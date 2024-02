"Ông lớn" đồ uống, thực phẩm tận dụng trí tuệ nhân tạo cho dịp Tết

10/02/2024 7:00 AM (GMT+7)

"Đại gia" ngành đồ uống và thực phẩm cho biết chỉ cần 4 bước đơn giản, bước đầu là vào tính năng "AI Avatar" trong Zalo hoặc tại https://zalo.me/s/aiavatar?entrypoint=pepsi; 2 bước kế tiếp là tạo ảnh avatar kiểu AI rồi thay ảnh đại diện cá nhân trên facebook. Bước cuối là "tag" 2 người bạn nữa.

Pepsi chạy chương trình làm ảnh avatar với Zalo.





Minigame này sẽ kéo dài đến trưa ngày 19/2/2024 (mùng 10 Tết). Theo Ban tổ chức chương trình, top 10 bình luận tham gia minigame có ảnh chụp màn hình đại diện AI Avatar nhận được lượt phản hồi cao nhất (không tính lượt reaction), thực hiện đủ và đúng các bước trên sẽ nhận 1 máy ảnh Fujifilm Instax Mini 12.

Cũng nhờ mạng xã hội facebook nhưng chỉ chạy đến mùng 7 Tết – ngày 16/2/2024 – là minigame cho công chúng "flex" (tự khoe) các khoảnh khắc đoàn viên và sum vầy với gia đình để có thể nhận lì xì từ Pepsi.

Doanh nghiệp này còn "rủ" người chơi rủ rê thêm người khác tham gia chương trình có tên "Mang Tết Về Nhà". Thông tin từ minigame này cho thấy chỉ với 3 bước đơn giản là người chơi có thể tham gia, bước đầu tiên là sử dụng mẫu (template) của Capcut cho chương trình này, đã được Pepsi Việt Nam đưa lên fanpage facebook của mình.

Hai bước tiếp theo cũng được hướng dẫn chi tiết, gọn gàng trên đó. Pepsi cho biết top 10 bài dự thi làm đúng thể lệ và may mắn nhất do Ban tổ chức chọn sẽ nhận máy ảnh Fujifilm Instax Mini 12, như trong minigame đầu.

Gợi ý cho ảnh AI Avatar từ Pepsi. Ảnh chụp màn hình

Pepsi là một trong những thương hiệu quốc tế rất mạnh về marketing và làm thương hiệu. Ví dụ, khẩu hiệu "Ask for more" (Khát khao hơn) trước đây của hãng đã từng được xếp trong top toàn thế giới trong thời gian khá lâu. Câu này cũng ngầm ý: khát (nước) thì có đồ uống của hãng.