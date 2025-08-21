Tối nay (21/8) diễn ra tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất tại Quảng trường Ba Đình

Theo kế hoạch của Tiểu ban Diễu binh, diễu hành, sau tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành là các buổi sơ duyệt, tổng duyệt chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.

Các khối tại buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia Miếu Môn (TB4).

Quy mô của buổi tổng hợp luyện sẽ tương đương khi vào lễ chính thức với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng: Khối đi, khối đứng, khối xe pháo và lực lượng bảo đảm, phục vụ.

Nhằm chuẩn bị cho tổng hợp luyện và sơ, tổng duyệt, Tiểu ban Diễu binh, diễu hành đã tổ chức cơ động khối xe pháo quân sự về trung tâm Hà Nội trong tối các ngày 18 và 19/8.

Trong Hội nghị giao ban Tiểu ban Diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nhiệm vụ A80) ngày 18/8, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm tra tốt tình trạng kỹ thuật xe pháo, khí tài; hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng kiểm soát quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, lực lượng dẫn đường, chỉ dẫn giao thông Công an TP Hà Nội.

Bộ tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh bảo đảm sân bãi, đường băng, vạch kẻ đường duyệt, đánh dấu vị trí các khối; phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị hệ thống âm thanh, loa đài, ánh sáng. Lực lượng hậu cần, kỹ thuật bảo đảm ăn, uống, bố trí nhà vệ sinh, lều cấp cứu; bảo đảm phương tiện đưa, đón đoàn các nước theo kế hoạch…

Phân luồng giao thông phục vụ tổng hợp luyện



Trước đó, Công an TP Hà Nội đã ban hành thông báo phân luồng giao thông phục vụ các hoạt động Lễ kỷ niệm, được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội và các phương tiện thông tin đại chúng.



Để bảo đảm an ninh, an toàn, Công an TP Hà Nội điều chỉnh thời gian phân luồng giao thông phục vụ tổng hợp luyện lần 1 (ngày 21/8) như sau:



Từ 11 giờ 30 phút ngày 21/8/2025 đến 3 giờ 00 phút ngày 22/8/2025 sẽ cấm triệt để các phương tiện, tổ chức tạm cấm và khuyến nghị người tham gia giao thông hạn chế lưu thông.



Các tuyến đường tổ chức cấm triệt để đối với tất cả các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm): Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Thanh Niên, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Chùa Một Cột, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Yên Phụ, Cửa Bắc, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).



Thời gian tổ chức cấm, tạm cấm và hạn chế phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường có thể sẽ thay đổi, điều chỉnh, bảo đảm phù hợp với chương trình của Ban tổ chức Lễ kỉ niệm. Người dân có thể nắm, cập nhật thông tin cần thiết tại Website: https://a80.hanoi.gov.vn hoặc https://congan.hanoi.gov.vn/ và các phương tiện thông tin truyền thông chính thống.