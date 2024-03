Suối Tiên, Đầm Sen và loạt điểm du lịch miễn, giảm giá vé cho "chị đẹp" dịp 8/3

Còn 1 tuần nữa là đến Quốc tế Phụ nữ 8/3. Nhiều điểm tham quan, vui chơi giải trí tại TP.HCM đã thông báo các ưu đãi dành cho chị em phụ nữ dịp này.



Tại Công viên văn hóa Suối Tiên, trong ba ngày 8 - 10/3, du khách nữ mặc áo dài sẽ được miễn vé vào cổng hoặc giảm 55% combo (vé vào cổng, xe lửa, Suối Tiên Farm, vương quốc cá sấu/giang sơn bách thú) từ 199.000 đồng/người còn 95.000 đồng/người lớn và 55.000 đồng/trẻ em.

Ngoài ra, bên trong Suối Tiên, nhiều dịch vụ như trải nghiệm hái nho mẫu đơn, ẩm thực cũng được giảm 10 - 20% dành cho du khách nữ.

Suối Tiên miễn vé cổng dành cho khách nữ mặc áo dài dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3. Ảnh: Thương Lê

Công viên văn hóa Đầm Sen giảm 50% giá vé cổng và vé trọn gói dành riêng cho các “chị đẹp” trong ba ngày 8 - 10/3.

Trong tháng 3 này, Lễ hội Áo dài TP.HCM chính thức diễn ra nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ. Theo Sở Du lịch TP.HCM, trong thời gian diễn ra lễ hội, người dân và du khách mặc áo dài khi đến TP.HCM sẽ nhận được hàng loạt ưu đãi tại điểm đến, khu vui chơi văn hóa - giải trí.

Theo đó, các đơn vị như Bảo tàng Áo dài, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố sẽ miễn, giảm vé cho du khách cũng như công chúng mặc áo dài đến tham quan.

Các điểm đến này cũng tổ chức triển lãm áo dài xưa và nay; tổ chức hoạt động trải nghiệm với áo dài cho du khách chụp hình và cùng may, thêu, kết cườm, vẽ áo; trình diễn áo dài show; tổ chức tọa đàm, chương trình giao lưu về áo dài…

Ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết ban tổ chức cũng vận động các doanh nghiệp lữ hành bổ sung thêm hoặc thiết kế các tour mới có nội dung gắn với Lễ hội Áo dài.

Đồng thời, Sở cũng vận động các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch (công ty lữ hành, nhà hàng, khách sạn) có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Lễ hội như giảm giá tour, giảm giá các dịch vụ lưu trú, ăn uống… cho du khách và người dân.

Nhiều điểm vui chơi giải trí khác tại TP.HCM cũng miễn, giảm giá vé vào cổng cho du khách mặc áo dài trong tháng 3 này nhân dịp Lễ hội Áo dài TP.HCM. Ảnh: Phúc Minh

Điểm đặc biệt của Lễ hội Áo dài TP.HCM là có sự chung tay hưởng ứng của các nhà may. Theo đó, các nhà may, các đơn vị bán vải áo dài hoặc phụ kiện kèm theo áo dài trên địa bàn giảm giá may áo dài, may áo dài lấy nhanh, giảm giá mua vải và phụ kiện hoặc tặng phụ kiện kèm theo khi mua vải hoặc khi may áo dài... cho du khách, người dân thành phố.

Sở Du lịch TP.HCM cũng sẽ thông tin đến người dân thành phố và du khách thông qua hình thức phát hành ấn phẩm giới thiệu các đơn vị may đo áo dài hưởng ứng lễ hội, trong đó có tặng kèm phiếu giảm giá có hiệu lực trong khoảng thời gian từ đầu đầu tháng 3 đến hết tháng 4/2024 cho du khách.

Kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2014, đây là năm thứ 10 Lễ hội Áo dài TP.HCM diễn ra, truyền cảm hứng về áo dài truyền thống của Việt Nam đến người dân thành phố và bạn bè quốc tế, thu hút du khách đến tham quan thành phố.

Lễ hội Áo dài TP.HCM năm 2024 gồm chuỗi hoạt động tổ chức tại các địa điểm: Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên Lam Sơn, Nhà Văn hóa Thanh niên, Bảo tàng Áo dài, Công viên bờ sông Sài Gòn Thủ Đức... và tại các di tích lịch sử, di tích văn hóa, điểm đến du lịch, các công trình tại TP.HCM.