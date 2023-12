Thành lập Sở An toàn thực phẩm đầu tiên của cả nước

Sở An toàn thực phẩm đầu tiên của cả nước

Tại Hội nghị, ông Lâm Hùng Tấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chấm dứt thời gian thí điểm hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM; Nghị quyết của HĐND TP về việc thành lập Sở An toàn thực phẩm TP.HCM.



Đồng thời, công bố và trao Quyết định của Chủ tịch UBND TP.HCM bổ nhiệm bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý an toàn thực phẩm Thành phố giữ chức vụ Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP; bổ nhiệm ông Lê Minh Hải, Phó Trưởng Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Trao quyết định bộ nhiệm Ban lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TP sáng ngày 30/12. Ảnh: Minh Tâm

Tại hội nghị, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm TP nhấn mạnh TP.HCM là địa phương đầu tiên có sở an toàn thực phẩm, chính thức đi vào hoạt động vào ngày 1/1/2024. Theo vị Phó chủ tịch TP việc lập Sở An toàn thực phẩm là cấp thiết cho một đô thị đặc biệt như TP.HCM.

"Mô hình này là bước đột phá trong tiến trình phát triển bền vững và đảm bảo an sinh xã hội", ông Đức phát biểu.

Đẩy mạnh công tác an toàn thực phẩm

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được và đảm bảo công tác an toàn thực phẩm, thời gian tới, ông Đức đề nghị lãnh đạo Sở khẩn trương kiện toàn bộ máy tổ chức và triển khai ngay các công việc bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt là cho dịp Tết Nguyên đán 2024.

Song đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giảm tối đa thời gian, điều kiện thực hiện, thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh TP.



Thứ ba, đẩy mạnh công tác Thông tin - Truyền thông, phát triển, phát hiện và biểu dương các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, chế biến ATTP. Công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm ATTP bị xử lý theo quy định.

Phó chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức gửi gắm tới Ban lãnh đạo Sở trong nhiệm vụ mới tại hội nghị. Ảnh: Minh Tâm

Thứ tư, liên kết chặt chẽ với các tỉnh trong phát triển các vùng sản xuất thực phẩm an toàn. Thúc đẩy việc áp dụng các quy trình quản lý chất lượng tiên tiến, các mô hình sản xuất theo chuỗi, hệ thống phân phối thực phẩm an toàn.

Thứ năm, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp, đảm bảo ATTP với các tổ chức kinh tế, xã hội, đoàn thể trên địa bàn.

Cuối cùng, ông Đức gửi lời nhắn đến Ban lãnh đạo Sở cần thực hiện nghiêm, đầy đủ công tác quản lý ATTP, tăng cường công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm. "Kể cả xử lý hình sự với các cá nhân, tổ chức vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn về ATTP, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lơ là trong quản lý ATTP", ông Đức nhấn mạnh.

Chia sẻ về nhiệm vụ mới, vị tân Giám đốc Sở ATTP Phạm Khánh Phong Lan cam kết tiếp tục tập trung cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, để người dân thành phố được sử dụng thực phẩm một cách an toàn và an tâm.

Tân Giám đốc Sở An toàn thực phẩm bà Phạm Khánh Phong Lan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Tâm

Nhiệm vụ thời gian tới, Sở sẽ đẩy mạnh, liên kết, phối hợp sở NN&PTNT của các địa phương để bảo đảm thực phẩm sạch từ nguồn, cùng các doanh nghiệp phát triển bền vững thực phẩm sạch tìm được đầu ra, thị trường ổn định tại TP.HCM.

"Trong năm tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chống thực phẩm bẩn và xây thực phẩm sạch, không để xảy ra khoảng trống trong việc chuyển giao bởi người dân thành phố không thể dừng tiêu thụ thực phẩm một ngày nào", bà Lan nói.

Ngoài ra, Sở cũng tăng cường, đẩy mạnh công tác truy xuất nguồn gốc thực phẩm và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, phân phối thực phẩm.

Tại kỳ họp thứ 11 vào tháng 9/2023, HĐND TP.HCM khóa X đã thống nhất thông qua nghị quyết về thành lập Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, hoạt động từ ngày 1/1/2024. Sở An toàn thực phẩm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND TP và chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương. Việc thành lập cơ quan này được xem là bước tiếp nối của mô hình thí điểm và kéo dài thời gian thí điểm hoạt động Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM theo quyết định của Thủ tướng, cũng nhằm tháo gỡ những khó khăn và phát huy tối đa hiệu quả đạt được sau 6 năm thí điểm hoạt động của Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM.