Chứng khoán toàn cầu tăng vọt khi các nhà đầu tư kỳ vọng chấm dứt tình trạng đóng cửa Chính phủ Mỹ

Diễn biến này có thể giúp các cơ quan chính phủ nối lại việc công bố dữ liệu kinh tế chính thức – nguồn thông tin được thị trường chờ đợi để đánh giá rõ hơn tình hình thực tế của nền kinh tế Mỹ.

Hiện phố Wall khởi sắc mạnh mẽ trong phiên đầu tuần: Chỉ số S&P 500 tăng 103,63 điểm, tương đương 1,54%, lên mức 6.832,43, ghi nhận mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ 13/10.

Chỉ số Nasdaq Composite bật tăng 522,64 điểm, tương đương 2,27%, lên 23.527,17, cũng là mức tăng mạnh nhất kể từ 27/5. Trong khi đó, Dow Jones Industrial Average tăng 381,53 điểm (tức 0,81%) lên 47.368,63.

“Hiện giờ, thị trường đang có một nhịp hồi phục do tâm lý nhẹ nhõm. Giờ đây, các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro hơn vì khả năng chính phủ Mỹ sẽ mở cửa trở lại trong tuần này”, Robert Pavlik, Giám đốc danh mục đầu tư cấp cao tại Dakota Wealth, Fairfield, bang Connecticut, nhận định.

Chứng khoán toàn cầu bật tăng: Chỉ số MSCI All-Country World Index tăng 13,65 điểm, tương đương 1,38%, lên 1.004,97, đánh dấu mức tăng mạnh nhất trong một ngày kể từ cuối tháng 6. Trước đó, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu cũng tăng 1,42%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng tăng nhẹ trong phiên thứ Hai, do nhà đầu tư chuyển sang tài sản rủi ro hơn giữa kỳ vọng chính phủ sắp mở cửa trở lại.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 2,7 điểm cơ bản lên 4,12%, so với mức 4,093% cuối phiên thứ Sáu. Lợi suất trái phiếu 30 năm tăng 0,9 điểm cơ bản lên 4,7103%. Lợi suất trái phiếu 2 năm — thường phản ánh kỳ vọng lãi suất Fed — tăng 3,8 điểm cơ bản lên 3,595%, từ 3,557% trước đó.

Thị trường tiền tệ cũng phản ứng tích cực: Các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro như đô la Úc tăng, trong khi các đồng trú ẩn an toàn suy yếu so với đồng USD, khi tâm lý lạc quan về việc chính phủ Mỹ sắp mở cửa trở lại lan rộng.

Đô la Úc tăng 0,71% so với USD, lên 0,6537 USD. Đô la New Zealand tăng 0,32% lên 0,5644 USD. Đô la Canada tăng 0,22% lên 1,402 CAD/USD. Trong khi đó, đô la Mỹ tăng 0,46% so với yên Nhật, đạt 154,11 JPY/USD; euro giảm nhẹ 0,05%, còn 1,1559 USD.

Tiền mã hóa và vàng cũng khởi sắc: Bitcoin tăng 1% lên 105.550,98 USD. Vàng giao ngay tăng 2,82%, đạt 4.111,58 USD/ounce - mức cao nhất trong hơn hai tuần, được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất và đồng USD yếu đi. Hợp đồng vàng tương lai của Mỹ tăng 2,72% lên 4.108,20 USD/ounce.

Theo Reuters, Thượng viện Mỹ hôm Chủ nhật đã tiến thêm một bước trong việc thông qua dự luật nhằm kết thúc tình trạng đóng cửa chính phủ, hiện đã bước sang ngày thứ 41. Việc đóng cửa này đã khiến hàng trăm nghìn nhân viên liên bang phải nghỉ việc không lương, trì hoãn các chương trình hỗ trợ lương thực, làm gián đoạn hoạt động hàng không và tạm dừng công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng của chính phủ.

Nếu Thượng viện thông qua dự luật này, ngân sách chính phủ sẽ được cấp kinh phí hoạt động đến tháng 1/2026, giúp tạm thời khôi phục các dịch vụ công bị đình trệ và trấn an thị trường tài chính toàn cầu đang chịu áp lực do tình trạng bế tắc ngân sách kéo dài.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng thiệt hại kinh tế từ việc đóng cửa chính phủ lâu nhất trong lịch sử Mỹ có thể đã để lại dấu ấn: các khu vực như an ninh quốc gia, hàng không và lực lượng lao động liên bang đã bị ảnh hưởng, và GDP quý IV có thể thậm chí rơi vào vùng âm nếu tình trạng tiếp diễn.

Các nhà đầu tư cũng đang đặt cược vào việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12, khi dữ liệu kinh tế gần đây yếu hơn mong đợi và đồng USD yếu đi đã làm tăng nhu cầu với tài sản trú ẩn như vàng.

Tuần trước, các dữ liệu kinh tế phi chính phủ đã làm dấy lên lo ngại về sự suy yếu của thị trường lao động Mỹ, trong khi nhiều quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục nhấn mạnh lập trường thận trọng trong việc cắt giảm lãi suất.

Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis, ông Alberto Musalem, cho biết khi lạm phát hiện ở gần 3%, cao hơn mục tiêu 2% của Fed, trong khi nền kinh tế vẫn vững, điều kiện tài chính nới lỏng, và chính sách tiền tệ gần như trung lập, thì Fed nên “hành động thận trọng” với bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào sắp tới.

Theo Công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện đang định giá khoảng 64% khả năng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12.

Tuy nhiên, Thống đốc Fed Stephen Miran lại cho rằng mức cắt giảm 50 điểm cơ bản trong tháng 12 là phù hợp, khi lạm phát đang hạ nhiệt và tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng tăng.