Hà Nội nghiên cứu loạt cơ chế khuyến khích người dân bỏ chợ 'cóc', chợ 'tạm'

Ngày 11/11/2025, tin từ Văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết, vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tại cuộc họp rà soát về chợ “cóc”, chợ “tạm” và các Trung tâm kiểm định, kiểm nghiệm trên địa bàn Thành phố.

Để xóa chợ "cóc", chợ "tạm", Hà Nội sẽ nghiên cứu cơ chế khuyến khích người dân vào chợ mua sắm, khuyến khích các tiểu thương vào kinh doanh như: miễn phí gửi xe, giảm phí dịch vụ cho tiểu thương...

Ông Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá: Công tác quản lý chợ, bảo đảm an toàn thực phẩm và các điều kiện liên quan là lĩnh vực có tính xã hội cao, tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, trật tự đô thị và sức khỏe cộng đồng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ và duy trì thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị. UBND TP Hà Nội ghi nhận, biểu dương 71 xã, phường đã nghiêm túc triển khai, báo cáo không còn chợ "cóc", chợ "tạm" trên địa bàn.

Về xử lý dứt điểm chợ “cóc”, chợ “tạm” và phát triển mạng lưới chợ dân sinh, Phó Chủ tịch TP giao Sở Công thương khẩn trương đôn đốc các xã, phường yêu cầu hoàn thiện bổ sung báo cáo, bảo đảm số liệu chính xác, phản ánh đúng thực trạng; chủ trì, rà soát, tổng hợp nhu cầu đầu tư xây dựng chợ dân sinh tại các địa phương còn thiếu, các địa phương cần xử lý dứt điểm tình trạng chợ "cóc", chợ "tạm", tích hợp vào Kế hoạch đầu tư xây dựng chợ năm 2026.

Nhiều chợ 'cóc', chợ 'tạm' hoạt động trên địa bàn TP Hà Nội Nhiều chợ 'cóc', chợ 'tạm' hoạt động trên địa bàn TP Hà Nội

Sở Công Thương cũng là đơn vị chủ trì nghiên cứu, tham mưu cơ chế khuyến khích người dân vào chợ mua sắm, khuyến khích các tiểu thương vào kinh doanh trong chợ, trong đó xem xét đề xuất miễn phí gửi xe, phương tiện và áp dụng mức phí dịch vụ tại chợ dân sinh ở mức phù hợp.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền giao UBND các xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện trong việc xây dựng lộ trình, tổ chức giải tỏa dứt điểm các điểm chợ "cóc", chợ "tạm" còn tồn tại, gắn liền với việc đầu tư, phát triển mạng lưới chợ dân sinh theo quy hoạch. Xây dựng quy chế hoạt động chợ phải gắn trách nhiệm của tiểu thương với Ban quản lý chợ về nguồn gốc thực phẩm, xuất xứ hàng hóa và an toàn thực phẩm; đối với các chợ quy mô lớn, cần nghiên cứu bố trí phòng kiểm nghiệm nhanh (phòng lab) tại chợ.

Về rà soát, đầu tư các Trung tâm kiểm định, kiểm nghiệm, lãnh đạo TP Hà Nội giao Sở Y tế chủ trì, khẩn trương nghiên cứu, tham mưu phương án đầu tư xây dựng Trung tâm kiểm định, kiểm nghiệm cấp vùng đặt tại Hà Nội theo tiêu chuẩn quốc tế; đồng thời, chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án tổng thể về việc rà soát, sắp xếp, đầu tư nâng cấp các Trung tâm hiện có của Thành phố theo định hướng đã nêu trên.

Đáng chú ý, Hà Nội sẽ rà soát để thành lập các Kho tạm giữ tang vật, vật chứng tập trung của Thành phố (về quỹ đất, quy hoạch, bố trí các chức năng, cơ chế đầu tư, trình tự, thủ tục...). Hà Nội giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách quản lý các tài sản, tang vật thu giữ...