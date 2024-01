TP.HCM được bình chọn là một trong những điểm đến xuất sắc nhất thế giới

Địa đạo Củ Chi là điểm du lịch được nhiều đoàn khách quốc tế quan tâm

Tripadvisor trao giải Best of the Best do khách du lịch bình chọn cho những điểm đến có khách sạn, nhà hàng và điểm giải trí nhận được số lượng lớn đánh giá và ý kiến vượt trội từ cộng đồng, trong khoảng thời gian 12 tháng.



Đặc biệt, chưa đến 1% trong số 8 triệu hồ sơ của Tripadvisor được trao giải Best of the Best, biểu thị mức độ xuất sắc nhất trong lĩnh vực du lịch. Điều này cho thấy được giải này rất khó khăn.

TP.HCM của Việt Nam được du khách quốc tế đánh giá là thành phố lớn nhất và rất nhộn nhịp, có văn hóa đặc sắc và đóng góp nhiều vào kinh tế cho đất nước. TP.HCM có nhiều kiến trúc cổ kiểu Pháp và những đại lộ rộng rãi, tuy nhiên thường đông đúc và tắc nghẽn giao thông.

Du khách đánh giá taxi là một lựa chọn để ngắm nhìn thành phố rộng lớn. Bên cạnh đó, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh cũng được nhiều du khách đánh giá cao. Đừng bỏ lỡ chùa Ngọc Hoàng đầy ấn tượng. Đi chợ Bến Thành náo nhiệt để mua đồ ăn, hoa hoặc ếch.

Mới đây, Sở Du lịch TP.HCM vừa tổ chức chương trình công bố danh sách “Thành phố Hồ Chí Minh - 100 điều thú vị”.

Lễ công bố 100 điều thú vị của TP.HCM

Nằm trong danh sách hạng mục 10 chương trình tham quan TP.HCM thú vị, có thể kể đến như chương trình tham quan Bảo tàng Biệt Động Sài Gòn, tham quan TP.HCM trên xe buýt hai tầng, ngắm hoàng hôn trên sông Sài Gòn. Hạng mục 10 điểm tham quan TP.HCM thú vị, gồm có: Bảo tàng Áo dài, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố. Hạng mục 10 điểm check-in thú vị với các địa điểm như: Cầu Ánh Sao, Cầu Ba Son, đường đi bộ Nguyễn Huệ, trụ sở Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân TP.HCM, ga tàu thủy Bạch Đằng.



Năm 2023, ngành du lịch TP.HCM đã đón gần 5 triệu lượt khách quốc tế và gần 35 triệu lượt khách nội địa, tổng thu trên 160 ngàn tỷ đồng, dẫn đầu cả nước cả về lượng khách và doanh thu.

Du lịch TP.HCM ngày càng khẳng định được vị trí, thương hiệu trên phạm vi cả nước và quốc tế. Điều này phần nào thể hiện qua việc TPHCM được vinh danh là “Điểm đến du lịch kinh doanh hàng đầu châu Á”, “Điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á” và nằm trong top 100 điểm đến du lịch được yêu thích nhất năm 2023.

Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở HĐND - UBND TP.HCM

Du khách được trải nghiệm nhạc cụ dân tộc ngay tại TP.HCM

Lễ hội sông nước là sự kiện du lịch nổi bật của du lịch TP.HCM

Để phát triển du lịch theo hướng bền vững, gắn liền với giá trị văn hóa và phát huy bản sắc thành phố, Sở Du lịch TP.HCM sẽ chủ trì phối hợp với chuyên gia, doanh nghiệp du lịch và các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức xây dựng các chương trình du lịch kết nối các điểm tham quan đặc sắc theo hướng: sản phẩm theo vùng địa lý liên kết các điểm đến ở gần nhau; sản phẩm theo chủ đề về văn hoá (như chương trình tham quan các di tích gắn các nghi lễ, văn hoá dân gian, sản phẩm theo chủ đề về lịch sử gắn với sự hình thành và phát triển của Sài Gòn – Gia Định – Thành phố Hồ Chí Minh); các sản phẩm theo loại hình như du lịch MICE, du lịch ban đêm, du lịch lễ hội và sự kiện (Lễ hội Nghinh Ông huyện Cần Giờ, Lễ hội Tết Nguyên Tiêu của người Hoa Quận 5, Lễ Khai hạ cầu an tại Lăng Ông Tả Quân Lê Văn Duyệt).

Theo Du lịch TP.HCM