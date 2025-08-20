Báo Thái Lan: Việt Nam vươn lên thành nước dẫn đầu khu vực

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm tại văn phòng tổng thống ở Seoul, Hàn Quốc ngày 11/8. (Ảnh: Reuters)

Theo Bangkok Post, Việt Nam đã khôn khéo chọn Hàn Quốc để thể hiện một quan hệ đối tác chiến lược – kinh tế mới trong khu vực, tập trung vào thương mại, đầu tư và hợp tác ngoại giao ngày càng lớn. Là quốc gia đầu tiên cử lãnh đạo cấp cao tới gặp tân Tổng thống Lee Jae-myung, Hà Nội đã gửi tín hiệu rõ ràng tới cả Đông Bắc Á và Đông Nam Á rằng Hàn Quốc và Việt Nam đang cùng nhau nổi lên như động lực của kết nối khu vực và tăng trưởng kinh tế.

Hai nhà lãnh đạo Việt-Hàn đã đưa ra cam kết ấn tượng – 150 tỷ USD (4,9 nghìn tỷ baht) thương mại trong vòng 5 năm tới, gần gấp đôi kim ngạch thương mại 87 tỷ USD của năm ngoái.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae-myung khẳng định hai nước là đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên mọi lĩnh vực, đưa quan hệ lên một cấp độ thực chất và hiệu quả hơn. Trong ASEAN, Việt Nam cũng là thành viên có hợp tác toàn diện nhất với Hàn Quốc trong khoa học, công nghệ, đổi mới và chuyển đổi số, bao gồm nghiên cứu chung, đào tạo và trao đổi về AI, chip bán dẫn, công nghệ sinh học, vật liệu và năng lượng.

Khu vực tư nhân, đặc biệt là các tập đoàn lớn của Hàn Quốc như Samsung, Hyundai, LG, SK Group, POSCO, Lotte cùng hàng nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ, đã có sự hiện diện mạnh mẽ tại Việt Nam, với hơn 10.000 công ty đang hoạt động đầu tư và thương mại. Hàn Quốc cũng tiếp nhận hơn 43.000 du học sinh Việt Nam – nguồn nhân lực tương lai hỗ trợ đầu tư và phát triển kinh tế.

Đây cũng là thời điểm Việt Nam khẳng định vai trò lãnh đạo khu vực. Tháng trước, Việt Nam kỷ niệm 30 năm gia nhập ASEAN. Năm nay, Việt Nam sẽ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (Quốc khánh 2/9). Ba thập kỷ trước, ít ai tin Việt Nam có thể hội nhập và phát triển trong khuôn khổ khắt khe của ASEAN. Nhưng hiện tại, Việt Nam đã chứng minh mình đang trở thành quốc gia dẫn dắt, định hình kiến trúc khu vực tương lai cả về hội nhập kinh tế lẫn tự chủ chiến lược.

Ngay từ đầu, Việt Nam gia nhập ASEAN với hai mục tiêu: phát triển kinh tế để xóa đói giảm nghèo, và duy trì hòa bình, ổn định trong một châu Á đang chuyển mình. Những năm đầu, Việt Nam phải cải cách nội bộ sâu rộng để thích ứng với các quy tắc phức tạp của ASEAN. Nhưng sang thập niên thứ hai, Việt Nam đã vượt trội trong thu hút đầu tư, sản xuất và xuất khẩu, trở thành một trong những nền kinh tế cởi mở và thân thiện với kinh doanh nhất khu vực – dù Mỹ vẫn chưa công nhận nền kinh tế thị trường.

Hòa bình và ổn định luôn là trọng tâm trong tầm nhìn của Hà Nội. Việt Nam kiên định ủng hộ các cơ chế do ASEAN dẫn dắt – từ Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) đến Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS), ADMM-Plus và Quan điểm ASEAN về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương – như những “lá chắn” trước cạnh tranh nước lớn.

Nhờ vậy, Việt Nam vừa củng cố hòa bình chiến lược, vừa gắn mình vào chuỗi giá trị toàn cầu. Ngày nay, các nhà đầu tư nước ngoài – đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao và xanh – xem Việt Nam là điểm đến hàng đầu, nhờ các cải cách chú trọng minh bạch, hiệu quả và quản trị.

Ngoài kinh tế và an ninh, giao lưu nhân dân cũng góp phần hình thành mối quan hệ đang nổi lên này. Hợp tác văn hóa, du lịch, giáo dục và lao động đã tạo ra chiều sâu nhân văn. Hiện có gần 250.000 lao động Việt Nam tại Hàn Quốc. Đồng thời, “sức mạnh mềm” – như văn hóa Hàn Quốc, ẩm thực và ngôn ngữ – cũng trở thành cầu nối quan trọng tại Việt Nam.

Ở tầm chiến lược, cả hai bên đều hiểu quan hệ đối tác phải thích ứng với biến động địa chính trị. Cách mạng công nghệ, chuyển đổi xanh và đứt gãy chuỗi cung ứng là những thách thức mới. Hà Nội và Seoul đang hợp tác chặt chẽ: Việt Nam mang đến nền sản xuất năng động và lực lượng lao động trẻ; Hàn Quốc cung cấp vốn, tri thức và đổi mới. Sự cộng hưởng hiếm có này có thể trở thành hình mẫu cho nơi khác.

Những tuần gần đây càng cho thấy sự linh hoạt của Việt Nam. Cách Hà Nội ứng phó với đe dọa áp thuế từ chính quyền Trump đã chứng minh sự mềm dẻo kinh tế, thực dụng ngoại giao và khả năng chống chịu giữa cạnh tranh Mỹ – Trung cũng như sự dịch chuyển chuỗi cung ứng. Việt Nam đã biến thách thức bên ngoài thành cơ hội. Bước sang thập niên thứ tư trong ASEAN, Việt Nam đang trở thành động lực chính cho hội nhập kinh tế, bắc cầu giữa các thành viên cũ và mới.

Ngoài Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc, Việt Nam còn tham gia nhiều khuôn khổ thương mại chồng lấn khác như RCEP, CPTPP và IPEF do Mỹ dẫn dắt. Đây là một phần trong chiến lược đa dạng hóa thương mại, gắn liền với “ngoại giao cây tre” – cân bằng quan hệ mà không phụ thuộc quá mức vào một đối tác.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 ở Kuala Lumpur tháng trước, tuyên bố chung đã ghi nhận “Diễn đàn Tương lai ASEAN” do Hà Nội khởi xướng như một nền tảng dự báo và đổi mới chính sách, phù hợp với Tầm nhìn ASEAN 2045.

Với tốc độ tăng trưởng cao, lực lượng lao động trẻ và hồ sơ chiến lược được định hình kỹ lưỡng, Việt Nam đang trở thành một lực lượng ổn định khu vực trong bối cảnh ngày càng biến động.

Việc xây dựng quan hệ đối tác chiến lược – kinh tế với Hàn Quốc không chỉ thắt chặt song phương mà còn định nghĩa lại vai trò lãnh đạo khu vực. Việt Nam giờ đây là “hình mẫu” của ASEAN, theo Bangkok Post.