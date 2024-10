To nhưng không thích ứng nhanh với thị trường, 7-Eleven sẽ ra sao?

14/10/2024 7:28 AM (GMT+7)

14/10/2024 7:28 AM (GMT+7)

Tập đoàn Alimentation Couche-Tard (ACT) từ Canada, chủ của chuỗi cửa hàng tiện lợi Circle K, đã tăng giá chào mua 7-Eleven với Seven & I Holdings thêm 22% so với đề xuất hồi tháng 8/2024, the nguồn tin của Reuters. Theo đó, giá chào mua được nâng lên 47 tỷ USD.

Seven & i Holdings (Nhật Bản) cho biết đã đóng 444 cửa hàng 7-Eleven vì doanh số chậm lại, lượng khách hàng giảm và áp lực lạm phát.

Danh sách cụ thể các địa điểm đóng cửa chưa được công bố. Được biết 7-Eleven có hơn 13.000 cửa hàng tại Mỹ, Canada và Mexico.

Bên trong 1 cửa hàng 7-Eleven tại Việt Nam. Ảnh TL

Theo 7-Eleven, doanh số bán thuốc lá đã từng là đem lại doanh số lớn nhất cho họ nhưng đã giảm 26% tính từ năm 2019. 7-Eleven đã nỗ lực để bù đắp đắp lại bằng các sản phẩm nicotine khác nhưng thay đổi lớn này không thể ngăn chặn suy giảm doanh số.

Ông Neil Saunders, CEO của nền tảng theo dõi bán lẻ toàn cầu GlobalData Retail, cho rằng đợt cắt giảm gần 450 cửa hàng (trong tổng số hơn 13.000) chỉ là một phần không lớn. Ông nhận định trong bán lẻ hiện đại, cạnh tranh toàn cầu đang gia tăng với sự xuất hiện của các cửa hàng trực tuyến và cửa hàng giá rẻ, trong bối cảnh người tiêu dùng tìm kiếm những cửa hàng có giá thấp hơn.

Một số chuyên gia nhìn nhận rằng mô hình kinh doanh của 7-Eleven không theo kịp những phát triển nhanh trên thế giới. Đa số các cửa hàng bán lẻ của thương hiệu này đặt tại các trạm xăng để tiện đón khách, và khách vào cửa hàng trong lúc chờ bơm xăng hay nghỉ chân chứ không nhằm mục đích mua sắm thật sự.

Dủ 7-Eleven đã nỗ lực để phủ mạng lưới đến hầu hết các trạm xăng nhưng hiệu quả về doanh số không như kỳ vọng. Chi phí mặt bằng tăng cao cũng là một nguyên nhân khác.

Tháng 8/2024, tập đoàn ACT từ Canada đưa ra giá 38 tỷ USD với Seven & I Holdings để mua lại 7-Eleven. Tháng 9, phía Nhật Bản từ chối vì nói giá còn thấp. Trong tháng 10 này, ACT nâng lên thành 47 tỷ USD nhưng thương vụ chưa chốt được.

Hiện nay, ACT có khoảng 17.000 cửa hàng tại 30 quốc gia, với các thương hiệu Couche-Tard và Circle K. ACT niêm yết trên sàn chứng khoán Toronto (Canada) với vốn hóa 70 tỷ đô-la Canada (tương đương) 51 tỷ USD). ACT tiếp cận phía Nhật Bản lần đầu vào năm 2020 để ngỏ ý mua lại 7-Eleven.

Tháng 9/2024, các quan chức thương mại Nhật Bản xếp Seven & I Holdings vào nhóm "quan trọng với an ninh quốc gia". Theo các nhà phân tích thị trường, động thái này sẽ gây khó khăn hơn cho quá trình thâu tóm nhưng Bộ Tài chính Nhật Bản lên tiếng phản bác khi nói rằng phân loại như vậy không phải để kiểm soát chặt hơn thương vụ dự kiến đình đám này.