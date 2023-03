Hàng ngàn ngọn nến thắp sáng đỉnh núi Bà Đen đêm hoa đăng mừng Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh

10/03/2023 5:55 AM (GMT+7)

10/03/2023 5:55 AM (GMT+7)

Để tưởng nhớ và tôn vinh công đức của Quán Thế Âm Bồ Tát, hằng năm, Phật tử khắp nơi thường làm lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát trang nghiêm theo lịch âm, vào các ngày đản sanh (19/2), ngày thành đạo (19/6), và ngày xuất gia (19/9).

Ngày 19 và 20/2 âm lịch năm nay, Lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ được tỉnh Tây Ninh tổ chức tại quần thể tâm linh núi Bà Đen.

Lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ được tỉnh Tây Ninh tổ chức tại quần thể tâm linh núi Bà Đen 19 và 20/2 âm lịch. Ảnh: SG

Tọa lạc ở lưng chừng núi Bà Đen, Chùa Bà hơn 300 năm tuổi năm gắn với huyền tích về Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát thiêng liêng. Trên đỉnh núi là không gian văn hóa Phật giáo, với Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn.

Ban tổ chức cho biết, Lễ khánh đản Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ được tổ chức từ 13 giờ 30 ngày 19/2 âm lịch tại Chùa Bà. Buổi lễ do Hòa thượng Thích Niệm Thới - Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tây Ninh, Trụ trì Chùa Bà, chủ trì.

Theo chương trình, Lễ rước dâng hương từ Chùa Bà tới Đại tượng Phật Tây Bổ Đà Sơn, và Chương trình pháp thoại với chủ đề Tâm bình an nhìn đâu cũng bình an, do thiền sư Thích Minh Niệm chủ trì, sẽ diễn ra chiều cùng ngày tại khu vực đỉnh núi Bà.

Ông Trần Thanh Hạnh, người dân ở huyện Dương Minh Châu, cho biết núi Bà Đen là điểm hành hương đón hàng triệu du khách mỗi năm đến chiêm bái, tìm kiếm sự an yên và tỉnh thức trong tâm hồn.

Hàng ngàn ngọn nến sẽ được thắp sáng trên đỉnh núi Bà Đen trong đêm hoa đăng. Ảnh: BTC

Khác với du khách thập phương, người dân ở Tây Ninh thường chọn lên núi Bà Đen vào buổi chiều. Buổi tối, du khách có thể ở lại để thưởng thức không gian tĩnh mịch, lung linh về đêm trên đỉnh núi.

Theo ông Hạnh, Lễ vía Quan Thế Âm Bồ tát được tổ chức vào buổi chiều tối là thời điểm thích hợp cho một chuyến hành hương, để được hòa mình vào thiên nhiên trong lành nơi núi Bà.

Ông Hạnh cho biết, sau Lễ hội xuân đầu năm quá đông du khách, ông sẽ đưa gia đình lên núi Bà Đen dịp Lễ vía Quan Thế Âm Bồ năm nay, để chiêm bái, và thưởng lãm công trình tâm linh kỳ vĩ trên đỉnh núi.

Ngay sau chương trình pháp thoại, đêm hoa đăng mừng Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ được tổ chức trang trọng tại Quảng trường Đại tượng Phật Tây Bổ Đà Sơn trong 2 buổi tối 19 và 20/2 âm lịch.

Ban tổ chức Lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh lưu ý, du khách lên núi Bà dự lễ chỉ chi trả phí đi lại (như vé cáp treo, vào khu du lịch), không cần chi trả khoản phí nào để tham dự khóa lễ. Ảnh: SG

Thiền sư Thích Minh Niệm, chủ trì lễ vía năm nay, cho biết hàng ngàn ngọn nến sẽ được thắp sáng trên đỉnh núi Bà Đen trong đêm hoa đăng.

Ánh nến không chỉ làm không gian đỉnh núi thêm lung linh huyền diệu, mà còn tượng trưng cho ánh sáng thắp sáng lòng từ bi hỉ xả, chiếu soi đưa con người trở về với tự tánh hiền lương.

Ban tổ chức Lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh lưu ý, du khách lên núi Bà dự lễ chỉ chi trả phí đi lại (như vé cáp treo, vào khu du lịch), ngoài ra không cần chi trả khoản phí nào để tham dự khóa lễ.