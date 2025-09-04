Tòa phúc thẩm bác phần lớn thuế quan, ông Trump yêu cầu Tòa án Tối cao ra tay

Bộ Tư pháp kháng cáo phán quyết ngày 29/8, cho rằng tổng thống không vượt thẩm quyền khi viện dẫn IEEPA. Chính quyền muốn Tòa án Tối cao quyết định có thụ lý trước ngày 10/9 và tranh luận vào tháng 11. Tổng biện lý D. John Sauer khẳng định thuế quan đang thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và việc bác bỏ thẩm quyền sẽ khiến Mỹ dễ bị trả đũa thương mại.

Các doanh nghiệp nhỏ kiện thuế không phản đối việc đưa vụ việc lên Tòa án Tối cao nhưng tin chắc sẽ thắng, nói rằng thuế quan “gây hại nghiêm trọng” và đe dọa sự sống còn của họ.

Các mức thuế là một phần trong chiến tranh thương mại do ông Trump khởi xướng từ khi ông trở lại Nhà Trắng, gây căng thẳng với đối tác và gia tăng bất ổn toàn cầu. Ông coi thuế quan là công cụ đối ngoại, dùng để ép nhượng bộ trong đàm phán thương mại.

IEEPA vốn dùng để xử lý tình trạng khẩn cấp như trừng phạt hoặc đóng băng tài sản, chưa từng áp dụng cho thuế quan. Tòa phúc thẩm phán quyết quyền điều chỉnh nhập khẩu không đồng nghĩa quyền áp thuế và rằng Quốc hội không hề trao cho tổng thống thẩm quyền không giới hạn.

Đã có ít nhất 8 vụ kiện chống lại chính sách thuế quan của ông Trump. Một số tòa trước đó cũng phán quyết bất lợi cho ông. Vụ việc nay được coi là phép thử lớn cho chính sách kinh tế tổng thể của Trump trong nhiệm kỳ này.