"Soi" nguồn tiền của chuỗi cầm đồ F88 vừa bị cơ quan công an điều tra

F88 được thành lập vào ngày 30/6/2016 với vốn điều lệ ban đầu 54,5 tỷ đồng. Ảnh: HP

Theo giới thiệu của công ty, Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (Chuỗi cầm đồ F88) – vừa bị cơ quan chức năng đưa vào điều tra đối với hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" thành lập năm 2013, với mong muốn thay đổi cách tiếp cận tài chính, giúp người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn bằng việc cung cấp dịch vụ nhanh chóng - dễ dàng - minh bạch.

Coi khách hàng là trọng tâm, F88 luôn đặt sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên số 1 trong mọi suy nghĩ và hành động mang tới dịch vụ tiện ích tài chính tốt nhất và đáp ứng mọi nhu cầu tài chính của các đối tượng khách hàng.

F88 không chỉ cung cấp dịch vụ cho vay siêu nhanh bằng ô tô/đăng ký ô tô, xe máy/đăng ký xe máy, điện thoại, laptop... mà còn cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích tài chính khác như Bảo hiểm, chuyển tiền, chi hộ, thu hộ tiền điện, nước, internet…

Quá trình "phình to" về quy mô vốn điều lệ của F88

Còn theo tìm hiểu của PV Dân Việt trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh, Công ty cổ phần kinh doanh F88 được thành lập vào ngày 30/6/2016 với vốn điều lệ ban đầu 54,5 tỷ đồng.

3 cổ đông sáng lập của Chuỗi cầm đồ F88 gồm CTCP Đầu tư F88 nắm 99,99% vốn và 2 cá nhân là ông Ngô Quang Hưng (tỷ lệ 0,005% vốn) và ông Phùng Anh Tuấn ( tỷ lệ 0,005% vốn).

Ông Phùng Anh Tuấn (sinh năm 1984) là người đại diện pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành toàn bộ hoạt động của F88.

Kể từ khi thành lập đến nay, theo dữ liệu công bố trên cổng đăng ký doanh nghiệp cho thấy vốn điều lệ của Chuỗi cầm đồ F88 liên tục tăng trong các năm qua.

Theo đăng ký thay đổi vào tháng 11/2017, vốn điều lệ của F88 tăng từ 54,5 tỷ đồng lên 153 tỷ đồng. Năm 2019, Chuỗi cầm đồ F88 cũng có 2 lần đăng ký tăng vốn lên lần lượt là 211 tỷ đồng và 269 tỷ đồng.

Ông Phùng Anh Tuấn, đại diện pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc F88. Ảnh: F88

Năm 2020 cũng tương tự, sau 2 lần tăng đến cuối tháng 7/2020 vốn điều lệ của F88 cán mốc 407 tỷ đồng.



Trong lần công bố gần nhất (tháng 9/2022), vốn điều lệ F88 đạt gần 567 tỷ đồng, gấp hơn 10 lần so với thời điểm thành lập. Còn cơ cấu cổ đông không có sự công bố thay đổi nào.

Ngay khi mới được thành lập, Chuỗi cầm đồ F88 đã gây sự chú ý của dư luận, khi Hoa hậu Mai Phương Thúy rót 10 tỷ đồng đầu tư vào các trái phiếu của công ty này.

Trên website của mình, F88 cho biết hướng tới năm 2023, họ là "tập đoàn cung cấp dịch vụ tài chính số 1 Việt Nam, sở hữu 1.000 phòng giao dịch trên 63 tỉnh thành phố trên toàn quốc". Mới đây, ông Phùng Anh Tuấn, CEO F88 cho biết doanh nghiệp sẽ niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vào năm 2024, kỳ vọng có thể nâng vốn hóa thị trường của chuỗi cầm đồ F88 đạt 1 tỷ USD.

Nguồn vốn của F88 đến từ đâu?

Để có nguồn lực cho kế hoạch tăng trưởng, 2 năm trở lại đây Chuỗi cầm đồ F88 của ông Phùng Anh Tuấn liên tục phát hành trái phiếu để vay vốn.

