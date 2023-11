Tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải ở 63 tỉnh thành

16/11/2023 7:22 AM (GMT+7)

Liên quan tới tình trạng "xe dù bến cóc", xe hợp đồng, xe limousine "trá hình" bùng nổ gây ra nhiều hệ luỵ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông, Bộ GTVT đã thành lập 4 đoàn kiểm tra công tác quản lý Nhà nước của Sở GTVT đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ôtô.

Cụ thể, Đoàn kiểm tra số 1 do Thanh tra Bộ GTVT tổ chức kiểm tra tại các Sở GTVT Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang.

Đoàn kiểm tra số 2 do Vụ Vận tải tổ chức kiểm tra tại các Sở GTVT Hưng Yên, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bạc Liêu, Cà Mau.

Các phương tiện hoạt động tại bến xe Nước Ngầm. Ảnh: Thế Anh

Đoàn kiểm tra số 3, số 4 do Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức kiểm tra tại các Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bến Tre, Trà Vinh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình thanh tra, kiểm tra sẽ diễn ra từ ngày 1/1/2022 đến thời điểm kiểm tra; thời gian thực hiện xong trước ngày 5/2/2024.

Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ôtô, Bộ GTVt giao Sở GTVt tiến hành kiểm tra đối với đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thuộc quyền quản lý (trừ các đơn vị đã được kiểm tra theo chỉ đạo của bộ tại Văn bản số 1416/BGTVT-VT ngày 16/2/2023 về việc triển khai Công điện số 43/CĐ-TTg ngày 14/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ).

Trong đó, các đoàn kiểm tra tập trung kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện an toàn giao thông của đơn vị kinh doanh vận tải, kết hợp kiểm tra việc thực hiện quy trình đảm bảo an toàn giao thông đối với bến xe ôtô khách. Thời gian thực hiện là xong trước ngày 20/1/2024.

Đối với Sở GTVT Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh (địa phương có nhiều đơn vị kinh doanh vận tải), các đoàn kiểm tra sẽ xây dựng kế hoạch kiểm tra phù hợp, trong đó tập trung kiểm tra ngay những đơn vị đã có tai nạn giao thông hoặc có nhiều vi phạm giao thông đường bộ.

Việc kiểm tra nhằm phát hiện bất cập trong các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải. Ảnh: Thế Anh

Bộ GTVT giao Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam tham mưu bộ thành lập các Đoàn kiểm tra của bộ để tiến hành kiểm tra các Sở Giao thông Vận tải trong công tác quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ôtô.

Lãnh đạo Bộ GTVT nhấn mạnh, mục đích của đợt kiểm tra lần này là nhằm phát hiện bất cập trong các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ôtô để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền biện pháp khắc phục, hoàn thiện thể chế để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Việc này nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kiềm chế tai nạn giao thông đường bộ do phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô gây ra; đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật của các chủ thể trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ôtô.

Các đoàn kiểm tra còn có nhiệm vụ phòng ngừa, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý tồn tại, vi phạm (nếu có); hướng dẫn các đơn vị được kiểm tra thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Dân Việt đã thông tin, về việc vấn nạn "xe dù bến cóc": Sửa luật và nỗi lo chồng chéo, cơ chế xin cho, khi Bộ GTVT dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Tại dự thảo Bộ GTVT đề xuất phân cấp cho Sở GTVT xây dựng, điều chỉnh bổ sung danh mục mạng lưới tuyến cố định nội tỉnh; Thống nhất với sở GTVT đầu tuyến bên kia để thực hiện xây dựng, điều chỉnh, bổ sung danh mục mạng lưới tuyến cố định liên tỉnh; Cập nhật danh sách mạng lưới tuyến trên phần mềm quản lý tuyến vận tải cố định của Bộ GTVT.

Đề xuất nêu trên khiến cho nhiều người lo ngại về việc phân cấp, phân quyền cho Sở GTVT xây dựng, điều chỉnh bổ sung danh mục mạng lưới tuyến vận tải cố định. Khi đó, Sở GTVT các tỉnh tự quyết định về cấp phép, quản lý hoạt động vận tải hành khách cố định có nguy cơ "bùng nổ" xe khách chạy xuyên tâm, xe dù bến cóc trở lại... Trao đổi với PV Dân Việt, Chuyên gia giao thông Bùi Danh Liên – nguyên Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội nhận định, việc quản lý các xe kinh doanh vận tải hành khách rất phức tạp và cần phải đối thoại với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải để làm rõ các quy định. "Hoạt động kinh doanh vận tải có nhiều góc cạnh khác nhau, địa phương sẽ quản lý theo hướng của địa phương", ông Liên chia sẻ.