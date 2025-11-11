Thượng viện Mỹ thông qua dự luật chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài nhất

Cuộc bỏ phiếu kết thúc với tỷ lệ 60 – 40, nhận được sự ủng hộ của hầu hết các thượng nghị sĩ Cộng hòa và 8 nghị sĩ Dân chủ.

Dù thỏa thuận này mở đường cho một cuộc bỏ phiếu vào tháng 12 về các khoản trợ cấp đó (hiện hỗ trợ 24 triệu người Mỹ), nó không bảo đảm các trợ cấp sẽ tiếp tục được duy trì.

Thỏa thuận sẽ khôi phục ngân sách cho các cơ quan liên bang mà Quốc hội đã để hết hạn từ ngày 1/10, đồng thời tạm dừng chiến dịch cắt giảm biên chế chính phủ của Tổng thống Donald Trump, ngăn chặn mọi đợt sa thải ít nhất cho đến ngày 30/1.

Dự luật tiếp theo sẽ được trình lên Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát, nơi Chủ tịch Mike Johnson cho biết ông muốn thông qua vào sớm nhất là thứ Tư tới để gửi cho Tổng thống Trump ký ban hành. Ông Trump gọi thỏa thuận mở lại chính phủ này là “rất tốt”.

Thỏa thuận sẽ gia hạn ngân sách đến ngày 30/1, giúp chính phủ liên bang tạm thời tránh khủng hoảng, song vẫn duy trì tốc độ tăng nợ khoảng 1,8 nghìn tỷ USD mỗi năm, nâng tổng nợ công lên 38 nghìn tỷ USD.

Thỏa thuận đạt được chỉ một tuần sau khi đảng Dân chủ thắng lớn trong các cuộc bầu cử tại New Jersey, Virginia và New York (nơi một ứng viên xã hội dân chủ được bầu làm thị trưởng), đã khiến nhiều nghị sĩ Dân chủ bất bình, bởi không có gì đảm bảo Thượng viện hoặc Hạ viện do Cộng hòa kiểm soát sẽ đồng ý gia hạn các trợ cấp bảo hiểm y tế.

“Chúng tôi ước gì có thể làm được nhiều hơn” - Thượng nghị sĩ Dick Durbin của bang Illinois, nhân vật số hai của đảng Dân chủ tại Thượng viện, nói. “Chúng tôi từng nghĩ việc đóng cửa chính phủ có thể là cơ hội để hướng đến một chính sách tốt hơn - nhưng điều đó đã không xảy ra”.

Một cuộc khảo sát Reuters/Ipsos cuối tháng 10 cho thấy 50% người Mỹ đổ lỗi cho đảng Cộng hòa về việc chính phủ đóng cửa, trong khi 43% cho rằng lỗi thuộc về đảng Dân chủ.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch thứ Hai, được hỗ trợ bởi thông tin về tiến triển trong việc mở lại chính phủ.

Tổng thống Trump thời gian qua đã đơn phương cắt giảm hàng tỷ USD chi tiêu và tinh giản hàng trăm nghìn nhân viên liên bang, động thái bị chỉ trích là xâm phạm quyền kiểm soát ngân sách của Quốc hội. Những hành động này vi phạm các đạo luật chi tiêu trước đó, khiến một số nghị sĩ Dân chủ đặt câu hỏi liệu họ có nên tiếp tục ủng hộ các thỏa thuận ngân sách tương tự hay không.

Thỏa thuận hiện tại không bao gồm biện pháp cụ thể nào nhằm ngăn ông Trump tiếp tục cắt giảm chi tiêu, tuy nhiên chương trình trợ cấp thực phẩm SNAP sẽ được tài trợ đến ngày 30/9 năm sau, giúp ngăn gián đoạn nguồn trợ cấp nếu Quốc hội lại rơi vào tình trạng đóng cửa chính phủ trong giai đoạn đó.