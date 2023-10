TP.HCM sắp kiểm tra hàng loạt sàn giao dịch, kinh doanh bất động sản

19/10/2023 10:12 AM (GMT+7)

Cụ thể, trong kế hoạch kiểm tra này, Sở Xây dựng sẽ tập trung vào đối tượng là 81 sàn giao dịch bất động sản. Nội dung kiểm tra sẽ bao gồm các yếu tố: Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản; việc thực hiện báo cáo.

Việc kiểm tra sẽ thực hiện từ nay đến hết ngày 15/11, bao gồm các công tác như kiểm tra trực tiếp tại sàn giao dịch và lập biên bản, tổng hợp báo cáo kết quả.

Được biết, danh sách các các sàn giao dịch bất động sản lớn nhằm trong diện kiểm tra của đợt này sẽ bao gồm: Danh Khôi – DKS, CBRE, Savills Việt Nam, An Gia Hưng, Hưng Ngân, Him Lam Land, Khải Hoàn, Sao Việt, Tiến Phước, Phú Mỹ Hưng, An Gia, Trung Thủy, Đạt Gia…

TP.HCM sẽ tiến hành kiểm tra hàng loạt sàn giao dịch bất động sản. Ảnh: Gia Linh

Lãnh đạo sở cho biết mục đích đợt kiểm tra là nhằm thực hiện chức năng quản lý của Nhà nước, tăng cường kiểm tra đối với hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn. Ngoài ra, tuyên truyền, hướng dẫn các sàn giao dịch bất động sản thực hiện nghiêm các quy định pháp luật. Đánh giá tình hình hoạt động, khó khăn, vướng mắc để phối hợp xử lý, giải quyết theo quy định pháp luật, hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết.

Bên cạnh đó, quá trình kiểm tra là để phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định của pháp luật. Theo Sở Xây dựng, việc kiểm tra phải đảm bảo tính chính xác, khách quan, trung thực, công khai và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của tổ chức, cá nhân được kiểm tra.

Hoạt động môi giới bất động sản tại TP.HCM còn diễn biến phức tạp. Ảnh: Gia Linh

Theo kế hoạch, ông Trần Hùng Anh - Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM sẽ đảm nhiệm vai trò tổ trưởng, chỉ đạo, triển khai kế hoạch và điều hành chung; chủ trì các cuộc họp của tổ điều hành tổng hợp, xử lý các vướng mắc, khó khăn trong quá trình kiểm tra.

Thời gian qua, hoạt động kinh doanh, môi giới bất động sản tại TP.HCM vẫn còn khá phức tạp. Ngoài các sàn giao dịch chính thống, đăng ký hoạt động kinh doanh với cơ quan chức năng thì vẫn tồn tại khá lớn một bộ phận môi giới tự phát làm ảnh hưởng đến thị trường. Bên cạnh đó, nhiều sàn giao dịch không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, gây khó khăn cho công tác quản lý.

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch HoREA cho biết chất lượng các sàn giao dịch bất động sản chưa được chuẩn hóa, nên đã dẫn đến không ít vụ việc làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của chủ sở hữu tài sản và người tiêu dùng cũng như nhà đầu tư. Thậm chí, có trường hợp vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Trước đó, liên quan đến việc kiểm soát các sàn giao dịch bất động sản, UBND TP.HCM đã yêu cầu Sở Kế hoạch - Đầu tư phối hợp với Sở Xây dựng rà soát, thông tin liên quan đến 25 doanh nghiệp thành lập sàn giao dịch bất động sản không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.