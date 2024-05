Tiến độ nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 vẫn chậm vì vướng thủ tục

13/05/2024 11:25 AM (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tại buổi làm việc với các bên nhằm gỡ vướng cho dự án nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4. Ảnh: PVN

Nhơn Trạch 3 và 4 là dự án trọng điểm quốc gia, dự án điện khí đầu tiên sử dụng khí thiên nhiên hoá lỏng nhập khẩu (khí LNG) tại Việt Nam.

Dự án nhiệt điện này vẫn chậm tiến độ vì nhiều nguyên nhân, đặc biệt là vướng thủ tục đất đai. Việc chậm tiến độ như vậy có thể gây thiếu nguồn cho hệ thống và gây thiệt hại khoảng 12 - 13 tỷ đồng/ngày.

Đây là cảnh báo của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng tại cuộc họp với các bên liên quan vừa diễn ra mới đây để tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho dự án nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4.

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương, dự án đã thực hiện được 85% khối lượng - tương đương khoảng 30.000 tỷ đồng được giải ngân với mức lãi suất trung bình 8%/năm nên sẽ mất khoảng 6 - 7 tỷ đồng tiền lãi/ngày; còn tỉnh Đồng Nai sẽ mất khoảng 6 - 6,5 tỷ đồng tiền thu từ nguồn phát điện... Vì vây, “dự án chậm ngày nào thì thiệt hại tính được mỗi ngày mất khoảng 12 - 13 tỷ đồng”.

Cùng đó, việc dự án nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 chậm đi vào phát điện sẽ khiến hệ thống điện bị thiếu nguồn bổ sung, từ đó gây ảnh hưởng đến môi trường đầu tư.

Dự án đang đối mặt với 3 vướng mắc chủ yếu là thủ tục và hợp đồng thuê đất; vấn đề hợp đồng mua bán điện và mua bán khí; vấn đề giải tỏa công suất điện.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tại buổi làm việc ngày 9/5/2024. Ảnh: PVN

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cảnh báo nếu dự án tiếp tục chậm tiến độ, nguy cơ đổ vỡ dự án là vô cùng lớn bởi nếu thủ tục đất đai không được giải quyết không nhà tài trợ vốn nào có thể tài trợ nữa, chưa kể chủ đầu tư sẽ phải chịu phạt của các nhà thầu.

Theo ông Lê Như Linh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), chủ đầu tư dự án, từ tháng 11/2023, PV Power đã có văn bản gửi Tổng Công ty Tín Nghĩa đề xuất được cắt đường số 4 (dài khoảng 30m, rộng 20m) nằm trong khu công nghiệp Ông Kèo nhằm phục vụ thi công tuyến kênh xả nước làm mát theo thiết kế đã được Bộ Công Thương thẩm định. Tuy nhiên, Tổng Công ty Tín Nghĩa không chấp thuận đề xuất này nếu PV Power không chấp nhận mức phí sử dụng hạ tầng Khu Công nghiệp Ông Kèo do Tín Nghĩa mới đề xuất là 100 USD/m2 thay vì mức phí theo thỏa thuận đã ký ngày 12/10/2021 và đến nay vẫn còn hiệu lực.

Thực tế cho thấy, tại khu vực dự án Nhơn Trạch 3 và 4, Tổng Công ty Tín Nghĩa chưa đầu tư hạ tầng đường nội khu, hệ thống thoát nước, điện, nước phục vu thi công. Vì vậy, PV Power đã phải tự san lấp mặt bằng nhà máy, xây dựng hệ thống cung cấp điện, nước thi công.



Đặc biệt, với phần diện tích còn lại của dự án khoảng 30,7 ha, UBND tỉnh Đồng Nai đã thống nhất chủ trương cho Tín Nghĩa thuê đất trực tiếp với tỉnh, sau đó Tín Nghĩa cho PV Power thuê đất, dẫn đến thủ tục cho PV Power thuê đất chưa được hoàn thành trong tháng 4/2025 như chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Thông báo số 117/TB-VPCP ngày 25/3/2024.

Tổng Giám đốc PV Power Lê Như Linh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: PVN

Cảnh báo về những hệ luỵ của việc chậm tiến độ, ông Lê Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) cho biết dự án Nhơn Trạch 3 và 4 bị chậm tiến độ đang làm phát sinh chi phí và gây khó khăn với chủ đầu tư PV Power - đơn vị thành viên của Petrovietnam. Việc chậm ký hợp đồng thuê phần đất còn lại giữa PV Power và Tổng Công ty Tín Nghĩa sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả đầu tư dự án này cũng như khả năng triển khai tiếp dự án.

Làm rõ về các vướng mắc này, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết, kể từ cuối tháng 1/2024 đến nay, UBND tỉnh Đồng Nai đã chủ trì họp, đã ban hành 4 thông báo kết luận và 2 văn bản hỏa tốc xử lý các vấn đề có liên quan cho dự án nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4.

Cụ thể, việc Công ty cổ phần Tín Nghĩa thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm cơ sở cho Tổng Công ty Tín Nghĩa ký hợp đồng cho PV Power thuê lại đất - diện tích đất này Tín Nghĩa đã thỏa thuận bồi thường cho người dân.

Do vậy, Đồng Nai đề nghị PV Power làm việc trực tiếp với Tín Nghĩa để thuê lại; sau khi thuê lại từ Tổng công ty Tín Nghĩa, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho PV Power. Đồng Nai cũng sẽ không can thiệp sâu vào đàm phán thu phí sử dụng hạ tầng tại khu công nghiệp Ông Kèo giữa Tín Nghĩa và PV Power do đây là công việc giữa 2 doanh nghiệp. Về việc Tín Nghĩa chưa chấp thuận cho PV Power thi công cống hộp xả nước, làm máng lá trong cắt đường số 4, tỉnh Đồng Nai đã làm việc nhiều lần với hai doanh nghiệp và đến nay Tín Nghĩa đã cam kết để PV Power thi công bình thường, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai thông tin.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai - Ảnh: MOIT

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai thống nhất phương án giải quyết vấn đề thuê mặt bằng dự án, hợp đồng cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho PV Power trước ngày 31/5 tới đây; tạo điều kiện cho PV Power tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại; phối hợp giải quyết triệt để các vướng mắc liên quan đến đất đai, quy hoạch để đồng bộ các dự án giải tỏa công suất của dự án nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4.

Dự án này là dự án trọng điểm quốc gia, dự án điện khí đầu tiên sử dụng khí thiên nhiên hoá lỏng nhập khẩu (khí LNG) tại Việt Nam, đồng thời cũng là dự án điện khí phải vay vốn nước ngoài mà không có sự bảo lãnh của chính phủ.

Dự án nằm trong quy hoạch năng lượng quốc gia đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, có ý nghĩa quan trọng trong việc cung ứng điện cho cả nước, nhất là nguồn điện nền cho các tỉnh vùng Đông Nam bộ.

Theo kế hoạch được phê duyệt trước đó, dự án nhiệt điện Nhơn Trạch 3 sẽ phát điện thử nghiệm vào tháng 5/2024 và phát điện thương mại vào tháng 11/2024; nhiệt điện Nhơn Trạch 4 sẽ phát điện thử nghiệm vào tháng 11/2024 và phát điện thương mại vào tháng 5/2025.