Thống kê của Dân Việt từ HNX cho thấy, F88 đã có 20 đợt huy động vốn từ phát hành trái phiếu, giá trị tổng cộng gần 2.366 tỷ đồng.

Các trái phiếu mà F88 phát hành chủ yếu là trái phiếu bằng đồng Việt Nam với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, trả lãi coupon, lãi suất cố định.

Lãi sẽ được thanh toán định kỳ vào cuối kỳ, lãi suất được công bố dao động từ 9%/năm – 12,5%/năm đối với các lô trái phiếu đã phát hành.

Nguồn thống kê từ HNX

Trong số 20 lô trái phiếu đã phát hành kể trên, đã có 12 lô trái phiếu đáo hạn với tổng cộng là 1.350 tỷ đồng.

Hiện, còn 8 lô trái phiếu của F88 còn dư nợ với tổng mệnh giá hơn 1.000 tỷ đồng, lãi suất từ 11-12%/năm.

Ông Tuấn cho biết, F88 sẽ phát hành các trái phiếu trong năm 2023 với giá trị khoảng 1.000 tỷ đồng sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán. Tuy nhiên kế hoạch có thể thay đổi, theo ông chủ của F88.

Không chỉ tích cực phát hành trái phiếu doanh nghiệp, F88 thực hiện thành công nhiều thương vụ gọi vốn trên thị trường.

Mới nhất, F88 huy động thành công 50 triệu USD (gần 1.200 tỷ đồng) từ hai quỹ đầu tư chính là Quỹ Việt Nam-Oman (VOI) và Quỹ Mekong Enterprise Fund IV (MEF IV) trong vòng gọi vốn Series C.

Công ty cho biết số vốn này sẽ được đầu tư vào ba trụ cột chính bao gồm phát triển công nghệ, dữ liệu và khoa học dữ liệu, xây dựng thương hiệu và gia tăng khách hàng mới và phát triển đội ngũ và thu hút nhân tài.

F88 gọi vốn thành công từ nhiều tổ chức. Ảnh: F88

Trước đó, vào năm 2022 F88 nhận được khoản huy động khoảng 70 triệu USD từ các quỹ tài chính CLSA Capital Partners (Hong Kong).

F88 cũng đã gọi vốn thành công vòng Series A từ quỹ Mekong Enterprise Fund III và vòng Series B từ quỹ Granite Oak sau đó giai đoạn 2017 – 2018.

Theo thông tin tự công bố, F88 đang đạt được tốc độ tăng trưởng dư nợ và doanh thu trung bình 200% /năm trong ba năm liên tiếp gần đây.

Đặc biệt, tại một sự kiện gặp mặt đầu năm 2023, ông Phùng Anh Tuấn chia sẻ, chỉ số hài lòng khách hàng của F88 đến hiện tại là xấp xỉ 75%. "Tôi có thể khẳng định đây là cao, cao nhất trong nhóm các công ty làm về dịch vụ tài chính. Thậm chí, chúng tôi còn đo chỉ số hài lòng đối với nhóm khách hàng nợ muộn, khách hàng bị nhắc nợ, thu nợ", ông Tuấn nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo chia sẻ, có điểm khác biệt, tại F88 vị CEO Phùng Anh Tuấn khẳng định tuyệt đối không bán nợ.

Trong báo cáo xếp hạng tín nhiệm trái phiếu F88 lần đầu của FiinRatings ra mắt tháng 10/2021, tại thời điểm cuối tháng 6/2021, mức đòn bẩy tài chính của F88 đo lường bằng tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu khoảng 3,5 lần, cao hơn năm 2020 do tốc độ tăng trưởng nhanh của quy mô hoạt động cho vay.

Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) của công ty năm 2021 là khoảng 18% so với mức 13% năm 2020. Đến tháng 6/2022, FiinRatings cập nhật lại tỷ lệ ROE ở mức 11,1% so với mức trung vị của các công ty tài chính ở mức 6,7%. Dự kiến giảm nhẹ xuống 10,7% trong năm 2022 do vốn chủ sở hữu tăng lên.