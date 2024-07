Thương mại, dịch vụ, bán lẻ tại TP.HCM đang diễn ra sôi nổi

Theo số liệu từ Cục Thống kê TP.HCM, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 6/2024 ước đạt 99.010 tỷ đồng, tăng 5,7% so với tháng trước và tăng 8,6% so với cùng kỳ.

Tính riêng quý II/2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính 284.042 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ và tăng 3,9% so với quý trước. Trong đó, dịch vụ lữ hành tăng 64,3%, doanh thu bán lẻ tăng 8,7%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 2,7% so với cùng kỳ.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 557.545 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Bán lẻ tại TP.HCM đang có nhiều chương trình kích cầu, giảm giá cho người dân. Ảnh: Phúc Minh

Tình hình bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng theo nhóm ngành cụ thể như sau:

Doanh thu bán lẻ hàng hóa 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 267.617 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ. Một số nhóm có tỷ trọng cao với mức tăng lần lượt như sau: Nhóm lương thực, thực phẩm chiếm 31,1%, tăng 8,8%; nhóm đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình chiếm 24,4%, tăng 16,6%; nhóm hàng hóa khác chiếm 9,2%, tăng 6,8%; nhóm đá quý, kim loại quý và sản phẩm chiếm 8,6%, tăng 28,9%; nhóm hàng may mặc chiếm 5,9%, tăng 2,4%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 62.523 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành lưu trú tăng 43,3% và ngành dịch vụ ăn uống tăng 3,9%.

Dịch vụ lữ hành nửa đầu năm 2024 ước đạt 19.049 tỷ đồng, tăng 63,3% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ khác ước đạt 208.355 tỷ đồng, tăng 7,2%.

GRDP TP.HCM 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 567.648,7 tỷ đồng, tăng 6,46% so với cùng kỳ. Trong mức tăng trưởng chung 6,46% của kinh tế thành phố, khu vực thương mại dịch vụ đóng góp nhiều nhất 4,34 điểm phần trăm, đồng thời có mức tăng trưởng cao nhất 7,26%.

Theo Cục Thống kê, bước qua tháng 6, thương mại và dịch vụ trên địa bàn diễn ra sôi nổi với nhiều chương trình được thực hiện nhằm kích cầu tiêu dùng, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân trong mùa du lịch hè.

Thời gian qua, ngành công thương và du lịch đang bắt tay nhau thực hiện các chương trình kích cầu để thu hút người dân, du khách đến TP.HCM tham gia lễ hội và chi tiêu, mua sắm.