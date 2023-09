Thực phẩm hữu cơ đổ về TP.HCM, vì sao giá cao vẫn bán chạy?

TP.HCM là địa bàn đầu tiên của cả nước lập Sở An toàn thực phẩm. Sở có chức năng tham mưu, giúp UBND TP.HCM quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; cấp chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật…