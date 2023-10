Top 5 sữa tắm cấp ẩm được yêu thích nhất mùa hanh khô

08/10/2023 11:00 AM (GMT+7)

Để khắc phục điều này bạn phải lựa chọn các sản phẩm chăm sóc da có khả năng dưỡng ẩm cao và có nhiều dưỡng chất, kết hợp với rất nhiều phương pháp như chế độ ăn, uống nhiều nước và phương pháp tắm, chăm sóc da hàng ngày. Nhưng hãy bắt đầu từ bước cơ bản nhất là lựa chọn một loại sữa tắm làm sạch và dưỡng ẩm tốt.

5 tiêu chí bạn nên quan tâm khi lựa chọn sữa tắm dưỡng ẩm vào mùa đông

Độ pH: Sữa tắm có độ pH 5.5-6 sẽ là loại sữa tắm lý tưởng giúp bạn có thể làm sạch da một cách nhẹ nhàng mà không hề ảnh hưởng đến lớp màng ẩm bảo vệ trên da. Giúp da luôn mềm mịn, căng bóng và hấp thụ tốt các dưỡng chất từ các sản phẩm chăm sóc da khác.

Thành phần của sản phẩm: Nên đọc kỹ thành phần của sản phẩm trước khi mua. Nếu bạn có da nhạy cảm hoặc dễ bị kích ứng, bạn nên chọn các sản phẩm có thành phần lành tính, an toàn với mọi loại da

Hiệu quả dưỡng ẩm: Chọn sữa tắm có khả năng dưỡng ẩm cao, giúp giữ cho độ ẩm tự nhiên của da và giảm tình trạng nứt nẻ, khô ngứa

Hương thơm: Bạn nên lựa chọn các sản phẩm có hương thơm nhẹ nhàng tự nhiên và không quá nồng gắt để tránh gây kích ứng da hoặc đau đầu vì các sản phẩm đó thường sử dụng hương liệu

Lựa chọn thương hiệu: Chọn sản phẩm từ các thương hiệu uy tín và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Top 5 sản phẩm sữa tắm dưỡng ẩm tốt và đang được yêu thích nhất trong mùa thu đông này:

1. Sữa tắm The Face Shop Avocado Body Wash

Avocado Body Wash là một sản phẩm sữa tắm dưỡng ẩm và làm sáng da được thiết kế đặc biệt cho da khô. Với công thức giàu ẩm chiết xuất từ những quả bơ giàu dưỡng chất giúp phục hồi độ ẩm hiệu quả cho làn da, đồng thời bổ sung vitamin E mang lại làn da sáng khỏe, mịn màng.

Sữa tắm The Face Shop Avocado Avocat Body Wash có khả năng làm sạch sâu, cuốn trôi bụi bẩn, mồ hôi và đặc biệt là dầu thừa trên da, trả lại cho da bạn sự thông thoáng và tự nhiên vốn có, sẵn sàng hấp thụ các dưỡng chất từ những bước chăm sóc tiếp theo. Mặc dù hữu hiệu trong việc "rửa sạch" cơ thể bạn sau một ngày lăn lội với khói bụi và vi khuẩn từ môi trường, em sữa tắm Avocado Avocat Body Wash vẫn không làm da bị khô hay căng rít như những loại sữa tắm thông thường khác.

Công dụng to lớn của quả bơ được giới làm đẹp truyền tai nhau đó là khả năng dưỡng ẩm vượt trội và làm mềm da. Da bạn sẽ như được phủ một lớp ẩm suốt cả ngày. Khi kiên trì sử dụng sản phẩm, bạn sẽ nhận ra làn da khô, thô ráp hay sần sùi sẽ được cải thiện tối đa. Vitamin E được nhà sản xuất khéo léo thêm vào để đảm nhiệm vai trò làm sáng làn da các nàng, loại bỏ những đốm thâm sạm trên da, cho da trắng hồng, đầy sức sống.

2. Sữa tắm hương hoa thảo mộc Spana

SPANA là thương hiệu sữa tắm hương hoa thảo mộc đang rất được ưu chuộng tại Hàn Quốc, nhờ những ưu điểm vượt trội của nó.

Đầu tiên phải kể đến công dụng 3 trong 1: vừa làm sạch sâu cho da, vừa cấp ẩm, dưỡng ẩm cho da-vừa cung cấp dưỡng chất cho da giúp da thật sự mềm mại, mịn màng sau khi tắm. Có được ưu điểm này là nhờ ba thành phần chính cực chất của SPANA.

Antoxyl_SII-thành phần độc quyền của hãng-chiết xuất từ hạt kê đỏ lên men và đặc biệt đã được chính phủ Hàn Quốc cấp bằng phát minh sáng chế về khả năng sạch sâu cho da, bảo vệ da và chống lại ảnh hưởng của môi trường lên da, làm chậm quá trình lão hoá.

Tiếp đến là thành phần FRUCTAN có khả năng cấp ẩm, dưỡng ẩm vượt trội đồng thời trung hòa các chất độc tố gây kích ứng cho da, giúp SPANA vừa có khả năng cấp ẩm, dưỡng ẩm sâu vừa vô cùng lành tính. FRUCTAN bản chất là chiết xuất từ các động vật thân củ có khả năng sống tươi tốt ở những vùng khô cằn, hẻo lánh. Các nhà khoa học nhận ra rằng, chính nhờ FRUCTAN mà các loài cây này có khả năng hút nước và giữ nước xuất sắc. Điều tuyệt vời hơn cả là trong SPANA, FRUCTAN còn được chứng nhận 100% thiên nhiên của ECORCERT, nên các ưu điểm của nó sẽ được phát huy tối ưu.

Thành phần chất thứ ba trong SPANA là chiết xuất từ 10 loại thảo mộc, mà nếu kể tên ở đây sẽ đánh gục tất cả những tín đồ mê làm đẹp: Oải hương, Cúc Bách Nhật, Cúc la mã, Chi Nhài, Hương Thảo, Tía tô đất, Bạc hà, Chùm ngây, lá Monarda Didyma. Đây đều là những thành phần đã được dùng cho việc làm đẹp từ lâu đời và ngày nay rất phổ biến trong các sản phẩm mỹ phẩm, chúng giúp cung cấp dưỡng chất cho da, giúp da mềm mại mịn màng, tăng cường khả năng kháng khuẩn, kháng viêm, chống lão hoá cho da, khử mùi hôi cơ thể và mang đến cho SPANA một hương thơm nhẹ nhàng, hấp dẫn.

Đây chính là điểm đốn tim của sữa tắm này, hương hoa thơm ngát dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian trong khi tắm và vương vấn trên cơ thể sau khi tắm nhờ áp dụng công nghệ phân tầng mùi hương nước hoa với hương đầu, hương cuối và hương giữa, cho bạn tận hưởng cảm giác thật sự thư giãn như đang ở Spa.

Không những thế, SPANA còn nói "không" với hoá chất tổng hợp làm đặc nguyên nhân gây bít tắc lỗ chân lông, gây mụn nhọt cho da nhạy cảm và đồng thời là nguyên nhân làm loãng dưỡng chất. Thoạt nhìn bạn tưởng SPANA bị loãng, nhưng thực tế lượng dưỡng chất trong mỗi ml sữa tắm rất nhiều và đó là lý do vì sao người dùng thường thấy SPANA thật sự rất tiết kiệm.

Độ pH lý tưởng 5.5 - 6 giúp da không khô và không nhờn dính sau khi tắm kết hợp với kết cấu dạng gel giúp sản phẩm có khả năng thẩm thấu tuyệt vời.

Bạn sẽ có một làn da mềm, mịn, mát sau khi tắm với hương thơm nhẹ nhàng vấn vương theo mỗi bước chân của bạn.

Hiện tại ở thị trường Việt nam, bạn sẽ có hai lựa chọn với hai mùi hương khác nhau:

Ngọc Lan Tây - Ylang Ylang mang hương thơm nồng nàn, bí ẩn, quyến rũ

Hương Cúc Bách Nhật - Globe Amaranth mang hương thơm dịu nhẹ, ngọt ngào

Nếu bạn là người bận rộn mà vẫn mong muốn được yêu chiều bản thân sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, thì không còn sự lựa chọn tuyệt vời nào hơn SPANA.

3. Sữa tắm Bath And Body Works

Sữa tắm Bath And Body Works là sản phẩm đến từ thương hiệu chăm sóc cơ thể hàng đầu của Mỹ. Nổi tiếng với bảng thành phần an toàn, lành tính, sữa tắm Bath And Body Works không hề gây kích ứng cho làn da. Sản phẩm chứa chủ yếu là chiết xuất tinh dầu Jojoba, nha đam và một lượng lớn Vitamin E. Ngoài ra, còn chứa thành phần dưỡng ẩm như bơ hạt mỡ mang lại nhiều công dụng tốt cho làn da.

Sữa tắm Bath And Body Works được biết đến với công dụng làm sạch da một cách nhẹ nhàng, mang lại sự thông thoáng cho làn da. Sản phẩm ngoài công dụng loại bỏ bụi bẩn, dầu nhờn, mùi hôi và vi khuẩn trên cơ thể mà còn mang đến hương thơm từ tinh dầu tự nhiên quyến rũ, ngọt ngào.

Thêm vào đó, sữa tắm cung cấp độ ẩm cần thiết cho da giúp cải thiện vùng da sần sùi, thô ráp. Sản phẩm còn có tác dụng làm dịu dị ứng da hay dịu các vết thương nhỏ, từ đó nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, mềm mịn như làn da em bé.

4. Sữa tắm Innisfree My Perfumed Body Cleanser

Với hương thơm có sức hút khó cưỡng đến từ trái cây, hoa cỏ thiên nhiên, sữa tắm Innisfree My Perfumed Body Cleanser nhẹ nhàng làm sạch, dưỡng ẩm cho cơ thể, đồng thời để lại hương thơm ấn tượng từ dịu ngọt đến tươi mát cho cơ thể thêm phần lôi cuốn.

Đặc trưng của sản phẩm là có khả năng dưỡng ẩm mạnh, cùng khả năng lưu hương dài lâu vừa đảm bảo da không bị khô. Không chứa dầu khoáng, nguyên liệu từ nguồn gốc động vật, màu tổng hợp và chất tạo mùi nhân tạo nên hoàn toàn lành tính với mọi loại da, giúp hạn chế mức độ kích ứng. Sữa tắm có dạng gel trong với công thức cải tiến, trong thành phần Innisfree My Perfumed Body Cleanser giúp tạo bọt nhiều hơn và gia tăng khả năng làm sạch mà không bị nhờn, khô. Sau những giờ làm việc mệt mỏi hằng ngày, được tận hưởng cảm giác mát dịu sảng khoái đến từ Innisfree My Perfumed Body Cleanser sẽ làm cơ thể trở nên thư giãn và tươi mới hơn.

5. Sữa tắm The Body Shop Moringa Shower Gel

Sữa tắm The Body Shop Moringa Shower Gel được chiết xuất từ cây chùm ngây được trồng tại các vùng đất của Ấn Độ. Chính nhờ dầu cây chùm ngây mà mang lại công dụng bảo vệ và nuôi dưỡng cho làn da, đặc biệt là cung cấp độ ẩm tối ưu để da luôn khỏe mạnh và mềm mịn. Hơn nữa, trong dòng sữa tắm này không chứa xà phòng, khả năng tạo bọt mịn, từ đó giúp cho việc loại bỏ các vết bẩn và bã nhờn nhanh chóng nhất.

Hương thơm của hoa trắng tinh khôi tạo mùi hương nhẹ nhàng rất dễ chịu sau khi sử dụng, khả năng lưu hương lâu. Tuy mùi hương nhẹ nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có những nốt ngát lên, đậm cá tính và chất riêng khi sử dụng. Chất gel trong màu vàng, khi thoa lên da cực êm và nhẹ.

Vì đây là sữa tắm dạng gel nên không hề gây nhờn dính và rít da. Tuy nhiên, bạn cần xả với nước trong khoảng thời gian lâu thì mới loại bỏ được điều này.





Nguồn: Spana