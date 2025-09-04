TP.HCM hỗ trợ kinh phí di dời, xây dựng hạ tầng kỹ thuật… khi cải tạo chung cư cũ

Hỗ trợ chủ đầu tư các công trình cải tạo chung cư cũ

Liên quan đến vấn đề cải tạo chung cư cũ, TP.HCM vừa có động thái mới, tạo cơ chế để thúc đẩy quá trình nhanh hơn. Cụ thể, Sở Xây dựng TP.HCM vừa trình UBND TP.HCM văn bản số 5676 triển khai Nghị quyết 17/2025/NQ-HĐND của HĐND TP.HCM quy định cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đối với chủ đầu tư khi tham gia cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn.

Theo đó, Sở Xây dựng đã kiến nghị UBND TP.HCM có ý kiến chỉ đạo, giao Văn phòng UBND TP.HCM đăng tải Nghị quyết 17 trên Cổng thông tin điện tử của thành phố để các tổ chức biết thực hiện.

Cùng đó, UBND TP.HCM giao Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn Sở Xây dựng là cơ quan được bố trí dự toán kinh phí từ nguồn vốn chi thường xuyên ngân sách cấp thành phố để thực hiện cơ chế theo Nghị quyết 17.

Ngoài ra, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP.HCM giao UBND các phường có chung cư xây dựng trước năm 1994 trên địa bàn thông tin đến tổ chức, cá nhân tại vị trí, khu vực có chung cư thuộc diện cải tạo, xây dựng lại để triển khai Nghị quyết 17, giúp các tổ chức, cá nhân biết và tham gia.

Trước đó, UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND TP triển khai thực hiện Nghị quyết 17. Khoản 2, Điều 3, Nghị quyết 17 quy định Sở Xây dựng là cơ quan được bố trí dự toán kinh phí từ nguồn vốn chi thường xuyên ngân sách cấp thành phố để thực hiện cơ chế này.

TP.HCM có hàng loạt chung cư cũ cần được cải tạo. Ảnh: Gia Linh

Nghị quyết 17 của HĐND TP.HCM ban hành ngày 24/7, quy định cơ chế ưu đãi đối với chủ đầu tư tham gia dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn. Thành phố sẽ hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật bên ngoài tòa nhà như hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, xử lý chất thải… với mức hỗ trợ tối đa 10 tỷ đồng mỗi dự án.

Bên cạnh đó, thành phố hỗ trợ 50% kinh phí di dời, cưỡng chế các hộ dân theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc hỗ trợ chỉ thực hiện sau khi chủ đầu tư hoàn thành hạ tầng hoặc công tác di dời theo tiến độ được duyệt. Với những dự án triển khai nhiều giai đoạn, phần hỗ trợ sẽ được xem xét theo từng hạng mục được nghiệm thu.

Nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ ngân sách chi thường xuyên, do Sở Xây dựng làm đầu mối kiểm tra, tổng hợp và trình cấp thẩm quyền bố trí.

Chính sách này áp dụng cho dự án đủ điều kiện theo Luật Nhà ở và Nghị định 98, bao gồm nhà chung cư xuống cấp, nguy hiểm cần phá dỡ khẩn cấp, hoặc các công trình nằm trong kế hoạch cải tạo đã được Nhà nước phê duyệt.

Trước đó, báo cáo của Sở Xây dựng, TP.HCM hiện có 474 chung cư với 573 lô xây trước năm 1975 đã xuống cấp, mất an toàn. Trong đó, 16 chung cư được xếp loại cấp D (nguy hiểm), 116 cấp C (tiềm ẩn nguy hiểm), 332 cấp B (không đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường) và 12 công trình đã tháo dỡ hoặc chuyển mục đích sử dụng. Đến nay, 5 chung cư cấp D được tháo dỡ hoàn toàn, 6 công trình khác cũng được dỡ bỏ.

