằng độ dinh dưỡng vẫn được đảm bảo nhé.

Nước ép cần tây mix cà rốt cam gừng

Nguyên liệu, dụng cụ

- 1 nắm cần tây ( 4-5 thân cây to), 3 củ cà rốt, 1 nhánh gừng, 1 quả cam to

- Máy ép trái cây, dao thớt, ly

Cách chế biến nước ép cần tây mix cà rốt cam gừng

Bước 1: Sơ chế cần tây và các nguyên liệu

Đem rửa sạch cần tây, cà rốt và cắt thành khúc nhỏ. Gừng rửa sạch cắt lát. Cam lột hết phần vỏ

Bước 2: Ép rau cần tây

Cho lần lượt tất cả nguyên liệu vào máy ép lấy nước. Hương vị nước ép cần tây mix độc đáo cùng các loại rau củ quả nhiều vitamin giúp bạn sáng da, giữ dáng mỗi ngày.

Nước ép cần tây dưa leo và mật ong

Nguyên liệu, dụng cụ

- 4 cọng cần tây; 1 quả dưa leo và 3ml mật ong.

- Máy ép trái cây, dao thớt, ly

Cách chế biến nước ép cần tây dưa leo và mật ong

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu và các nguyên liệu

Cần tây được cắt khúc, dưa leo thì gọt vỏ và thái lát mỏng sau khi đã rửa sạch tất cả.

Bước 2: Ép rau cần tây

Để cho ra được món nước ngon cùng nhiều chất dinh dưỡng, bạn nên sử dụng máy ép chậm. Vì máy ép chậm sẽ chắt lọc được tất cả nước có trong rau và dưa leo, bạn có thể thêm mật ong và nước vào để dễ uống hơn.

Nước ép cần tây táo cùng mật ong

Nguyên liệu, dụng cụ

- 3 cọng cần tây, 1 quả táo và mật ong

- Máy ép trái cây, dao thớt, ly

Cách chế biến nước ép cần tây táo cùng mật ong

Bước 1: Sơ chế cần tây và các nguyên liệu

Sau khi rửa sạch và cắt khúc cần tây, bạn cũng rửa sạch, gọt vỏ và cắt táo thành từng miếng.

Bước 2: Ép rau cần tây

Tiếp đến cho cần tây và táo vào máy ép trái cây, thêm một ít nước lọc và mật ong vào.

Khi ép xong, thành quả của bạn có màu xanh tươi mát của cần tây và vị thơm của táo.

Nước ép cần tây cà chua và chanh

Nguyên liệu, dụng cụ

- 3 nhánh cần tây, 1-2 quả cà chua và 1/2 trái chanh

- Máy ép trái cây, dao thớt, ly

Cách chế biến nước ép cần tây cà chua

Bước 1: Sơ chế cần tây và các nguyên liệu

Rửa sạch các nguyên liệu và tiến hành sơ chế như sau:

- Cà chua: cắt thành miếng, mỗi quả thành 4 miếng.

- Cần tây: cắt khúc dài khoảng 3cm

- Chanh: vắt lấy nước cốt.

Bước 2: Ép rau cần tây

Bạn cho lần lượt cà chua và cần tay vào máy ép để lấy nước. Sau khi cho ra ly thì thêm nước chanh vào.

Nước ép cần tây củ dền

Nguyên liệu, dụng cụ

- 1 củ dền, 1 quả táo lớn, 2 nhánh cần tây, 1 củ cà rốt, 1/2 quả chanh

- Máy ép trái cây, dao thớt, ly

Cách chế biến nước ép cần tây củ dền

Bước 1: Sơ chế cần tây

Củ dền, cà rốt, táo, cần tây rửa sạch, gọt vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ. Chanh vắt lấy nước.

Bước 2: Ép rau cần tây

Cho lần lượt tất cả nguyên liệu vào máy ép trái cây để ép lấy nước. Sau cùng cho nước cốt chanh vào và thưởng thức.

Những lưu ý khi sử dụng nước ép cần tây

Việc uống nước ép cần tây nên được thực hiện vào thời điểm thích hợp trong ngày để tận dụng tối đa các dưỡng chất mà thức uống này mang lại:

Buổi sáng (khi vừa mới thức dậy): Uống nước ép cần tây vào thời điểm này giúp cung cấp năng lượng cần thiết để bắt đầu một ngày mới.

Trước bữa ăn 30 phút: Việc uống trước bữa ăn có thể giúp tạo cảm giác no và hỗ trợ quá trình tiêu hóa.

Uống nước ép cần tây giảm cân vào lúc nào? Uống cần tây trước bữa sáng hoặc trước bữa tốt một cách đều đặn sẽ giúp vóc dáng của bạn cải thiện một cách nhanh chóng.

Lượng nước cần tây mà bạn có thể tiêu thụ trong một ngày sẽ phụ thuộc vào nhu cầu dinh dưỡng và sức khỏe của bạn. Nếu bạn muốn bổ sung thêm dinh dưỡng từ nước ép cần tây, thì mỗi ngày bạn có thể uống 1-2 cốc nước ép để cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng cho cơ thể. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng không nên thay thế hoàn toàn nước lọc bằng nước ép cần tây.

Những người không nên uống cần tây để tránh các tác động xấu đến sức khỏe, gồm:

Người đang mắc bệnh thận: Nước ép cần tây có tác dụng lợi tiểu, do đó đối với những người đang mắc bệnh thận và đang dùng thuốc lợi tiểu để điều trị bệnh, nên hạn chế uống nước ép cần tây để tránh gây áp lực cho thận và suy giảm chức năng thận.

Người bị huyết áp thấp: Dù cần tây là thực phẩm tốt cho người bị cao huyết áp, nhưng người bị huyết áp thấp không nên uống nước ép cần tây, vì có thể gây nguy cơ hạ huyết áp đột ngột.

Người mắc bệnh ngoài da: Những người mắc bệnh về da như ngứa da, lở loét, hay bệnh vẩy nến không nên uống nước ép cần tây. Hoạt chất psoralen trong cần tây làm tăng độ nhạy cảm của da với tia cực tím và có nguy cơ bị viêm da.

Phụ nữ mang thai: Phụ nữ khó thụ thai hoặc đang mang thai không nên sử dụng nước ép cần tây. Cần tây có thể kích thích tử cung, gây co bóp và tăng nguy cơ sảy thai.

Nam giới trong độ tuổi sinh sản: Cần tây chứa hoạt chất ức chế sự hình thành của testosterone, là hormone quan trọng trong phát triển các mô sinh sản của nam giới như tinh hoàn và tuyến tiền liệt. Do đó, nam giới trong độ tuổi sinh sản nên hạn chế sử dụng cần tây để tránh nguy cơ giảm số lượng và chất lượng tinh trùng.