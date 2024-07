Đón gần 2,7 triệu lượt khách quốc tế, tổng doanh thu du lịch TP.HCM hơn 92.000 tỷ đồng

Tổng doanh thu du lịch TP.HCM đạt hơn 92.000 tỷ đồng

6 tháng đầu năm 2024, tổng doanh thu du lịch TP.HCM ước đạt 92.643 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 48,8% so với kế hoạch năm 2024. Khách du lịch nội địa đến TP.HCM ước đạt 17.135.045 lượt, tăng 4,4% so cùng kỳ năm 2023, đạt 45,1% so với kế hoạch năm 2024; khách quốc tế đến TP.HCM 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 2.678.275 lượt, tăng 38% so cùng kỳ năm 2023, đạt 44,6% so với kế hoạch năm 2024.

khách quốc tế đến TP.HCM 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 2.678.275 lượt

Thành phố đã đón tiếp và làm việc với hơn hơn 84 đoàn trong và ngoài nước đến tìm hiểu về môi trường đầu tư kinh doanh, trao đổi về các hoạt động về xúc tiến thương mại và đầu tư.

TP.HCM tổ chức 88 hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư trong và ngoài nước, thu hút hơn 9.935 lượt doanh nghiệp tham gia, quảng bá giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, thông qua chuỗi các sự kiện xúc tiến giới thiệu thông tin thị trường.