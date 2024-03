Gần 400 tour, dịch vụ… giá siêu ưu đãi tại Ngày hội Du lịch TP.HCM

Ngày hội Du lịch TP.HCM 2024 diễn ra tại Công viên 23/9, quận 1 từ ngày 4 - 7/4 với chủ đề “20 năm hành trình sống động” gắn với thông điệp “TP.HCM chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City”. Ngày hội do Sở Du lịch TP.HCM và Hiệp hội Du lịch TP.HCM tổ chức.



Ngày hội Du lịch năm nay có sự tham gia của hơn 100 gian hàng, trong đó có 43 gian hàng các tỉnh, thành, 35 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và các đơn vị khác.

Khách tìm hiểu, mua tour tại Ngày hội Du lịch TP.HCM năm 2023. Ảnh: Phúc Minh

Theo Sở Du lịch TP.HCM, điểm nhấn của Ngày hội Du lịch năm nay là sự “bùng nổ” các chương trình kích cầu du lịch. Mặc dù trong bối cảnh tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng với tiêu chí phục vụ người dân và du khách có một mùa hè sôi động, các doanh nghiệp đã tham gia hưởng ứng mạnh mẽ chương trình kích cầu du lịch.

Đến nay đã có gần 400 sản phẩm, dịch vụ du lịch của các công ty lữ hành, các cơ sở lưu trú, các điểm tham quan và các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác như spa, du lịch y tế, cơ sở ăn uống, mua sắm đăng ký tham gia chương trình với nhiều chính sách khuyến mãi, giá ưu đãi lên đến 50%, cùng nhiều quà tặng và các dịch vụ đi kèm…

Chương trình du lịch nội đô có gần 40 chương trình khám phá TP.HCM từ nửa ngày đến 3 ngày 2 đêm, khám phá những công trình kiến trúc quan trọng và có những giá trị về mặt lịch sử lẫn văn hóa ngay giữa lòng thành phố…

Các tour này giảm đến 60%, giá chỉ từ 299.000 đồng do Công ty Chim Cánh Cụt, Độc Đáo, Kiwi, Lửa Việt, Saco, Saigontourist, Thiên Nhiên, TST, Vietravel, Vina Group, Vietluxtour, Vietnam Travel Group, Việt Nam Adventure Tours… tổ chức.

Khách trải nghiệm du lịch trên sông Sài Gòn. Ảnh: Saigon Waterbus

Tour du lịch liên vùng với gần 20 chương trình du lịch trải nghiệm những nét đẹp riêng của TP.HCM và Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ với giá khuyến mãi lên đến 35% do Công ty Chim Cánh Cụt, Đường mòn châu Á, Kiwi, Lửa Việt, Phong Cách Việt, Saco, Saigontourist, Thiên Nhiên, TST, Vietravel, Việt Nam Adventure Tours, VinaGroup… tổ chức.

Chương trình du lịch nội địa đến các địa phương trên cả nước với hơn 100 chương trình du lịch đến với các địa điểm nổi tiếng với giá vé khuyến mãi đến 50% do Saigontourist, Vietravel, Bến Thành, Saco, Vietluxtour, Độc Đáo, Vigotour… tổ chức và hàng trăm tour du lịch quốc tế với giá khuyến mãi đặc biệt.

Ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết Ngày hội Du lịch TP.HCM qua 19 năm tổ chức đã khẳng định được vị thế, vai trò là một trong những sự kiện thường niên quan trọng của ngành du lịch Thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Năm nay, ngày hội sự đăng ký tham gia của các tỉnh thành và doanh nghiệp du lịch hoạt động trong lĩnh vực lữ hành, lưu trú, nhà hàng, vận chuyển, mua sắm và chất lượng với hàng trăm sản phẩm du lịch hấp dẫn của các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, hàng không, điểm tham quan khắp cả nước.

Lãnh đạo ngành du lịch TP.HCM kỳ vọng các doanh nghiệp du lịch - dịch vụ chú trọng đầu tư xây các chương trình tour, tuyến chất lượng, đa dạng về sản phẩm cũng như có các hình thức khuyến mãi phù hợp… để chung tay cùng thành phố kích cầu du lịch TP.HCM và du lịch nội địa trong dịp hè và các ngày lễ lớn.