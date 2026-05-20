TPHCM tăng cường bóc xóa quảng cáo sai phép, siết chặt mỹ quan đô thị
Gia Linh
20/05/2026 7:37 AM (GMT+7)
TPHCM đang đẩy mạnh các chiến dịch bóc xóa quảng cáo sai phép, xử lý tình trạng dán tờ rơi, viết vẽ bậy tràn lan tại khu dân cư và không gian công cộng. Động thái này không chỉ nhằm lập lại trật tự đô thị mà còn góp phần ngăn chặn các hành vi liên quan “tín dụng đen”, cải thiện hình ảnh đô thị văn minh, sạch đẹp trong mắt người dân và du khách.
UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân tham gia bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định, chỉnh trang không gian đô thị trên toàn địa bàn trong năm 2026.
Theo đánh giá của UBND Thành phố, sau gần 3 năm triển khai Kế hoạch số 1934 của Ban Chỉ đạo 138 Thành phố, công tác xử lý quảng cáo, rao vặt trái phép đã ghi nhận nhiều kết quả đáng chú ý. Hơn 400.000 lượt người gồm cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và người dân đã tham gia các hoạt động bóc xóa quảng cáo sai quy định. Gần 3,5 triệu tờ rơi trái phép được xử lý, hơn 300.000 hộ dân chủ động làm sạch khu vực sinh sống.
Đáng chú ý, lực lượng chức năng cũng phát hiện và xử lý 546 vụ việc với 855 đối tượng liên quan hoạt động “tín dụng đen” thông qua các hình thức quảng cáo, phát tờ rơi cho vay tài chính trái phép.
Thực tế tại nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm và cửa ngõ TPHCM thời gian qua cho thấy tình trạng dán quảng cáo cho vay tiền, hút hầm cầu, tuyển dụng, mua bán nhà đất… xuất hiện dày đặc trên cột điện, trụ đèn tín hiệu, nhà chờ xe buýt hay tường nhà dân. Không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, nhiều quảng cáo còn chứa nội dung phản cảm hoặc liên quan các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
TPHCM đẩy mạnh chiến dịch bóc xóa quảng cáo sai phép nhằm mục tiêu giữ gìn mĩ quan đô thị, hấp dẫn nhà đầu tư và khách du lịch trong giai đoạn mới. Ảnh: HCMCityWeb
Trong bối cảnh TPHCM đang thúc đẩy xây dựng hình ảnh đô thị hiện đại, văn minh và hướng đến phát triển du lịch, việc làm sạch không gian công cộng được xem là một trong những yếu tố quan trọng để nâng chất lượng môi trường sống và bộ mặt thành phố.
Theo kế hoạch mới, TPHCM sẽ tiếp tục phát động phong trào sâu rộng trong cộng đồng với sự tham gia của lực lượng công an, đoàn thể, thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân địa phương. Trọng tâm xử lý là các loại quảng cáo cho vay tài chính trái phép, quảng cáo phản cảm và các hình thức viết, vẽ bậy tại khu vực công cộng.
Song song đó, Thành phố sẽ tổ chức nhiều đợt ra quân đồng loạt để bóc xóa quảng cáo sai phép, đồng thời sơn sửa, phục hồi các vị trí bị bôi bẩn tại khu dân cư, công viên, nhà ga, bến tàu hay các công trình công cộng. Mỗi địa phương được giao trách nhiệm duy trì hiện trạng “đã làm sạch”, tránh tái diễn tình trạng quảng cáo tràn lan sau xử lý.
Các chuyên gia nhận định, việc xử lý mạnh tay các quảng cáo trái phép không chỉ mang ý nghĩa chỉnh trang mỹ quan mà còn góp phần nâng cao ý thức cộng đồng, tạo môi trường sống an toàn và văn minh hơn. Đây cũng là một phần trong chiến lược xây dựng hình ảnh TPHCM hiện đại, hấp dẫn nhà đầu tư và khách du lịch trong giai đoạn mới.
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