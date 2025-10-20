Tin hot thị trường ngày 20/10: Xử phạt một tiệm vàng kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc

Tin hot thị trường ngày 20/10: Xử phạt tiệm vàng vì kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc

Cơ quan Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Vĩnh Long vừa xử phạt vi phạm hành chính một tiệm vàng tại phường Cái Vồn vì kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và tịch thu 23 vòng đeo tay “vàng phong thủy”.

Trước đó, ngày 7/10, Đội QLTT số 2 kiểm tra đột xuất tiệm vàng M.H, phát hiện quầy trưng bày 23 vòng tay không có hóa đơn, chứng từ, tổng giá trị gần 70 triệu đồng. Đại diện doanh nghiệp khai số hàng mua từ một người tiếp thị ở An Giang mang đến chào bán nhưng “không rõ lai lịch, không có giấy tờ hợp lệ”.

Với hành vi trên, Đội QLTT số 2 đã ra quyết định xử phạt 50 triệu đồng và tịch thu toàn bộ 23 vòng tay để xử lý theo quy định. Theo Chi cục QLTT tỉnh Vĩnh Long, trong tháng 10/2025, lực lượng chức năng đã kiểm tra 156 vụ, phát hiện 133 vụ vi phạm; xử lý 117 vụ với tổng tiền phạt gần 700 triệu đồng; tịch thu hàng hóa trị giá hơn 600 triệu đồng, buộc tiêu hủy hơn 1.300 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Tổng giá trị tang vật vi phạm ước trên 1,2 tỷ đồng.

Tin hot thị trường ngày 20/10: Aeon đặt mục tiêu tăng gấp ba mạng lưới TTTM tại Việt Nam

Aeon đặt mục tiêu tăng gấp ba mạng lưới TTTM tại Việt Nam đến năm 2030 và đang xem xét hơn 10 địa điểm tiềm năng để triển khai mô hình trung tâm quy mô vừa ở các đô thị cấp 2. Tại lễ khai trương Aeon Tân An (tỉnh Tây Ninh), Tổng giám đốc Aeon Việt Nam Daisuke Tezuka cho biết trung tâm đã đón 250.000 lượt khách chỉ trong 11 ngày chạy thử.

Dự án có vốn khoảng 1.000 tỷ đồng, diện tích bán lẻ 20.000 m², bằng một nửa các đại TTTM với khoảng 30 thương hiệu thuê mặt bằng. Chiến lược dịch chuyển về tỉnh, thành nhỏ giúp rút ngắn thủ tục, xây dựng (có thể nhanh hơn tới nửa năm) và tối ưu phạm vi phục vụ: Aeon Tân An nhắm tới 260.000 khách trong bán kính 15 phút di chuyển, thay vì mô hình lớn hướng tới hơn 1 triệu khách trong 30 phút.

Tin hot thị trường ngày 20/10: Tiền người dân gửi vào ngân hàng tăng mạnh

Ngân hàng Nhà nước cho biết đến cuối tháng 7, tiền gửi dân cư tăng gần 10% so với đầu năm, đạt trên 7,748 triệu tỷ đồng, mức tăng mạnh nhất 5 năm, cho thấy người dân tiếp tục ưu tiên kênh tiết kiệm dù lãi suất phổ biến dưới 6%/năm.

Ngược lại, tiền gửi của khối tổ chức kinh tế tháng 7 đạt 7,976 triệu tỷ đồng, giảm khoảng 127.500 tỷ (-1,6%) so với cuối tháng trước và ghi nhận tăng trưởng âm 5 tháng liên tiếp; tuy vậy, so với đầu năm vẫn tăng hơn 4% (cùng kỳ 2024 giảm khoảng 1%).

NHNN đánh giá thanh khoản hệ thống dồi dào, hỗ trợ mặt bằng lãi suất thấp, song áp lực lạm phát cần theo dõi sát trong bối cảnh địa chính trị bất định, đẩy mạnh đầu tư công, điều chỉnh giá do Nhà nước quản lý và rủi ro thiên tai, dịch bệnh. Lãi suất và tỷ giá tiếp tục chịu sức ép bên ngoài; lãi vay bình quân đã giảm mạnh 2023–2024 (-1,1 điểm % năm 2023; -1,24 điểm % năm 2024).

Đến 30/9, lãi suất cho vay bình quân giao dịch mới ở mức 6,54%/năm (giảm 0,4 điểm % so với cuối 2024); tỷ giá liên ngân hàng khoảng 26.422 đồng/USD (+3,71%). Bảy tháng đầu năm, huy động toàn hệ thống tăng gần 7,5% trong khi tín dụng tăng trên 10%; đến 29/9, dư nợ đạt 17,71 triệu tỷ đồng, tăng 13,4%, cao nhất từ 2020.